Uvedomili ste si, aký je dnes dátum? Je 23. 3. 2023. ČO to pre nás znamená? Podľa numerologičky by sme sa mali venovať vzťahom a láske. Prečo nie?

Numerologička Zuzana Pavelková pre český Blesk vysvetlila, na čo sa dnes zamerať a na čo si dať pozor. Dnešný dátum podľa nej pôsobí na každého z nás zvýšenou zodpovednosťou, ktorá sa najviac prejaví prispôsobením sa v práci alebo v rodine, ale najmä tam, kde sa od vás vyžadujú väčšie povinnosti.

„Tým, ktorí riešia problémy, odporúčam preukázať zmierlivosť. Dnešok je vhodný na nadviazanie nového spojenectva, na prijímanie návštev, ale nehodí sa na dlhé cesty. Odporúčam nezačínať dnes súdny proces alebo pustiť sa do konfliktu,“ radí Zuzana Pavelková.

Dnešok má životné číslo 6 a takýto deň býva často kľúčový pre lásku či nové spojenie. Ale pozor, funguje to i naopak! „Ak už dlho premýšľate nad rozchodom alebo ukončením niečoho, čo vám nevyhovuje a nebolo by to len náhle rozhodnutie, je dobré to urobiť práve dnes,“ upozorňuje Pavelková. „Ale opatrne s financiami, vaše nakladanie s nimi môže byť otrasené práve srdečnými záležitosťami,“ varuje numerologička.

