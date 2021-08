Špecialitou rodinných dovoleniek býva situácia, že niekto z rodiny buď frfle alebo sa v tichosti odúva kvôli tomu, že musel pristúpiť na kompromis. Riešenie? Berte mamy, tatov, deti, babky, plavky a žabky a choďte si užiť rodinný All Inclusive do Piešťan.

Vymyslieť takú dovolenku, z ktorej sa všetci členovia rodiny vrátia maximálne oddýchnutí a spokojní dá zabrať. Mamka chce ísť na masáž aspoň na pol dňa nechce vidieť nikoho z príbuzných, dieťa chce byť na striedačku namočené v bazéne a stavať hrady z piestu, tato by si predstavoval príjemné posedenie s radlerom v ruke a nohami vo vode, babka by si chcela v kľude vylúštiť svoju krížovku a mať vo forote nejakú tú procedúrku, ktorá by jej uľavila od bolesti kĺbov. Teenageri by chceli bicyklovať a robiť si pekné fotky na Instagram...a teraz „babo raď.“

Možnosti sú dve...

Buď pôjde každý z členov rodiny niekde inde (žartujeme), alebo pôjdu všetci na All Inclusive rodinný pobyt do 3* kúpeľného hotela Splendid na piešťanskom Kúpeľnom ostrove. Už minulého roku rodinné pobyty za dostupné ceny slávili veľký úspech a boli na dlhú dobu dopredu vypredané. Tohtoročná situácia je veľmi podobná, preto vedenie siete Ensana Health Spa Hotels vôbec neľutuje svoje rozhodnutie spraviť z piešťanského rodinného All Inclusive pobytu tradíciu.

Ilustračná foto Zdroj: Ensana Health Spa Hotels

Rezervujte si All Inclusive pobyt v trojhviezdičkovom kúpeľnom hoteli Splendid a užite si ho s celou rodinou.

Čo vás čaká?

Pod All Inclusive si každý automaticky predstaví hojnosť. Tej budete mať v Piešťanoch doslova z každého súdka. Hojnosť jedla a pitia vás čaká vonku aj vo vnútri. Hojnosť možností na atraktívne trávenie času – alebo len ležérne polihovanie v príjemnej atmosfére tak isto. Vonkajší bazén s ležadlami a umelo vytvorenou piesočnou plážou ocenia najmä tí najmenší.

Babka bude na ležadle jedným okom sledovať hrajúce sa vnúčatá a odpočítavať minúty do procedúry v kúpeľnom dome Balnea Health Spa, ktoré je moderným kúpeľným rajom rozprestierajúcim sa na 7000 m2.

Mama a otec budú mať istotu, že romantickú masáž či saunu vo dvojici si doprajú s „babkou, či bez babky“ – o deti sa im s radosťou postarajú animátori, ktorí ich za ten čas zabavia buď vonku, alebo v priestoroch bohato vybavenej vnútornej herne. Teenageri môžu vytrvalo ignorovať aktivity pri bazéne a v dlhých čiernych tričkách a roztrhaných šortkách sa fotiť pri voliére s pávmi a byť pri tom náramne cool. Keď ich to omrzí, vypožičajú si bicykle a pôjdu objavovať tajné zákutia piešťanského Kúpeľného ostrova.

Ilustračná foto Zdroj: Ensana Health Spa Hotels

Počas ďalšieho večera rodičia pošlú babku na Promenádny koncert ostravského orchestra a celá rodinka sa môže ísť pozrieť na kus mexickej muzičky v podaní Mariachi sin fronteras priamo na piešťanskom Kúpeľnom ostrove. Pestrého letného programu pre všetkých, ktorí sa rozhodnú stráviť kvalitnú dovolenku s rodinou na Slovensku bude ešte oveľa viac.

Predstavujete si tú atmosféru? My áno a sála z toho veľká pohoda. Poďte do toho s nami a rezervujte si podbyt priamo na stránke hotelovej sieti Ensana.