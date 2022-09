Nakupujeme inak. Už sa nechceme po obchode prechádzať dlhé minúty, žijeme oveľa aktívnejšie a čas chceme tráviť mimo nákupných regálov. Obchody sa tiež prispôsobili, zmenšujú svoju nákupnú plochu a sprehľadňujú uloženie tovaru. Špecifickou kategóriou je vystavenie piva, kde málokto vie, že za logickým usporiadaním a inováciami v obchodoch stojí tím ľudí z Plzeňského Prazdroja Slovensko, ktorý šije spotrebiteľom nákupný zážitok na mieru, a to s prihliadnutím na konkrétny charakter predajne a lokality.

Šikovné regály a pivné uličky

Zorientovať sa v ponuke pív vôbec nemusí byť zložité. Hoci je sortiment v tejto kategórii široký, nemusí pôsobiť chaoticky ani komplikovane. „Kým sme do obchodov priniesli pivné uličky a takzvaný regálový program, rozmiestnenie piva často nerešpektovalo prémiovosť ani stupňovitosť, pričom značky boli medzi sebou pomiešané,“ spomína na začiatky spred piatich rokov David Kovář, obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné reťazce z Plzeňského Prazdroja Slovensko. Na to, aby spolu so svojím tímom dokázal správne nastaviť systém, museli sa vžiť do roly spotrebiteľa a skúmať, čo, kedy a pri akej príležitosti chce vo svojej obľúbenej predajni nájsť. Spolu s hlavným cieľom, ktorým bolo spríjemniť nakupovanie, vznikla koncepcia zastrešujúca dnes už takmer 500 predajní po celom Slovensku. „Do rôznych typov predajní chodia rôzne typy ľudí, často hľadajú iné produkty, ale aj iné veľkosti balení pre odlišné príležitosti. Preto sa dnes snažíme prispôsobovať sortiment pre každú jednotlivú predajňu podľa jej charakteru, kúpnej sily a preferencií zákazníkov v danej lokalite,“ približuje obchodnú filozofiu David Kovář.

Prehľadné usporiadanie piva vylepšuje zážitok z nakupovania Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko

Inovácie pútajúce pozornosť

Kto by čakal, že vhodne zvoleným logickým usporiadaním to končí, mýli sa. Aj pri predaji piva sa totiž osvedčili rôzne „vychytávky“. Svedčí o tom prieskum Prazdroja, ktorý hovorí, že po uvedení programov z jeho dielne vzrástla celá kategória piva. Záujem o vylepšené usporiadanie prejavili dokonca aj veľkoobchody, resp. podnikové predajne, čo len potvrdzuje, že prehľadne a vizuálne vhodne umiestnený sortiment má svoje opodstatnenie. Na rad každoročne prichádzajú aj rôzne vylepšenia a inovácie. „Úspešne sa ujala inovácia vo forme pútavejšieho vystavenia tovaru s využitím špeciálnej tlače, ktorá umožňuje vytvoriť dojem hĺbky a pohybu a ktorá je na Slovensku vo vystavení pivnej kategórie absolútne jedinečná. Tento rok sme zase vyskúšali tzv. tokinomo, pri značke Radegast Ratar v Kauflande. Technológia na báze pohybového senzoru reaguje na pohyb okoloidúceho, ktorému sa z regálu vystrčí a prihovorí pivo v plechovke. Po prehratí obsahu sa vráti na svoje miesto. Štatistiky nám ukazujú, že pri inovácii sa pristavil každý druhý okoloidúci. A testujeme aj ďalšie inovácie,“ vymenúva obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné reťazce Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Pivo v skle je na vzostupe

Samozrejme, zmeny v prospech spotrebiteľov sú možné iba v súčinnosti s obchodnými partnermi, ktorí tím okolo Davida Kovářa podporujú vo viacerých smeroch. Je zaujímavé, že Prazdroj nerieši iba vystavenie svojich vlastných značiek. Stará sa o vystavenie celého pivného sortimentu – vnáša doň poriadok a logiku. Zaujíma vás, po akých pivách z portfólia Prazdroja ľudia siahajú najčastejšie? „Spotrebitelia sa čoraz viac presúvajú k prémiovým produktom, čo sa odrazilo na predajoch našej najexkluzívnejšej značky Pilsner Urquell. Taktiež sa významne ujala novinka Radegast, pričom rástol aj balený Šariš a Gambrinus. Dobre sa tiež chytila novinka Captain Jack a darilo sa aj nealko novinkám Birell IPA, Birell Za Studena Chmelený či Birell Citrón & Mäta. Nealko je medzi Slovákmi celkovo na nevídanom vzostupe,“ hovorí David Kovář. Zaujímavé je, že po tom, čo Prazdroj minulý rok definitívne prestal plniť pivo do PET fliaš, predaje piva baleného neklesli, ale zákazníci prirodzene začali inklinovať viac k pivu v sklenených fľašiach. Či už ich k tomu vedie nostalgia, autentický pivný zážitok alebo ekológia, len za prvý polrok išlo o nárast 22 % oproti tomu istému časovému rozpätiu v roku 2021.

Slováci čoraz viac nakupujú pivo vo vratných fľašiach. Je za tým nostalgia, štýl, no najmä ekológia Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko

Hitom sú viacbalenia

Prazdroj si mimoriadne zakladá na udržateľnosti a znižovaní uhlíkovej stopy. Kým dôjde k recyklácii sklenenej fľaše kvôli jej opotrebovaniu, vie ju naplniť pivom až 22-krát. Z tohto pohľadu ide pri balenom pive o environmentálne najvhodnejšiu voľbu a v jej prospech hovorí aj počet odberných miest v obchodoch, ktorých je pre značky Prazdroja v súčasnosti približne 6-tisíc po celom Slovensku. Na to, aby človek nemusel chodiť do obchodu viackrát a ďalšou jazdou zaťažovať životné prostredie, slúžia aj pohodlné odnosky. Je prínosné, že aj tie zohľadňujú preferencie zákazníka. „Pozorne počúvame, čo spotrebiteľ chce, cielime na región i konkrétny obchodný reťazec. Už viac ako rok mu ponúkame riešenia na mieru. Mimoriadne dobrú odozvu majú naše viacbalenia po 8 kusov. Často sa nám ich darí umiestňovať do regálov, kde bola predtým pivná PET fľaša,“ hodnotí David Kovář.

Článok vznikol v rámci projektu #EkoSpolu, ktorý prináša Plzeňský Prazdroj Slovensko s cieľom informovať o znižovaní dopadov podnikania na životné prostredie.

Smerovanie Plzeňského Prazdroja Slovensko v oblasti udržateľného rozvoja určuje stratégia udržateľnosti Na budúcnosť 2030.

Okrem dosiahnutia uhlíkovej neutrality vo výrobe piva do roku 2030 bude Prazdroj využívať výlučne obnoviteľnú energiu, redukovať produkciu plastov a pozíciu lídra si chce udržať aj v šetrení s vodou.

Zodpovedný prístup k výrobe uplatňuje aj pri propagácii produktov, podporuje rozvoj regiónov, v ktorých pôsobí a usiluje sa čo najefektívnejšie nakladať s prírodnými zdrojmi. Kroky spoločnosti v oblasti udržateľnosti zhrňuje integrovaná Správa o udržateľnosti.