Načerpajte nové sily v atmosfére regiónu Zadar

Historické staré mestá dalmátskeho regiónu zapôsobia svojím šarmom a živým ruchom - najmä Zadar. Dláždené ulice, príjemné námestia a promenády a rôzne kaviarne, reštaurácie a obchody vás pozývajú na pobyt. Zadar sa tiež prezentuje ako obrovský skanzen, lemovaný zachovanými mestskými hradbami a vybavený mnohými pamiatkami.

Falkensteiner Club Funimation Borik, Zadar

Ponorte sa do sveta navrhnutého tak, aby poskytoval nádherný čas deťom aj dospelým. All-inclusive rodinný hotel Falkensteiner Club Funimation Borik je miestom očarujúcej stredomorskej atmosféry, širokej škály aktivít, priestranného vodného sveta a úžasného bazéna. Početné ponuky a programové položky pre deti všetkých vekových kategórií sľubujú skvelé zážitky a nezabudnuteľnú dovolenku! Vyskúšajte rôzne športy, zúčastnite sa workshopov a tematických víkendov, objavte obrovský krytý a vonkajší bazén s toboganom alebo sa zúčastnite animácie vo farebnej krajine Falky.

Falkensteiner Premium Kemping Zadar

V bezprostrednej blízkosti prístavného mesta Zadar sa nachádza jedinečný kemping, ktorý sa zdá byť rovnako rajský pre profesionálov v oblasti dobrodružných kempingov, ako aj pre nováčikov, ktorí sú rozmaznávaní pre pohodlie. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnú kempovať alebo zostať v útulných mobilných domoch, teraz môžu zažiť kempovanie v Zadare na úrovni Falkensteiner Premium Camping Zadar . Pocit slobody kempovania sa tu spája s komfortnými výhodami hotelovej dovolenky, vrátane priestranných kúpeľov a fitnescentra. Deti sa môžu čľapkať v chladnom bazéne do sýtosti alebo sa zabaviť v detskom klube Falky's. Falkensteiner Premium Camping Zadar je hrdý na to, že je uznaný ako jeden z kempov v Chorvátsku s oceneniami "Najlepšie kempy Chorvátska", "Najlepšie kempingy ADAC" a "ACSI award". Je to miesto, kde môžete zažiť skutočné čaro spolužitia s prírodou, ktoré sa nachádza v centre Dalmácie.

Falkensteiner Resort Punta Skala

Falkensteiner Resort Punta Skala je prémiový rezort, ktorý ponúka jedinečný zážitok pre tých, ktorí hľadajú pravý stredomorský útek. Vaša pestrá cesta na pobrežie Jadranského mora, prispôsobená vašim osobným potrebám, bude plná rôznych rodinných aktivít, romantických úkrytov a prvotriednych kulinárskych špecialít. Od ohromujúcich súkromných pláží až po exkluzívne kúpele, najmodernejšie fitnes a zábavné centrá a zážitky šité na mieru, Punta Skala Resort je ideálnou destináciou pre tých, ktorí chcú zažiť prémiovú príťažlivosť pobrežného života. Rezort Punta Skala sa nachádza na bezpečnom úchvatnom polostrove a je obklopený morom a je zelenou oázou pokoja, ktorá ponúka to najlepšie z chorvátskeho pobrežia Jadranského mora. Maximálny relax nájdete v štýlovom hoteli Falkensteiner & Spa Iadera, luxusnom rodinnom hoteli Falkensteiner Diadora, priestranných rezidenciách Falkensteiner Senia alebo Falkensteiner Luxury Villas Punta Skala.

Tento moderný a svetlý plážový rezort ponúka množstvo prvotriednych reštaurácií, vrátane kuchyne TIAN ocenenej michelinskou hviezdou, štýlových obchodov, najväčších a najkrajších kúpeľov v Dalmácii, moderných športových zariadení so 7 tenisovými kurtmi, celej škály vodných športov, novootvoreného klubu zdravia a fitnes klubu Fortis s rozlohou 800 m2. Nechajte sa rozmaznávať na jadranskom pobreží Zadaru s krištáľovo čistou vodou, príjemným stredomorským podnebím a úchvatným výhľadom na ostrovy Kornati a impozantné pohorie Velebit. Nielen atraktívna poloha, infraštruktúra a vybavenie sú jedinými dôvodmi na návštevu Punta Skala Resort, ale aj rozmanitosť aktívnych a zábavných podujatí počas celého roka.

Hotel Falkensteiner Park Punat

Chorvátsko je svetoznáme tým, že má viac ako 1 000 ostrovov, takže nie je lepší spôsob, ako zažiť jeho skutočnú krásu a šarm, ako zostať na jednom! Ak sa chystáte na dovolenku na ostrov, musíte vedieť, že hodiny tu bežia trochu pomalšie. Hotel Falkensteiner Park Punat je obklopený sviežou prírodou, voňavými bylinkami a výhľadom na more a ponúka nádherné podmienky pre vašu aktívnu alebo rodinnú dovolenku. Tu si môžete jednoducho dopriať sladkú nečinnosť autentického ostrovného života alebo mať vzrušujúci zážitok z dovolenky v malebnej krajine. Od idylických výletov do prírody - po vode a súši - až po širokú škálu športových aktivít a spoznávanie historických starých miest. Ponorte sa do autentického ostrovného života a pocíťte stredomorskú ľahkosť na vlastnom tele. Hotelový športový vrátnik vám rád zorganizuje zážitky šité na mieru. Požičovňa bicyklov, kajakov a SUP je k dispozícii priamo v hoteli.

