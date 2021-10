V historickej budove lučeneckej synagógy od 19. októbra na tri mesiace ožívajú fantazijné legendy. Doslova Vám vyrazia dych, keď navštívite unikátnu výstavu. Ocitnete sa v ríši drakov, ktoré nielenže bojovali medzi sebou, ale do súboja s nimi sa púšťali aj legendárni drakobijci. A dokonca sa posadíte aj na pomyselný dračí trón.

Ponorte sa do ríše fantázie a legiend v Lučenci

DRACI a DRAKOBIJCI sú v lučeneckej synagóge zobrazení v životnej veľkosti a verne odrážajú povrch tela i anatómiu týchto mýtických tvorov. „V jesennom čase padajúceho lístia, keď si deti púšťajú šarkany, ožívajú v historickej synagóge na tri mesiace legendy. Vo svete plnom čarov, tajomnosti a v čase, keď Zem ožíva a zvieratá vedia rozprávať sa odohrávajú príbehy drakov. Ako mýty, ktoré majú v sebe čosi veľmi silné, čosi, čo presahuje rozum aj hranice jednej kultúry. Pravda je asi taká, že ľudia túžia nahliadnuť do tajomstiev života. Bolo to tak od začiatku a bude to tak až do konca sveta. Predstaviteľmi dávnych období sú práve draci a ich chrabrí lovci. Mýtus o drakovi nie je len starým príbehom o zázrakoch a sláve. Je prítomný aj teraz, okolo nás, a cítite, práve sa tvorí,“ hovorí Andrea Moravčíková vedúca Mestského múzea v Lučenci. Tamojšia samospráva aktívne podporuje kultúrne a spoločenské akcie v meste. „Tešíme sa, že práve do nášho mesta zavítala výstava takéhoto formátu. Autorom výstavy a samotných drakov je výtvarník Aleš Drašnar z Českej republiky, ktorému patrí uznanie za unikátne dielo. Ak sa chcete ponoriť do ríše fantázie, potom je synagóga v Lučenci na najbližšie tri mesiace jednoznačne tým pravý miestom. Ukážete deťom čaro mýtov o drakoch a kto vie? Možno aj v sebe objavíte na okamih znova dieťa. Pozývame Vás k nám, do Lučenca, z celého Slovenska. Milí návštevníci, práve vďaka tejto výstave totiž objavíte nielen krásy nášho mesta, hrdého Lučenca ako aj jeho pútavého okolia,“ dodáva Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec. Ojedinelá výstava potrvá do 16. januára 2022. Otvorená bude vždy od utorka do nedele v čase od desiatej do osemnástej hodiny. Deti do troch rokov môžu prísť zdarma. Deti od štyroch do šesť rokov zaplatia 1 euro, väčšie, od sedem do pätnásť rokov 2 eurá. Držitelia preukazov ZŤP, seniori a študenti majú zľavu a vstup za 3 eurá. Pre ostatné dospelé osoby stojí vstupenka na výstavu 5 eur a máme aj rodinné vstupné (dvaja dospelí a tri deti) za 12 eur. Z pohľadu bezpečnosti zdravia je podujatie DRACI a DRAKOBIJCI v zmysle platných epidemiologických opatrení. My, organizátori, prosíme návštevníkov o dodržiavanie epidemiologických opatrení a pokynov personálu.

DRACI A DRAKOBIJCI v meste Lučenec aj vďaka podpore spoločnosti REDOX

Výstava takýchto rozmerov nedá uskutočniť bez finančnej podpory. Lučenecká samospráva mesta oslovila miestnu spoločnosť s ručením obmedzeným REDOX, ktorá v rámci mesta významne podporuje predovšetkým športové aktivity. „Keď nás oslovilo vedenie mesta, rozhodli sme sa, že po našich sponzorských aktivitách v oblasti športu sa pustíme aj do podpory kultúry. Teší nás veľmi, že pomáhame zorganizovať unikátne podujatie, ktoré práve v tejto dobe poteší nielen deti a mládež, ale oslovuje práve svojou tajomnosťou všetky generácie" dodáva na záver Roman Malček, majiteľ spoločnosti REDOX. Odporúča návštevu synagógy podvečer, keď výstava dostáva práve ten úplne jedinečný, tajomný nádych: „Je to tu vtedy aj trochu strašidelné a určite viac mystické. Na zmysly pôsobí hudba a doslova ich bičujú neobvyklé ruchy, ktoré sú súčasťou inštalácie“.

Ilustračné foto Zdroj: synagóga Lučenec