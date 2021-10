O víťazovi bolo rozhodnuté vo verejnom hlasovaní, keď so 47 percentami hlasov vyhral projekt Obnova a starostlivosť o vzácne lesostepné lúky Devínskej Kobyly. Tento projekt bol podporený finančným príspevkom, keď dm zdvojnásobila svoj obrat z novej predajne v prvý deň jej otvorenia, nablokovaný v čase od 15.30 do 16.30 hodiny. Ten činil 1 598 eur a bol realizovaný 197 zákazníkmi. Tí boli milo prekvapení, keď zistili, že v tomto čase ich za jednou z pokladní obsluhuje aj známa greenfluencerka Natália Pažická. Víťaznému projektu tak poputoval dvojnásobok obratu, čiže suma 3 196 eur. Symbolický šek na víťaznú sumu odovzdala zástupkyniam Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia Andrei Froncovej a Alene Pavlíkovej Jana Šuplatová, oblastná manažérka dm drogerie markt.

„V dm dlhodobo spolupracujeme aj s lokálnymi organizáciami a spoločne vytvárame výnimočné a udržateľné projekty slúžiace obyvateľom miest, v ktorých sa nachádzajú naše predajne. Sme radi, že aj pri otvorení okrúhlej 160. predajne sa nám podarilo podporiť ďalší zmysluplný projekt,“ povedala Jana Šuplatová, oblastná manažérka dm drogerie markt.

Andrea Froncová, PR manažérka BROZ dodáva: „Veľmi sa tešíme z tejto podpory. Podarilo sa vyzbierať naozaj peknú sumu, ktorá nám určite pomôže k vylepšeniu a rozšíreniu pastvy na Devínskej Kobyle. Navyše sme za celý deň mali možnosť osloviť veľa ľudí so svojimi ochranárskymi projektmi. Pri návšteve drogérie to najprv vôbec nečakali, ale potom boli príjemne prekvapení a radi, že pomôžu podporiť ochranu prírody takto jednoducho. Je to výzva pre ostatných obchodníkov začať sa zaoberať ochranou prírody. Mnohí zákazníci to určite ocenia.“

Odovzdávanie šeku: zľava Alena Pavlíková BROZ, Andrea Froncová BROZ, Natália Pažická greenfluencerka, Jana Šuplatová oblastná manažérka, dm Diana Hežel marketing dm Zdroj: dm drogerie markt

K aktivite sa vyjadrila aj greenfluencerka Natália Pažická: „Veľmi sa mi páčila celá myšlienka tejto akcie. Pomôcť mohol každý, kto si našiel čas a prišiel si nakúpiť potrebné veci. O tom by mala byť aj celá udržateľnosť. Robiť ju verejne prístupnú pre každého, kto má úprimný záujem pomôcť. Som rada, že dm podporuje rôzne projekty na ochranu klímy a biodiverzity a že sa snaží podporovať rôzne lokálne značky cez svoje portfólio.“

O víťazovi rozhodla verejnosť, ktorá sa do 30. septembra do 16.30 hodiny zapojila do hlasovania prostredníctvom www.mojadm.sk/nivy. Aj vďaka zdvojnásobenej vyzbieranej sume tak bude môcť víťazný projekt pokračovať vo svojich ďalších aktivitách. Všetky tri projekty, ktoré boli zapojené do verejného žrebovania, sú realizované Bratislavským regionálnym ochranárskym združením.

Nová predajňa je otvorená denne od 9. do 21. hodiny. Na privítanie boli pre zákazníkov v prvé štyri dni jej otvorenia pripravené 15-násobné body za celý nákup, ktoré získali po predložení zákazníckej karty pri každom nákupe v tejto predajni. Pre všetkých zákazníkov boli v deň otvorenia pripravené zdarma k nákupu aj produkt z radu Pro Climate, a to prostriedok na umývanie riadu nature Pro Climate Ultra, a permanentná taška.

O víťaznom projekte

Obnova a starostlivosť o vzácne lesostepné lúky Devínskej Kobyly

Devínska Kobyla patrí medzi prírodné klenoty nielen Bratislavy, ale aj celého Slovenska. Jedinečná poloha, geologické podložie, klíma, ale aj nepretržité ľudské aktivity dali za vznik jedinečnej biodiverzite. Po tom, čo v 50. rokoch 20. storočia zaniklo tradičné využívanie svahov Devínskej Kobyly na pastvu hospodárskych zvierat, začalo územie intenzívne zarastať náletovými a často aj inváznymi rastlinami. Dlhodobým cieľom ochranárov bolo prinavrátiť tradičnú pastvu na Devínsku Kobylu. Od roku 2013 sa tento cieľ podarilo naplniť a vďaka spolupráci BROZ a ŠOP SR sa objavilo prvé stádo približne 40 kôz. V súčasnosti sa tu pasú dve stáda s celkovým počtom približne 90 zvierat. Cieľom do budúcnosti je pastvu rozšíriť na ďalšie plochy, ktoré boli v rámci Devínskej Kobyly vybrané na ďalšiu obnovu.

lesostepné lúky Devínska kobyla Zdroj: Matej Patka

