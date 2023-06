S júnom prichádzajú horúce letné dni, no ešte horúcejšie filmové novinky naprieč rôznymi žánrami. Na plátna sa vráti Indiana Jones, Disney predstaví nový animák Elementy a Deň detí budete môcť osláviť animovaným filmom Mega super. Júnovú ponuku filmov si môžete opäť vychutnať vo formáte SUPERSCREEN a na pohyblivých sedačkách v 4DX sálach.

Júnový maratón odštartujte na Deň detí spoločne s Hedvigou, hlavnou hrdinkou animáku MEGA SUPER. Hedviga má jedenásť a svet sa jej otočí naruby. Dostane totiž možnosť prevziať úlohu superhrdinky po svojom otcovi. Keď však nechtiac sperie otcov kostým, on už viac nemôže byť slávnym Superlevom. Nemotorná Hedviga, ktorá miluje počítačové hry, však príde o možnosť stať sa superhrdinkou, keď si jej otec namiesto nej vyberie jej bratranca Adriana. Musí teda okamžite konať! Ako sa s tým nakoniec popasuje zistíte vo všetkých kinách Cinema City už od 1. júna.

S animovaným hrdinom sa stretnete aj vo filme SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY. Hlavná postava Miles Morales sa vracia s ďalšou kapitolou oskarovej pavúčej ságy. Po opätovnom stretnutí s Gwen Stacy je Spider-Man z priateľskej brooklynskej štvrte katapultovaný cez Multiverzum, kde sa stretáva s tímom Spider-ľudí, ktorých úlohou je ochrániť jeho existenciu. Keď sa však hrdinovia sporia ako si poradiť s novou hrozbou, Miles sa ocitne v súboji s ostatnými Pavúkmi a musí prehodnotiť, čo znamená byť hrdinom, aby mohol zachrániť ľudí, ktorých miluje najviac. Príbeh obľúbenej Marvel postavičky môžete zažiť na vlastnej koži v Cinema City Aupark, v sálach 4DX a tiež si ho vychutnať v najvyššej kvalite vo formáte SUPERSCREEN od 1. júna.

Na plátna Cinema City mieri aj komédia americkej produkcie TOTO JE MÔJ FOTER, ktorá je plná bláznivých situácií a trapasov. Sebastian dostane pozvanie stráviť víkend s rodičmi svojej snúbenice. Má to však jeden taliansky háčik. Na návštevu honosného sídla bohatých, výstredných Američanov je nútený zobrať aj svojho otca Salva. Salvo je taliansky prisťahovalec, holič z New Yorku, prostoreký, obyčajný chlapík „klasického strihu“, ktorý sa do modernej doby a slušne vychovanej bohatej americkej rodiny vôbec nehodí. Sebastian sa bojí, že ho otec poriadne strápni, a jeho obavy sú naozaj opodstatnené. Hostiteľku, ktorá sa snaží prežiť túto taliansku katastrofu na svojom panstve, hrá Kim Cattrall zo seriálu Sex v meste. Ako dopadne víkend v honosnom sídle sa dozviete už 1. júna v našich kinách.

Stredoškoláčka Sadie Harperová a jej mladšia sestra Sawyer sa spamätávajú z nedávnej smrti matky a ich otec Will, terapeut, ktorý sa vyrovnáva s vlastnou bolesťou, im nie je veľkou oporou. Keď sa u nich doma nečakane objaví zúfalý pacient, ktorý hľadá pomoc, zanechá po sebe desivú nadprirodzenú bytosť, ktorá sa priživuje na rodinách a živí sa utrpením svojich obetí. “The Boogeyman” je klasický horor v štýle “Poltergeista”, ktorý má strach a srdce v rovnakej miere,” hovorí režisér Rob Savage. “Živo si pamätám na hrôzu, ktorú som ako dieťa pociťoval pri čítaní Kingovej poviedky, a práve tento pocit detského strachu som chcel vzbudiť u divákov v kinách na celom svete. Tento film vznikol v spolupráci s neuveriteľne talentovaným tímom tvorcov a je ukotvený v nádherných, oduševnených výkonoch našich neuveriteľných hercov – som z nich v úžase, naozaj. Sme na tento film neuveriteľne hrdí a nevieme sa dočkať, kedy vám všetkým 1. júna opäť poskytneme dôvod báť sa tmy.” Film STRAŠIAK je adaptáciou diela majstra hororu Stephena Kinga – ‘The Boogeyman’ a vo všetkých kinách Cinema City si ho môžete pozrieť od začiatku júna.



Autoboti a Deceptikoni nie sú jediní Transformeri, ktorí sa skrývajú medzi nami. V hlbinách amazonského dažďového pralesa už tisíce rokov potichu prežíva druh Maximalov, ktorí si za svoje pozemské útočisko zvolili zvieraciu ríšu. Nanešťastie sa v našej slnečnej sústave objavila hrozba, ktorá ich vyhnala z ich domoviny v podobe Unicronu, nemilosrdných požieračov všetkého živého. Príbeh nových Transformerov sa odohráva v 90. rokoch minulého storočia v čase, keď Optimus Prime ešte nebol skutočným vodcom, ostrieľaným početnými bitkami na život a na smrť. Aby dokázal po boku Maximalov čeliť existenčnej hrozbe, bude musieť najprv skrotiť svoje ego a rešpektovať vodcu “zvieracích – botov”, Optimusa Primea. Okrem toho sa Transformeri budú musieť vyrovnať s tým, že sa o ich existencii dozvedeli dvaja obyčajní smrteľníci – Noah a Elena. Obaja sú dostatočne šialení na to, aby im pomohli bojovať s oveľa silnejším nepriateľom, hoci na to nemajú predpoklady. Ide predsa o ich planétu. Siedmy diel filmovej série Transformers od Hasbro môžete doslova zažiť v Cinema City Aupark, v kinosále v 4DX a SUPERSCREEN sále od 8. júna.

Na zoznam júnových noviniek sa pridáva aj akčný a zároveň dobrodružný film FLASH. Priblíži vám príbeh Barryho, ktorý využije svoje superschopnosti na cestovanie späť v čase, aby zmenil udalosti z minulosti. Keď však jeho pokus o záchranu svojej rodiny neúmyselne zmení budúcnosť, Barry uviazne v realite, do ktorej sa vrátil generál Zod, hrozí zničenie sveta a nie sú tu žiadni superhrdinovia, na ktorých by sa mohol obrátiť. Barryho nádejou je veľmi odlišný Batman, ktorý je už na dôchodku, a uväznený Kryptoňan, aj keď nie ten, ktorého hľadá. Aby zachránil svet, v ktorom sa nachádza, a vrátil sa do budúcnosti, ktorú pozná, Barryho jedinou nádejou je pretekať o život. Bude však prinesenie najvyššej obete stačiť na resetovanie vesmíru? Odpoveď na túto otázku zistíte v našich kinách už 15. júna. Film si navyše môžete vychutnať aj s jasnejším, ostrejším, kvalitnejším obrazom a dokonalým zvukom vo formáte SUPERSCREEN. Ešte intenzívnejší filmový zážitok si môžete dopriať aj v našich 4DX sálach zapojením vašich zmyslov na pohyblivých sedačkách.

Film štúdií Disney a Pixar ELEMENTY je úplne nový, originálny celovečerný film, ktorý sa odohráva v meste živlov, kde spolu žijú obyvatelia ohňa, vody, zeme a vzduchu. Príbeh predstavuje Ember, drsnú, pohotovú a ohnivú mladú ženu, ktorej priateľstvo so zábavným, roztopašným a prúdivým chlapcom menom Wade spochybňuje jej presvedčenie o svete, v ktorom žijú, a o osobe, ktorou chce byť. “Vydáva sa na cestu pochopenia vlastnej identity. Vrcholom Emberinej cesty – a v mnohom aj jej impulzom – je zábavné a osudové priateľstvo s vodným živlom menom Wade. Dej filmu “Elemental” sa odohráva v meste, ktoré spája prvky rôznych prostredí a ukazuje, že protiklady sa skutočne priťahujú.“ vysvetľuje režisér filmu. „Je to príbeh o vzťahoch – medzi ohňom a vodou, medzi rodičmi a ich deťmi a medzi nami všetkými a našimi susedmi, ktorí možno nevyzerajú ako my. Je to sčasti komédia, sčasti rodinná cesta a sčasti stret kultúr,” hovorí producentka Denise Reamová. Na dobrodružnej animovanej komédii sa môžete zasmiať v kinách Cinema City od 15. júna.

„Nový život, noví muži, tak prečo si pripadám ako stará krava?“ tak znie anotácia knižnej predlohy filmu a večná otázka hlavnej hrdinky Kláry. Jej manžel sa s ňou rozíde počas slávnostnej večere v deň 15. výročia svadby a kúpi si silnú, nablýskanú motorku. Klára si na oplátku kúpi nový bicykel a presťahuje sa k svojej mame. Tá je excentrická, bezprostredná, dalo by sa povedať, že až bláznivá, ale neodpustí si typické rodičovské reči. Navyše, Klára akosi prestáva rozumieť svojej dospievajúcej dcére, ktorá začne rozprávať takmer výlučne po anglicky. A aby toho nebolo málo, Kláru si vezme „pod svoje krídla“ úspešná influencerka a „trénerka šťastia“, ktorá ju vedie k tomu, aby mala rada samu seba. K tomu patrí aj randenie s novými mužmi, čo zase so sebou prináša katastrofálne zážitky, plné trapasov. Ešte donedávna mala Klára svoj život celkom dobre naplánovaný, ale s tým je teraz koniec. Predpremiéru skvelej českej komédie Život pre samoukov, si môžu užiť dámy na Ladies Movie Night už 27. júna v kine Cinema City Aupark aj so skvelým sprievodným programom a od 6. júla vo všetkých kinách Cinema City.

Do kín Cinema City prichádza aj očakávaná záverečná časť kultovej série INDIANA JONES. Harrison Ford sa tak vracia do úlohy legendárneho hrdinu – archeológa. Film režíruje James Mangold, scenár napísali Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, David Koepp a James Mangold na základe postáv vytvorených Georgeom Lucasom a Philipom Kaufmanom. Výkonnými producentmi sú Steven Spielberg a George Lucas. Hudbu k filmu opäť zložil John Williams, ktorý je autorom hudby ku každému dobrodružstvu Indyho od pôvodného filmu “Dobyvateľov stratenej archy” z roku 1981. Kultový film si môžete pozrieť vo všetkých našich kinách od 29. júna.