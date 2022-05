To, čo vybrané pracie prášky a gély určené na farebnú bielizeň dokážu, zaujímalo nezávislú spotrebiteľskú organizáciu dTest. V spolupráci so svojimi zahraničnými partnermi otestovala jedenásť známych značiek pracích gélov alebo práškov.

dTest už v minulosti pracie prostriedky testoval, no vtedy do laboratória poslal iba tie sypké. V najnovšom teste sa však čitatelia môžu dozvedieť viac aj o účinnosti gélov či samotnej vody s mechanickou prácou práčky. V teste sa sledoval aj vplyv prostriedkov na zachovanie farieb bielizne, po novom aj chemické zloženie či informácie na obale. Štandardizované vzorky znečistenej bielizne sa s každým prostriedkom oprali celkovo trikrát a pri každom praní sa použila nová súprava škvŕn. Pri vyhodnocovaní odstránenia nečistôt sa použil špeciálny prístroj, tzv. spektrofotometer, vďaka ktorému sa dalo určiť, koľko percent znečistenia sa podarilo odbúrať. Hodnotili sa rôzne typy škvŕn ako mastné škvrny, pigmentové škvrny (napr. čokoláda, kombinácia blata a trávy či balzamikový dresing) či bieliteľné škvrny (napr. čučoriedky, káva, červené víno alebo čaj).

Ilustračné foto Zdroj: dTest: Petr Neubert

Mastné škvrny sú postrachom mnohých ľudí, ktorí sa svojho obľúbeného oblečenia po zašpinení nechcú vzdať. Všeobecne však platí, že takto znečistená bielizeň by sa mala najskôr predprať ručne. V tejto kategórii si veľmi dobre viedol prací gél dm/Denkmit, ktorý dTest odporúča najmä kvôli jeho účinnosti voči odstráneniu minerálnych olejov. Jeho alternatíva v sypkej forme sa odporúča aj vďaka vysokému skóre v odstraňovaní make-upu a ľahšej mastnoty v podobe hovädzieho tuku. Naopak, najhoršie v tejto kategórii dopadol prací prášok Jelen.

Čo sa týka pigmentových škvŕn, sú to práve enzýmy, ktoré nám účinne pomáhajú pri ich odstraňovaní. Tu svoju účinnosť potvrdilo viacero prostriedkov. Dobrú známku získal napríklad prášok Persil. Ten je tipom dTestu najmä pre mamičky, ktoré musia so škvrnami od blata a trávy bojovať celkom často. Ak sa však vaše deti majú vo zvyku zašpiniť napríklad čokoládou, môže to byť problematickejšie. Pri odstraňovaní tohto typu znečistenia by ste napríklad u prášku Palmex hľadali pomoc iba márne.

Pre milovníkov čaju, ktorý spadá do kategórie bieliteľných škvŕn, dTest nemá dobré správy. Pri odstraňovaní týchto škvŕn sa nediali žiadne zázraky. Pri väčšine prostriedkov, ktoré sa použili, to s nimi nepohlo ani o kúsok. Počas testovania odstránenia škvŕn od horčice však v laboratóriu zaznamenali veľké rozdiely. Po dobrej grilovačke by ste si svoju bielizeň zachránili napríklad s pracím práškom Lidl/Formil či dm/Denkmit. Ak by ste sa na rodinnej oslave nechtiac poliali červeným vínom, na webe dTest nájdete prehľad, ktorý hrdina by si s tým poradil najlepšie.

V bielizni po vypraní často zostávajú zvyšky pracích prostriedkov, a preto je ich zloženie rovnako dôležité ako ich účinnosť. V teste odborníci sledovali rôzne nežiadúce látky, ktoré zaujímajú najmä alergikov, citlivé osoby, ale aj ekologicky zmýšľajúcich spotrebiteľov. Po detailom skúmaní dTest s čistým svedomím odporúča napríklad prací gél Frosch Color Detergent Pomegranate.

Testovanie prinieslo aj množstvo ďalších zaujímavých výsledkov, vrátane toho, že pod lákavými obalmi pracích prostriedkov sa môžu skrývať aj rôzne nežiadúce chemické látky. Pre tých, ktorí chcú ušetriť a zároveň prať netoxicky, má dTest ešte jedno odporúčanie - klasické výrobky, ktoré sú jednoducho dostupné aj v drogérii. Mydlo a jeho kombinácie napríklad s uhličitanom sodným, perkabonátom sodným alebo aj pláchadlom, sú generáciami osvedčení pomocníci a pri správnom použití môžu poslúžiť ako dostačujúce alternatívy.

Ilustračné foto Zdroj: dTest: Petr Neubert

Na záver je ešte dôležité spomenúť, že hoci testované pracie prostriedky boli zakúpené v Čechách, dTest v spolupráci so svojimi rakúskymi kolegami pre porovnanie otestoval aj tie, ktoré sú dostupné v susednom Rakúsku. Z testovania vyplynulo zopár zaujímavých záverov. Pri niektorých výrobkoch boli zaznamenané mierne odlišnosti v obsahu a rovnako aj pri veľkosti písma informácií na obale. Vo výslednom hodnotení, až na rozdiely v niektorých aspektoch, sa však prostriedky výrazne nelíšili.

Celkové hodnotenie všetkých spomenutých výrobkov, ale aj ostatných, ktoré si v skúškach viedli dobre alebo práve naopak, nájdete na stránke dTestu.