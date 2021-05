Dobrovoľníci spoločne naplnili odpadom viac ako 750 vriec. Tento odpad ale neskončí na skládke alebo v spaľovni. Poputuje do recyklačného centra, kde bude opätovne zhodnotený.



Pred krátkym časom 365.bank zabezpečila potrebné peniaze na vybudovanie prvej nornej steny novej generácie v celkovej dĺžke 120 metrov, ktorej účelom je zachytiť naplavený odpad a zabrániť tak jeho prieniku do priehrady. Po vybudovaní dostatočného množstva norných stien by v budúcnosti brigády na Ružíne neboli potrebné.



"V minulom roku sme na májovej brigáde vyzbierali 32 ton naplavenín a tento rok očakávame, že spoločne s druhou brigádou, ktorá sa koná v sobotu 8. mája to bude zhruba polovičné množstvo. Ak máte záujem pomôcť, sledujte našu stránku na Facebooku a prihláste sa ako dobrovoľníci," vyzýva predseda OZ Ružínska priehrada Jozef Kojecký.

Záujem o riešenie situácie na Ružínskej priehrade sa každým rokom zvyšuje. Svedčí o tom aj množstvo organizácií, ktoré tento rok pridali ruku k dielu ako občianske združenia Save Nature by Čivas a OZ Kluknava, Dobrovoľný hasičský zbor Margecany a Nadácia 365.bank.



Ružín dlhodobo zápasí s problémom hromadenia plastového a iného odpadu. Vzhľadom k tomu, že sa nachádza na ústí riek Hnilec a Hornád, ktoré pretekajú až 92 obcami a mestami, stačí silnejšia prietrž mračien a do riek sa naplaví množstvo odpadu z okolia.



365.bank si aj kvôli takýmto scenárom uvedomuje, že zmena k ekologickejšiemu fungovaniu je nevyhnutná. Sama tiež vyvíja snahy, ktorými sa chce dopracovať k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu. Na základe týchto princípov ponúka svojim klientom ekologickejšie produkty a digitalizáciu bankových služieb, ktorými ich motivuje a mení ich správanie smerom k udržateľnosti.

Mnohí už pocítili výhody bezplastového účtu

Mnoho klientov 365.bank zdieľa názor, že ekológia by mala byť jednou priorít spoločnosti. Aj preto medzi najobľúbenejšie produkty banky patrí bezplastový účet s digitálnou platobnou kartou. Ide pritom o plnohodnotnú alternatívu voči klasickej platobnej karte. Jej výhody už odhalilo mnoho ľudí a od konca minulého roku prestalo plastovú platobnú kartu používať až 35 percent nových bankových klientov. Využívanie digitálnej platobnej karty je jednoduché. Dá sa používať v bežnom obchode, no aj pri online nákupoch či pri výbere hotovosti z bankomatu. Stačí mať mobil alebo smart hodinky.