Domáca je domáca a platí to aj o perlivej vode.

Pokiaľ ste ešte stále nepresedlali z vláčenia balenej sýtenej vody na pohodlný prístroj, ktorý vám vodu nasýti doma kedykoľvek, je najvyšší čas. Aj preto, lebo so SodaStreamom celkom pekne ušetríte.



Vypočítajte si, koľko ušetríte za sýtenú vodu so SodaStreamom

Začať deň osviežujúcou sýtenou vodou s ovocím a bylinkou je viac než príjemné! Zdroj: Sodastream

Sodastream je ideálny nielen v horúcich letných mesiacoch. Je to efektívny a kreatívny spoločník pri rodinných oslavách, ale i každodenný partner vášho pitného režimu. Jeho ďalšou výhodou je, že si môžete pripraviť ochutené nápoje s originálnymi príchuťami SodaStream, alebo na výrobu rôznych nápojov použijete trebárs ovocnú šťavu. So SodaStreamom si jednoducho môžete každý deň mixovať iný nápoj aj bez skladovania rôznych druhov ochutených sýtených nápojov z obchodu. Poďme teda mixovať!

Pomarančový gin tonic

- 1 diel pomarančovej šťavy

- 1 diel limetkovej šťavy

- 4 diely ginu

- Sirup SodaStream s príchuťou Tonic

- Sóda

- Kolieska limetky na ozdobenie

- Ľad

Vetvička rozmarínu váš drink príjemne oživí Zdroj: Shutterstock

V šejkri pretrepeme šťavu s ginom a nalejeme na ľad v pohároch. Sódu s príchuťou Tonic zarobíme podľa návodu, dolejeme do pohára a ozdobíme kolieskami limetky.



Ananás + SodaStream Pepsi

Zarobte ochutenú sódu s príchuťou Pepsi (sirup do bubliniek, nezabudnite!), pridajte kocky ananásu a dajte deckám. Vy si môžete nápoj doliať kvalitným rumom alebo whiskey.



Mäta + stonkový zeler + SodaStream 7UP

Pripúšťame, že stonkový zeler nie je práve klasická ingrediencia do nápojov, no ráno po ťažkej noci oceníte jeho účinky. Odporúčame stonku viackrát narezať, aby pikantná chuť zeleru a jeho účinné látky rýchlejšie prešli do nápoja.

Alkoholická verzia: s ginom



Červená planéta

15 ml čerstvo vylisovaná šťava z červeného pomaranča

50 ml bourbonu

4 čerstvé jahody

Perlivá voda SodaStream s príchuťou Ovocná zmes

ľad

Ozdobiť môžete aj kúskom citrónovej kôry Zdroj: Shutterstock

Jahody rozmixujeme, dáme do šejkra, pridáme pomarančovú šťavu, bourbon a dôkladne pretrepeme. Dvakrát precedíme cez jemné sitko do pohára, naplneného ľadom a dolejeme ochutenou perlivou vodou.

Hroznová perlivá voda

200 g hrozna

1/4 jablka

1/2 litra perlivej vody s príchuťou Jablko

Hrozno rozpučíme, jablko nakrájame na tenké plátky, dáme do džbána a zalejeme ochutenou perlivou vodou.

Mirindžáda s rozmarínom

Kyslú chuť citrónov a limetky vymeňte za typickú horkastú chuť grapefruitov. A vôbec sa ich nemusíte obávať. V spojení so sladkým pomarančom a prenikavou vôňou rozmarínu získate nápoj, ktorý ulahodí všetkým chuťovým pohárikom bez rozdielu. Vyskúšate?

Potrebujete:

· 1 grapefruit

· 50 ml grepovej šťavy alebo džúsu

· 50 ml pomarančovej šťavy alebo džúsu

· 150 ml perlivej vody SodaStream s príchuťou Mirinda

· rozmarín

Do pohára vložte pár lístkov rozmarínu, nalejte pomarančovú šťavu, grepový džús a poriadne zamiešajte. Pridajte ľadovú drť a perlivú vodu s príchuťou Mirinda. Pred podávaním ozdobte pohár vetvičkou rozmarínu a plátkom pomaranča.

Odporúčame skúsiť aj tieto kombinácie:

* Jahody - limetka – bazalka – SodaStream Mirinda

* Citrón – uhorka – tymián - SodaStream 7UP

* Maliny – citrón – rozmarín – SodaStream 7UP free

* Černice – limetka – koriander – SodaStream Mirinda light

* Marhule – levanduľa – rozmarín – SodaStream Pepsi

* Melón – zázvor – rozmarín – SodaStream Pepsi Max

* Melón – citrón – mäta – SodaStream 7UP, SodaStream 7UP free

* Pomaranč - čučoriedky – bazalka – SodaStream Mirinda, SodaStream Mirinda light

