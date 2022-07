UV žiarenie škodí nášmu zraku?

Keď sa nenatrieme krémom s UV faktorom, našu kožu slnko spáli, u niekoho viac, u niekoho menej. UV žiarenie je rovnako škodlivé aj pre naše oči, ktoré si už podvedome chránime slnečnými okuliarmi. Pri ich výbere by sme sa mali predovšetkým zamerať na kvalitu UV filtra (400 nanometrov), cez ktorý nedochádza k prepúšťaniu škodlivého ultrafialového svetla rizikovej vlnovej dĺžky. „V prípade nedostatočnej ochrany riskujeme závažné poškodenie zraku. V krajnom prípade môže dôjsť ku strate zraku, poškodeniu makuly, no je tu väčší nábeh aj na progres sivého zákalu, poškodenie rohovky či spojoviek”, vysvetľuje očná lekárka z kliniky Neovízia, MUDr. Adriána Smorádková. Oči teda treba tiež preventívne kontrolovať. Ako dodáva hovorkyňa Unionu, Beáta Dupaľová Ksenzsighová, poistenci tejto zdravotnej poisťovne majú možnosť využiť benefit Komplexné očné vyšetrenie v hodnote 50 € a nechať si zrak skontrolovať vo vybraných očných klinikách po celom Slovensku úplne bez doplatku.

Čím tmavšie sklá, tým vyššia ochrana?

Stopercentnú ochranu pred UV žiarením môžu poskytnúť aj okuliare so svetlými sklami, preto je toto tvrdenie nepravdivé: „Pri výbere okuliarov je dôležitá aj správna priepustnosť svetla slnečných skiel, ktorá sa označuje číslami od 0 po 4. Názor, že čím tmavšie okuliare, tým lepšia ochrana pred žiarením, je nesprávny. Aj číre dioptrické sklá môžu obsahovať UV filter a naše oko chrániť”, vysvetľuje očná lekárka MUDr. Adriána Smorádková. Kategória okuliarov s číslom 0 má bezfarebný alebo veľmi svetlý filter a prepúšťa takmer všetko žiarenie. Kategória 1 má svetlý filter a prepustí od 43 do 80% žiarenia, kategória 2 so stredne tmavým filtrom prepustí 18 - 43% žiarenia, do kategórie 3 patria okuliare s tmavým filtrom, ktorý prepustí 8 až 18% viditeľného žiarenia a je vhodný na bežné nosenie a k moru. Kategória 4 s veľmi tmavým filtrom je ideálna napríklad pre horolezcov alebo ľudí, ktorí trávia väčšinu času na mori a ich zrak je dlhodobo vystavený silnému slnečnému žiareniu. Sklá s veľmi tmavým filtrom prepustia len 3 až 8% žiarenia a nie sú vhodné na šoférovanie, pretože skresľujú vnímanie farieb a línií.

Okuliare musia byť drahé, len tak nám zaručujú kvalitu!

Toto tvrdenie je pravdivé len z polovice. Aj lacné okuliare z drogérie, alebo supermarketu majú dostatočný UV filter, aby ochránil náš zrak, majú však viacero nevýhod. „Kvalita UV filtra síce môže byť od výrobcu postačujúca, ale takéto sklíčka sa zvyknú ľahko poškriabať a poškodiť. Dochádza tak k narušenia ochrannej bariéry a žiarenie dopadá na povrch oka”, dodáva očná lekárka. Drahšie okuliare sú navyše vyrobené z odolnejších materiálov, nestane sa nám napríklad, že nám po pár dňoch nosenia vypadne sklíčko. Za kvalitné okuliare nemusíme pritom platiť horibilné sumy, dajú sa kúpiť aj za pár desiatok eur.

Môžu kontaktné šošovky za infekcie očí?

V letných mesiacoch by mali ľudia nosiaci kontakntné šošovky viac myslieť na to, kde a ako ich budú používať. Vhodnejšie je striedať šošovky aj s okuliarmi, aby si oči počas horúčav oddýchli a rohovka mala dostatok kyslíka. Pri pobyte vo vode by sme šošovky mali odložiť úplne, ináč hrozí riziko infekcií: „Vo vodách prežívajú baktérie, vírusy, chlamýdie, plesne a akantaméby. Mikroorganizmy sa vďaka kontaktnej šošovke lepšie prisajú na oko a môžu vyvolať vážne zápaly rohovky spojené s bolesťami, svetloplachosťou, začervenaním, slzením, vredmi rohovky a v ťažkých prípadoch môžu spôsobiť dokonca i slepotu. Ak už s nimi predsa len plánujete plávať, ideálne je, ak zvolíte jednorazové šošovky, ktoré po doplávaní vyberiete z oka a zahodíte”, dodáva očná lekárka.

V lete sa oči neoperujú!

Očná klinika Neovízia vyvracia tento mýtus, ktorý je zbytočným prežitkom, pretože v letných mesiacoch je dôležité iba to, aby bola zvolená správna laserová metóda. „V lete sú ideálne tie, pri ktorých očný chirurg odstraňuje mínusové dioptrie femtosekundovým laserom, napríklad NeoLASIK HD alebo NeoSMILE Pro. Večer, v deň zákroku, môže pacient normálne fungovať, o sedem dní po operácii opäť športovať a približne po desiatich dňoch si už užívať leto so všetkým, čo patrí k letným radostiam – so športom aj plávaním”, vysvetľuje MUDr. Adriána Smorádková. Navyše, ak ste poistencom Unionu, môžete aj ušetriť. „Máte totiž nárok na zľavu vo výške 100 eur na refrakčné operácie oboch očí a 50 eur na operáciu jedného oka – ide o laserové operácie, operácie s výmenou šošovky PRELEX alebo RLE či implantáciu fakickej šošovky,“ vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Ako ďalej dodáva, poistenci Unionu majú možnosť využiť aj ďalšie zľavy na vyšetrenie zraku a to na očných klinikách po celom Slovensku. Ak teda nechcete zaťažiť vašu peňaženku, oplatí sa vám vopred zistiť, čo všetko môžete mať od svojej zdravotnej poisťovne bez doplatku alebo so zľavou. Ušetriť totiž môžete aj 150 eur!