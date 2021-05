Počas pandemických lockdownov sa nazbierala vcelku pekná zbierka filmov, ktoré sa v týchto dňoch konečne dostanú do kín. Pripravili sme pre vás výber tých, ktoré by ste si nemali nechať ujsť a aj odporúčanie, s kým by ste na ne mohli ísť.

S partnerom

Krajina nomádov, film ocenený až 3 Oscarmi v kategórii najlepší film, najlepšia réžia a najlepšia hlavná ženská postava. Toto je azda najočakávanejší film, ktorý má premiéru hneď dnes, 27. mája. Film nakrútila režisérka a scenáristka Chloé Zhao, ktorá do snímky okrem špičkových hercov obsadila aj skutočných nomádov, ktorí aj v tieto dni žijú svoje životy v dodávkach v rozličných amerických štátoch pri sezónnych prácach a brigádach.

Film Krajina nomádov okrem zaujímavého náhľadu na život netradičný pre väčšinu ľudí, poukazuje aj na sociálne problémy v krajine, ktorú mnohí považujú za vysnívanú. Očami 61-ročnej Fern spoznávame Ameriku, v ktorej ľudia celý život pracovali a neustále počúvali, aby makali, makali a že to prinesie plody. No napokon sa dostávajú do vyššieho veku a mnohým sa stalo napríklad aj to, čo hlavnej hrdinke filmu. Prišla o manžela a vlastne o celý svoj predošlý život po príchode ekonomickej krízy, ktorá má za následok kolaps baníckeho mestečka, v ktorom žila. Fern nachádza svoje miesto v komunite nomádov pri sezónnych prácach, stretne množstvo nových ľudí, ktorí sa jej postupne stávajú takmer rodinou.

Okrem toho, že film ponúka náhľad na slobodný život, ponúka aj krásne zábery amerických krajín a prírody.

Trailer si pozrite tu:

S kamoškami

Ak sa vyberiete do kina s kamoškou, určite stavte na skvelú a tiež Oscarom ocenenú (za najlepší scenár) Nádejnú mladú ženu. Veľmi netradičný príbeh o “sladkej pomste”, ktorú pripravila Cassandra pre silnejšie pohlavie, ktoré chce zneužiť stav mladej ženy opantanej alkoholom. Cassandra (Carey Mulligan) bola na dosah lekárskeho statusu, mala pred sebou veľmi sľubný život. Jediný zážitok ju od všetkého vzdialil na míle - odišla zo školy, vrátila sa do rodičovského domu a nemá vyššie ambície ako nalievať kávu v kaviarni, kde pracuje. Práve prežité chvíle ju však poznačili natoľko, že trpí zjavnou obsesiou. Večery trávi v rozličných baroch predstierajúc, že je na mol opitá. Prakticky každý muž, ktorý sa odhodlal pomôcť jej dostať sa domov, si ju napokon odviezol k sebe, do svojej postele. Opitá žena je totiž ľahkou korisťou. V tom najlepšom však Cassandra vždy odhalila, že je úplne triezva a dotyčnému to riadne osladila. Talentovaná režisérka Emerald Fennell adaptovala vlastný scenár, ktorý jej priniesol Oscara. “Dúfam, že tento film bude niečím, čo si diváci v kine naozaj užijú, ale tiež niečím, nad čím sa budú chcieť zamyslieť,” povedala Fennell, “Prirodzene chcete, aby ľudia po zhliadnutí takéhoto filmu, cítili trochu napätie.”

Trailer si pozrite tu:

S rodinou

No a ak vám chýbalo kino ako rodinná záležitosť a vaše deti majú viac ako 12 rokov, tak choďte na Cruellu! Legendárnu negatívnu postavu Cruellu de Vil z dielne štúdia Disney stvárnila jedinečná Ema Stone. Filmu sa potešia aj nadšenci módy, pretože Cruella je najštýlovejšia záporná postava všetkých čias. Film Cruella sa odohráva v 70. rokoch 20. storočia v Londýne uprostred punkrockovej revolúcie a rozpráva príbeh mladej Estelly, šikovnej a kreatívnej dievčiny, ktorá je odhodlaná presadiť sa so svojimi návrhmi. Dá sa dokopy s dvoma mladými zlodejmi, ktorým sa páči jej darebáctvo, a spolu si vybudujú život na londýnskych uliciach. Jedného dňa upúta Estellino nadanie Barónku von Hellman, módnu legendu, ktorá je neprekonateľne šik a zlovestne elegantná a stvárnila ju dvojnásobná držiteľka Oscara Emma Thompson (Howards End a Rozum a cit). No ich vzťah spustí sériu udalostí a odhalení, v dôsledku ktorých Estella prijme svoju horšiu stránku a zmení sa na nepríjemnú, módnu a pomstychtivú Cruellu.

Trailer si pozrite tu:

Toto sú naše najhorúcejšie tipy na aktuálne kinohity. Prajeme príjemný kultúrny zážitok, konečne aj v kine!

Ilustračné foto Zdroj: Cinemart

