Kto nebol v Piešťanoch – ten by tam rozhodne v rámci dovolenkového programu na Slovensku zavítať mal. Luxus totiž nie je len záležitosťou týkajúcou sa „päťhviezd“ v zahraničí. Thermia Palace je prvým hotelom, ktorý sa piatimi hviezdičkami môže pýšiť. A kto trochu vidí do procesu ich získavania vie, že zadarmo nie sú.

Harmonický celok

Termia Palace vám to, že si ich právom zaslúži dokáže už pri veľkolepom „entrée“. Prestretý červený koberec predznamenáva to, čo vás čaká vo vnútri. Excelentné služby, nekonečne vysoké stropy, masívne dvere – a to sme len pri budove. Jej srdcom sú ľudia, pre ktorých sa od momentu vstupu do hotela stanete V.I.P. Harmónia, ktorá vládne medzi tým, ako secesná Thermia vyzerá a tým, ako sa v nej cítite si vás získa.

Ilustračné foto Zdroj: Ensana Health Spa Hotel

S týmto pocitom sa budete stretávať počas celého pobytu v hoteli s legendami opradenou Grand reštauráciou, ktorej vchod zdobí originál od Alfonsa Muchu. Ten vraj vyhotovil priamo počas pobytu v Piešťanoch z vďaky za uzdravenie jeho dcéry.

Genius loci

Ako zaujímavá je minulosť secesnej dámy, tak očarujúca je jej prítomnosť a sľubná jej budúcnosť. Súčasťou jej prítomnosti je aj exkluzívne wellness centrum, v ktorom všetci vyznávači nekonečnej harmónie medzi telom a duchom nájdu presne to, po čom počas uponáhľaných dní túžili. Neveríme, že sa to stane - ale keby sa vám wellness zunoval, s otvorenou náručou vás prijme dlhoročná susedka Thermie – Kúpeľný dom Irma. Tam očakávajte zázraky na počkanie a nemožné do troch dní – troška preháňame, ale pravda je taká, že liečivé účinky jedinečných prírodných zdrojov Piešťan sú svetovým unikátom.

Ilustračné foto Zdroj: Ensana Health Spa Hotel

Keby sa vám málilo rozmaznávania, luxusu a prvotriednej starostlivosti, využite novinku v podobe osobného komorníka, ktorý všetko v rámci vášho pobytu zariadi za vás. Dovolenka je totiž odvodená od slovného spojenia dovoliť si – a vy si môžete dovoliť vykročiť z každodenného zhonu a dopriať si relax na piešťanskom Kúpeľnom ostrove.

Ilustračné foto Zdroj: Ensana Health Spa Hotel