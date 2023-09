Spoločnosť Marius Pedersen Slovensko a.s. so sídlom v Trenčíne, je dcérskou spoločnosťou najväčšej súkromnej dánskej spoločnosti v oblasti nakladania s odpadom – A/S MARIUS PEDERSEN. Marius Pedersen sa na Slovensku etabloval ako profesionálna spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, údržby komunikácií a starostlivosti o zeleň. Spolupracuje s viac ako štyristo mestami a obcami, pričom tieto služby zabezpečuje takmer pre jeden milión obyvateľov. Viac informácií na www.mariuspedersen.sk