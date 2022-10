foodpanda naprieč Slovenskom

Charakteristické ružovo-zelené logo foodpandy si za uplynulý rok už mali možnosť v uliciach všimnúť obyvatelia viacerých slovenských miest. Vo foodpande veria, že je pre ich zákazníkov symbolom širokého výberu reštaurácií a obchodov s dostupnými cenami jedál, potravín a ich rozvozu. Úspech na našom trhu tomu nasvedčuje. Donáškový gigant, ktorý vznikol v Berlíne a dnes pôsobí v 70 krajinách sveta, sa za posledných dvanásť mesiacov u nás pevne ukotvil a dnes jeho revolučné služby využívajú zákazníci už v 10 mestách Slovenska. Okrem toho v Bratislave vznikli 3 pandamarkety, ktoré menia tradičný spôsob nakupovania. Úplne nová úroveň doručovania spočíva v prepracovanom systéme, ktorý „flotile“ kuriérov umožňuje doručiť objednávku takmer okamžite – ide totiž predovšetkým o doručovanie toho, čo ponúka miestna lokalita a miestni obchodníci. Práve to zabezpečuje maximálnu rýchlosť a flexibilitu. V prípade foodpandy však nejde len o jedlo, ale aj rôzne tovary každodennej spotreby ako sú potraviny, lieky, kvety či drogéria.

foodpanda stále rastie

foodpanda, posilnená úspechom a popularitou medzi zákazníkmi, v týchto dňoch rozširuje svoje pôsobenie. Od 12. októbra budú môcť jej služby využiť obyvatelia Nových Zámkov, v najbližšom období budú nasledovať aj ďalšie tri mestá - Liptovský Mikuláš, Prievidza a Zvolen. „Našou stratégiou je doručiť zákazníkovi zážitok z dobrého jedla, ale tiež tovar z našich lokálnych obchodov do tridsiatich minút. Rozhodne teda budeme i naďalej rozširovať našu pôsobnosť na celý slovenský trh a to ešte v tomto roku,“ hovorí Tomáš Kýček, Head of Sales foodpanda Slovensko. „Nebudeme sa zameriavať len na reštaurácie, ale rovnako ako v ostatných mestách budeme pomáhať rásť i našim partnerom z oblasti obchodu, ako sú medzi iným aj kvetinárstva, potraviny, lekárne, drogérie či krmivá pre domácich miláčikov. V tomto neľahkom období sa snažíme našich partnerov maximálne podporiť a to nielen v oblasti objednávok, ale tiež v úspore surovín, obalových materiálov a pod.,“ dodáva.

Tomáš Kýček, Head of Sales foodpanda Slovensko Zdroj: foodpanda

Pri príležitosti prvých narodenín si foodpanda pre zákazníkov pripravila množstvo skvelých akcií, napríklad špeciálnu ponuku v spolupráci s McDonald‘s. Všetci noví zákazníci si môžu vychutnať dopravu zadarmo celých 30 dní. V Bratislave foodpanda komunikuje atraktívnu ponuku 1+1, ktorá platí vo vybraných reštauráciách, medzi inými aj v Pizza Hut, či v pandamarkete. Kampaň Všetko najlepšie pre každého! má byť o oslave a odmeňovaní.

foodpanda má nového generálneho riaditeľa

K ďalším úspechom foodpandy na Slovensku by mal prispieť aj nový generálny riaditeľ Daniel Ryška, ktorý pôsobil 7 rokov v Burger King a podarilo sa mu z neho v strednej Európe vybudovať silný brand. Na ponuku foodpandy zareagoval okamžite. „Nezaváhal som ani sekundu. Vzhľadom na moju predchádzajúcu kariéru ma baví budovanie biznisu a nebojím sa výziev. Moje ambície vo foodpande sú tie najvyššie - postupne z nej vybudovať relevantnú značku s celoslovenským pokrytím a najvyššou zákazníckou spokojnosťou,“ hovorí. Milovník ázijskej kuchyne vníma značku ako mladú a hravú so silným medzinárodným zázemím. „Našou najväčšou výhodou je to, že si u nás nielen objednáte jedlo z reštaurácie, ale tiež zásobíte svoju chladničku z pandamarketu, a to všetko do tridsiatich minút. Tých 30 minút považujem za to najdôležitejšie – keď doma varíte alebo pečiete a zistíte, že vám chýba nejaká ingrediencia, idete do našej aplikácie a hneď si objednáte,“ dodáva.

Ilustračné foto Zdroj: foodpanda

O tom, že Daniel Ryška je človek na správnom mieste je presvedčený aj Filip Fingl, CEO sesterskej spoločnosti Dáme Jídlo, ktorej donáškové služby pokrývajú potreby zákazníkov v Čechách. „Som veľmi rád, že sa nám na Slovensku podarilo nájsť človeka s takými zaujímavými biznisovými skúsenosťami. Dan je veľmi schopný manažér a ja verím, že to bude práve on, kto posunie foodpanda.sk do role jednotky v rozvoze jedla na slovenskom trhu.“

