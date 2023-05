Na štarte detských pretekov, ktoré zastrešujú lekárne Dr. Max stálo 250 najmenších bežcov a preteky boli vypredané. Niektorí naši najmenší bežci práve dovŕšili dva roky a súťažili v kategórii Slimáčikov. Deti boli rozdelené do celkovo šiestich kategórií, takže na svoje si prišli všetky ročníky.

Ilustračné foto Zdroj: Dr.Max

Veľký úspech zožal charitatívny beh JOJ ŠPORT RUN, v priebehu dňa sa jeho kapacita naplnila a boli to teda ďalšie vypredané preteky na Behaj lesmi Čičmany. Organizátori sa tento rok spojili s JOJ Šport, ktorá je titulárnym partnerom charitatívneho behu. Peniaze sa prispievajú do Nadácie TV JOJ a poputujú na pomoc neziskovej organizácii IPčko, ktorá sa stará o zdravie a psychickú pohodu mladých ľudí. Čiastkou 500 eur prispeli aj partneri týchto bežeckých pretekov ZATOPEK CONSULTING. Celková vyzbieraná suma, ktorá ide na pomoc neziskovej organizácií IPčko a špeciálne ich nízkoprahovému centru Káčko v Žiline nakoniec bola 2648 EUR.

Ilustračné foto Zdroj: Dr.Max

O 13:00 odbili hodiny štart najdlhšej trase pretekov a to 21 kilometrovej lesnej ceste. Preteky štartovala pani starostka Iveta Michalíková výstrelom z pištole. Celé preteky sa už tradične nesú v ekologickom duchu - hlavným partnerom ekológie sú lekárne Dr. Max. Na všetkých pretekoch sa používajú tzv. Speedcupy, ktoré majú všetci účastníci vďaka lekárňam Dr. Max zadarmo. Sú to ľahučké (10 g) kelímky, ktoré nesú pretekári so sebou a na občerstvovačkách do nich dostanú nápoj. Jednou z ďalších aktivít je ekologické značenie trás, ktoré je 100% rozložiteľné v prírode.

Medaile pre bežcov sú vyrobené z rozložiteľného bioplastu, ktorý má svoj základ v kukurici a obilných zrnách. Medaila je charakteristická pre každú lokalitu. Obsahuje vrstevnice daného miesta a bežci si tak odnesú mapu na pamiatku signifikantnú pre každé miesto.

Ilustračné foto Zdroj: Dr.Max

Diplomy sú z hubového mycélia, ktoré sa v prírode nielen rozloží, ale dokonca slúži ako hnojivo. Ekologické sú aj samotné štartovné tašky, pretože sa rozpadnú v horúcej vode a samozrejmosťou je aj triedenie odpadu.

Ako hlavný partner podujatia zabezpečili lekárnici z lekární Dr. Max aj tento rok v Čičmanoch parádnu podporu a starostlivosť v špeciálnom stane, v okolí ktorého sú okrem iného k dispozícii ležadlá a tieň. Okrem toho nechýbalo v obľúbenom stane lekární Dr. Max ani dermoporadestvo, možnosť segmentálnej analýzy celého tela či obľúbené tejpovanie.

Ilustračné foto Zdroj: Dr.Max

Ak zavítate na ktorýkoľvek beh tohtoročnej série máme pre vás spoločne s lekárňami Dr. Max pripravené všetko, čo budete potrebovať. Osvedčené benefity ako sú bezplatné občerstvenie, doplnenie potrebných vitamínov alebo repelenty. V ďalších stánkoch si zas odpočiniete v chill out zónach alebo si bežci môžu otestovať bežecké tenisky od švajčiarskej značky On.

Posledným behom dňa, o ktorý bol však obrovský záujem bola Lesnícka 11, ktorú už tradične zastrešuje zakladajúci partner LESY Slovenskej republiky. Na víťazov čakali lesné sadeničky a navyše LESY Slovenskej republiky spoločne s organizátormi vysadia za každého bežca strom. Na oboch týchto trasách bolo možné získať rýchlostnú prémiu ContiSpeed Section od partnera Continental. Na trati bol pripravený úsek dlhý 150 metrov a označený vlajkami, kde bežci si mohli vybehať voucher na nákup nových preumatík od značky Continental.

Ilustračné foto Zdroj: Dr.Max

Atmosféra pretekov bola výborná, veľkej obľube sa tešila služba zapožičania bežeckých topánok od švajčiarskej značky On alebo ochutnávka produktov Herbalife Nutrition. O občerstvenie na trati sa starala značka Enervit a čerstvé ovocie od lokálnej predajne potravín Kraj.

Druhú zastávku seriálu Behaj lesmi 2023 máme za sebou, ale Behaj lesmi nie sú ani v polovici. Najbližšie sa milovníci behu môžu tešiť na špeciálnu lokalitu s výhľadom na Lomnický štít. Pobeží sa priamo v Bachledovej doline a rovno cez Chodník korunami stromov a to už 24.6. Svoje štartovné ešte stále zoženiete pohodlne online TU.

TERMÍNY BEHAJ LESMI 2023



24.6. Bachledova dolina

22.7. Veľká Fatra

5.8. Topoľčianky

2.9. Štiavnické vrchy