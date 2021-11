Na vznik a vybavenie15 vzdelávacích centier počítačovou technikou pre marginalizované skupiny sa tak vyzbierala suma 49 186,50 eura, vďaka ktorej vznikne po jednom centre v Bratislave, Skalici, Trnave, Galante, Dunajskej Strede, Žiline, Čadci, Nitre, Rožňave, Prešove a Banskej Bystrici a po dvoch centrách v mestách Spišská Nová Ves a Košice. Do nich budú mať prístup žiaci a študenti, ktorí majú online vyučovanie, dospelí, ktorí si zvyšujú rekvalifikáciu online formou, a všetci, ktorí sa chcú akoukoľvek online formou dovzdelať, rozvinúť svoj talent alebo sa spojiť so svojou rodinou a v súčasnosti na to nemajú podmienky. Okrem toho dm venuje do týchto miestností aj ďalšiu vyradenú techniku a vybavenie, ako napríklad tlačiarne, internetové routre či kancelárske stoličky.

Tento projekt pripravila dm v spolupráci so svojím partnerom – Slovenskou katolíckou charitou. Na Slovensku sa tento rok podarilo na projekt dm {spoločne} vyzbierať 49 186,50 eura, čo je o približne 4 000 eur viac ako minulý rok. Celkovo, vo všetkých 11 zúčastnených krajinách, sa podarilo vyzbierať sumu 407 000 eur.

„Som rád, že aj napriek neľahkým časom sa v uplynulý piatok naši zákazníci rozhodli prispieť svojím nákupom v predajniach alebo cez e-shop do výzvy dm Giving Friday a umožnili tak vznik 15 centier pre tých, ktorí to špeciálne v týchto dňoch veľmi potrebujú,“ povedal Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

„Naša vďaka patrí všetkým zákazníkom a zamestnancom dm drogerie markt Slovensko, ktorí aj napriek neľahkej pandemickej situácii a lockdownu nezaváhali a svojím nákupom v kamenných predajniach a e-shope podporili vznik 15 počítačových miestností. Veríme, že aj tento znak solidarity bude povzbudením pre ostatných šíriť dobro v predvianočnom čase,“ povedal Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.

Aj tento rok rástla výška priemerného nákupu

Celkový počet zákazníckych nákupov vo filiálkach a cez e-shop v tento deň dosiahol číslo 56 842 , čo je o 3,35 percenta viac ako priemerný denný počet zákazníckych nákupov v dm, ktorý činil za posledný obchodný rok 54 996 nákupov. V porovnaní s minulým rokom, keď bolo v tento deň realizovaných 64 303 nákupov, počet nákupov síce klesol, ale zároveň sa zvýšila ich hodnota, čoho dôsledkom je, že sa vyzbieralo o približne 4 000 eur viac v porovnaní s minulým rokom, keď vyzbieraná suma v dm Slovensko činila 45 105 eur.

Najvyšší nákup v dm v sume vyše 1 200 eur

Celkovo najvyšší nákup bol realizovaný v sume 1 253 eur v Košickom kraji, konkrétne v predajni v Košiciach na sídlisku Ťahanovce. Najvyšší nákup v e-shope bol v tento deň realizovaný v sume 597 eur a uskutočnil ho zákazník z Jarovníc.

dm {SPOLOČNE}

Vo svojej najväčšej iniciatíve pod názvom dm {spoločne} pokračuje spoločnosť dm drogerie markt už siedmy rok. Prostredníctvom nej spolupracovníci a zákazníci dm spoločne podporujú výnimočné projekty a aktivity, čím šíria myšlienky dobrovoľníctva a pomáhajú zvyšovať záujem o filantropické aktivity a dobrovoľnícku prácu na Slovensku.