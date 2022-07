Srdcia fanúšikov z mesta pod Urpínom sa naplnili hrdosťou a radosťou po vyhratom nedeľnom zápase so Spartakom Trnava.

MFK DUKLA pozýva nielen svojich fanúšikov na nadchádzajúce zápasy: Hrajte srdcom s nami!

Veľký návrat obľúbeného futbalového klubu! Pri príležitosti postupu futbalistov Dukly do prvej ligy predstavilo jeho vedenie krátke video, ktoré prezentuje tri generácie hráčov tohto známeho klubu. „Video zachytáva príbeh, históriu a najmä osoby úzko späté s našim klubom, ktoré si hlboko vážim. Sú to najmä strelecký rekordér slovenskej ligy Róbert Semeník, bývalý obranca a hráč Dukly Miloš Targoš a skvelý útočník Róbert Polievka. Pretože futbal je najmä o ľuďoch, mám veľkú radosť, že v našom klube môžeme spolupracovať len s tými najlepšími. Trénovali sme veľmi tvrdo a vďaka patrí hlavne našim oddaným fanúšikom. Dnes vás preto pozývame na naše zápasy. Poďte si to užiť s nami. Dukla je späť“ hovorí Ing. Peter Krnáč, predseda predstavenstva MFK DUKLA .

Futbalový klub MFK Dukla vychoval množstvo úspešných futbalistov a pýši sa zvučným menom v celej Strednej Európe. Z klubu pod Urpínom vyšli legendy ako František Kunzo, československý reprezentant a olympijský víťaz z roku 1980, Ján Kocián, bývalý československý reprezentant a tréner slovenskej reprezentácie, Róbert Semeník, bývalý slovenský reprezentant a člen klubu ligových kanonierov, Vratislav Greško, bývalý slovenský reprezentant a súčasný tréner mládeže, Martin Poljovka, bývalý futbalista Dukly, ktorý patrí k hráčom s najväčším počtom štartov v slovenskej lige a mnoho ďalších. Prirodzene, talenty sa hľadajú už v útlom veku a preto sa klub venuje aj najmenším športovcom. V Akadémii MFK DUKLA je aktuálne 550 detí, ktoré časom určite dokážu, ako sa dá zúročiť tréning a správne vedenie, „Hrdo sa hlásime k značke Dukla, ktorá nesie so sebou úspešnú históriu a má zvučné meno v československom a slovenskom futbale. Dukla je symbolom pracovitosti, odvahy a odhodlania ľudí v Banskobystrickom kraji“ dopĺňa Ing. Peter Krnáč.

Ilustračné foto Zdroj: MFK DUKLA

Spoznajte DUKLU naživo! Už tento víkend, 30. júla, v Europa Shopping Centre.

Deň s MFK DUKLA môžete zažiť aj vy už túto sobotu, 30. júla o 15-tej hodine v Europa Shopping Centre v Banskej Bystrici. Na návštevníkov čaká autogramiáda s obľúbenými hráčmi, nábor detí do akadémie, krst maskota klubu, predaj permanentiek, dresov či šálov. Na deti čakajú rôzne súťaže s vecnými cenami. „Marketingovými aktivitami, ako túto sobotu, sa snažíme oslovovať aj mladú generáciu či už osobne, alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Chceme tak prilákať ľudí na štadión a vychovať si nových fanúšikov, ktorí budú mať v srdci náš milovaný klub. Veríme, že prácou s deťmi a mládežou môžeme pozitívne meniť život v regióne a nadviazať tak na úspešnú tradíciu klubu.“ dopĺňa na záver Ing. Peter Krnáč, predseda predstavenstva klubu.

Ilustračné foto Zdroj: MFK DUKLA

Prvá augustová sobota bude patriť futbalu!

Svoju premiéru v prvej lige po siedmych rokoch zažijú hráči aj fanúšikovia už 6. augusta o 17-tej hodine na Štiavničkách. A aj vy môžete byť pri tom! Zapíšte si preto do kalendárov tento dôležitý dátum, nezabudnite sa obliecť do klubových farieb a príďte podporiť Duklu v zápase s MFK Ružomberok. Naši futbalisti hrajú pre vás a podpora fanúšikov je tou správnou prísadou, ktorá klub privedie k víťazstvu. Tešíme sa na všetkých milovníkov futbalu!

Ilustračné foto Zdroj: MFK DUKLA