„Cítim sa úžasne a vyčerpane zároveň. Šestonedelie je náročné obdobie, avšak za nič na svete by som nemenila. Máme doma krásneho, zdravého syna, ktorý nám robí radosť. Byť mamou je niečo neopísateľne krásne, krajšie, ako som si to vysnívala,“ prezradila Dominika Stará. Ako mnohé iné ženy pred ňou, aj ona sa však musela zrazu naučiť žiť s tým, že v prvé týždne života jej synčeka Miška sa neopláca nič plánovať:

„Ja, perfekcionista, som sa musela zrazu zmieriť s tým, že v prvé týždne s malým žiadny režim nie je. Nerobíme si žiadne plány. Skôr sa snažíme načúvať jeho potrebám a prispôsobiť sa im. Spočiatku to pre mňa bolo ťažké, ale zvykla som si a momentálne sa snažíme vytvoriť si taký režim, ktorý bude malému prirodzený a bude mu vyhovovať,“ opísala svoje súčasné dni sympatická blondína.

Pred pôrodom sa rozhodli pre odber pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka

Hoci sa noví rodičia snažia, ako vedia, prvé týždne s novorodeniatkom všetkým dokážu „dať zabrať“. Aj Dominika priznala, že nečakala, ako náročné to občas bude. Má však oporu v rodine aj manželovi a aj preto si je podľa jej slov každý deň ako matka istejšia. Na samotný pôrod sa zodpovedne pripravovala: „Veľa som čítala rôzne knižky, rozprávala som sa s maminou, ktorá zažila aj prirodzený pôrod, aj pôrod cisárskym rezom. Zvažovala som všetky možné alternatívy pôrodnice, s Miškom sme riešili aj odber pupočníkovej krvi,“ prezradila Dominika.

Odber pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka - čo to je? Pupočníková krv je krv novorodenca, ktorá zostáva v placente a pupočnej šnúre po narodení bábätka. Obsahuje kmeňové bunky, ktoré dokážu obnoviť aj chorobou poškodené tkanivá. Bunky odobraté pri narodení bábätka sú mladé, neovplyvnené chorobami, liečbou či životným štýlom a prostredím. V takejto „kvalite“ sa už počas ďalšieho života nedajú získať. V súčasnosti je pupočníkovou krvou možné liečiť takmer až 100 ochorení, predovšetkým onkologické, hematologické či poruchy imunity a metabolizmu. Stovky prebiehajúcich klinických štúdií zároveň overujú účinnosť pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty aj pri ďalších diagnózach hlavne v oblasti regeneratívnej liečby. Pri narodení bábätka je možné uchovať nielen pupočníkovú krv, ale tiež tkanivo pupočníka a placenty. Práve placenta je najbohatším zdrojom kmeňových buniek. Odber všetkých perinatálnych tkanív (teda pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka aj placenty) je neinvazívny, bezbolestný pre matku aj bábätko a prebieha tesne po pôrode. Tkanivá sú následne uskladnené v rodinnej banke, kde sú v prípade potreby v budúcnosti pre rodinu okamžite k dispozícii.

Nad odberom pupočníkovej krvi začala Dominika s manželom uvažovať ešte okolo 4. mesiaca tehotenstva. Ako každý pár, aj oni si o odbere veľa študovali, veľa zvažovali pre aj proti. „Najviac nás oslovil fakt, že pomocou pupočníkovej krvi a tkaniva sa dajú liečiť rôzne závažné ochorenia a v prípade istej zhody ju vieme využiť aj pre Miškových súrodencov v budúcnosti. Dnes som naozaj šťastná, že sme do toho išli. Verím však, že odber nebudeme musieť nikdy použiť,“ vysvetľuje Dominika.

Je odber bolestivý?

Mnohých rodičov od odberu pupočníkovej krvi odrádzajú rôzne neopodstatnené obavy. Jedným z najčastejších mýtov je, že odber je bolestivý, a že je s ním spojenej veľa administratívy. Nie je to však pravda. „Stačilo zavolať na číslo uvedené na stránke Cord Blood Center a nahlásiť, že mám záujem o odber. Povedala som im typ odberu, dala základné informácie pre vystavenie zmluvy a faktúry a do pár dní mi všetko prišlo domov do schránky. V pôrodnici som už len nahlásila, že sa bude robiť aj odber pupočníkovej krvi a pupočníka. Bolo to úplne bezbolestné, keby nepočujem rozhovor lekárov nado mnou, ani neviem, že sa nejaký materiál odoberal,“ opísala svoje vlastné skúsenosti Dominika.

