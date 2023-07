Pokiaľ chcete zo svojej dovolenky vyťažiť maximum, užiť si pokoj a relax, nechajte hlavnú sezónu na cestovanie ostatným. Vy sa s nami vyberte objavovať krásy Dalmácie na jeseň, kedy je počasie vhodné na všetky aktivity, či už ste milovníkom turistiky, oddychu na pláži, alebo prechádzok po meste. Predĺžte si leto a cestujte v septembri, kedy sú ceny zájazdov lacnejšie často až o polovicu .



Navštívte s nami ostrov Brač, perlu Jadranu - Dubrovník, či iné nádherné miesta, kde v centre na Vás bude dýchať história mesta a na promenáde zase pomalý prímorský život so svojou jedinečnou atmosférou. Ostrov Brač patrí k najväčším ostrovom Dalmácie a je známy početnými piesočnatými plážami. Najznámejšou plážou a zároveň najväčším lákadlom je pláž Zlatni Rat, s množstvom piesočných zátok a ikonickým pol kilometrovým výbežkom, ktorý je obmývaný z troch strán azúrovým morom.



Na Brači si prídu na svoje aj tí, ktorí preferujú aktívnu dovolenku. V blízkosti pláže Zlatni Rat sa nachádza historické mesto Bol, z ktorého vedie turistický chodník na horu Vidova Gora, ktorá je svojou výškou 778m najvyšším vrchom jadranského pobrežia. Odtiaľto si užijete dychberúce výhľady na široké okolie.



Ideálne miesto na odpočinok Vám poskytne hotel Bretanide Sport & Wellness resort ***** neďaleko mesta Bol. Hotel leží priamo pri pláži a disponuje širokým spektrom služieb pre všetky kategórie klientov. Má vlastné wellness centrum o rozlohe 600m2 a veľké portfólio športových a relaxačných aktivít pre dospelých, ale aj tých najmenších. Veľkou výhodou pobytu v hoteli Bretanide Sport & Wellness resort ***** je ponuka all inclusive, vďaka čomu si môžete vychutnávať morské plody s kvalitnými lokálnymi vínami priamo v hotelovej reštaurácii. Toto určite poteší Váš rodinný rozpočet a vy tak nemusíte riešiť stúpajúce ceny v reštauráciách v okolí. Po večeri si užite osviežujúcu prechádzku po promenáde lemovanej typickými borovicami do najstaršieho mesta ostrova - Bol a nasajte jeho výnimočnú atmosféru.



V hoteli si zdarma prenajmite bicykle a objavte tak skryté zákutia ostrova, ktorý je takmer celý lemovaný krásnymi zátokami a skrytými plážami. Septembrové počasie priam vyzýva na takýto druh výletu!

V hoteli Bretanide Sport & Wellness resort ***** si zdarma požičiate bicykle Zdroj: CK Satur

Obľúbený hotel Bretanide Sport & Wellness resort ***** Zdroj: CK Satur

Na západ od mesta Bol sa nachádza v horách ukrytý kamenný kláštor Blaca (Pustjina Blaca). Monumentálna stavba zo 16. storočia doslova zasadená do okolitých skál rozhodne stojí za návštevu. Dnes je kláštor využívaný ako múzeum a knižnica, v ktorej je uložených vyše 11 tisíc kníh.



Za návštevu stojí historická dedinka Povlja, v ktorej žije iba približne 400 obyvateľov. Domy v nej sú postavené zo svetoznámeho bieleho kameňa, ktorý dodnes zdobí množstvo významných stavieb po celom svete. O niekoľko kilometrov ďalej sa nachádza dedinka Pučišća, ktorá je preslávená práve kamenárskou tradíciou. Neďaleko nej leží kameňolom, v ktorom sa Bračský biely mramor ťaží. Mimochodom, tento jedinečný kameň bol použitý aj pri stavbe Bieleho Domu vo Washingtone.



Dubrovník zase láka svojou históriou, úchvatnou architektúrou a jedinečnou atmosférou stredomorského prístavného mesta. O Dubrovníku sa hovorí ako o jednom z najviac fotogenických miest na svete a je zapísaný do svetového dedičstva UNESCO. Natáčalo sa tu viacero známych filmov ako napríklad Game of Thrones a je to vyhľadávaná lokalita aj medzi známymi osobnosťami z celého sveta. Napríklad Agatha Christie tu strávila svoju druhú svadobnú cestu.



Náš tip na ubytovanie je Club Dubrovnik Sunny Hotel by Valamar **** , ktorý leží priamo pri jednej z najkrajších miestnych pláži - Coral Beach Club a ponúka široké možnosti pre celé rodiny, či jednotlivcov. Kvalitné reštaurácie s lokálnymi pochúťkami, wellness, či vodný svet, ale aj animácie pre deti. Výhodou je poloha hotela neďaleko centra, kam sa jednoducho dostanete autobusom, nakoľko väčšina mesta je pešia zóna a parkovať tu je takmer nemožné.

Pláž Coral Beach Club (považuje sa za jednu z najkrajších dubrovnických pláží pre prírodnú krásu, upravenosť, špičkové zariadenia a výhľad na more i ostrovček Daksa) Zdroj: Depositphotos

V historickom centre Dubrovnika navštívte napríklad Katedrálu Nanebovzatia Panny Márie - monumentálnu stavbu z 12. storočia, Kniežací palác, či pevnosť Lovrijenac, fascinujúcu stavbu na 37m vysokej skale, ktorá v minulosti plnila významnú obrannú funkciu.



Ak sa Vám podarí prejsť celé mesto, pláže a promenády, Dubrovník je skvelým východiskovým bodom na objavovanie okolitých ostrovov. Ide o významné letovisko, preto má pravidelné denné spojenia loďou. Za návštevu určite stojí ostrov Lokrum. Užijete si celodenný výlet do chránenej oblasti, kde sa nachádza vzácna botanická záhrada s rastlinami prevažne z Južnej Ameriky a Austrálie.

Ostrov Lokrum Zdroj: CK Satur

Chorvátska gastronómia je rovnako lákavým dôvodom, prečo si pre svoju dovolenku zvoliť práve túto destináciu. Ochutnajte tradičný dalmatinsky Brudet – pokrm z viacerých druhov morských rýb, na šťave z rajčín, cibule, cesnaku a vína, podávaný s polentou.



Dôvodov prečo navštíviť Dalmáciu by sme mohli menovať ešte nespočetne veľa, ale žiaden text nenahradí ten skutočný zážitok. Vyrazte za svojím dobrodružstvom počas jesenných mesiacov, kedy sú mestá plné už iba domácich obyvateľov a nie turistov, more je najteplejšie z celého roka a počasie stále príjemne letné, no už nie tak horúce. Na svoje si prídu aj deti, či seniori. Chorvátsko ponúka nekonečné možnosti pre všetky vekové kategórie a preto je obľúbenou cieľovou destináciou nielen pre jednotlivcov a páry, ale pre celé rodiny. Navyše, z dovolenky sa letecky vrátite behom doobedia. Ráno ešte pijete kávu v hoteli a na obed ste už doma a vybalujete kufre.