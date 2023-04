Tento rok sa môžu zákazníci dm opäť zapojiť do zbierky ku Dňu narcisov vo všetkých predajniach dm a spoločne prispieť tam, kde je to potrebné. Každý tak môže v termíne od 20. do 22. apríla prispieť prostredníctvom ľubovoľného príspevku do pokladničky v každej predajni dm. Navyše sa spoločnosť dm drogerie markt tento rok rozhodla darovať Lige proti rakovine finančný dar v sume 20 000 eur a podporiť aj týmto spôsobom realizáciu overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám.

„Ďakujem dm drogerie markt za to, že je partner, ktorého si môžeme vážiť. Nečakali sme, že tak, ako nás podporil tento rok, že sa to stane, a bol to pre nás veľmi príjemný sviatočný deň, keď ste nám oznámili, že okrem spolupráce v rámci umožnenia zbierky nás podporíte naozaj nádhernou finančnou sumou – ďakujeme,“ povedala Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.



Na Slovensku trpí onkologickým ochorením čoraz viac ľudí. Aj v tomto roku Liga proti rakovine, ktorá tu pôsobí viac ako 30 rokov, organizuje zbierku Deň narcisov, ktorá sa koná za účasti dobrovoľníkov tradične v uliciach, ale i v niektorých obchodných spoločnostiach, medzi ktorými, samozrejme, nechýba ani dm.



„Niekoľko rokov sme podporovali Deň narcisov vo forme materiálnej pomoci pre dobrovoľníkov a internej zbierky medzi našimi spolupracovníkmi a už štvrtýkrát sa doň veľmi radi zapojíme aj zbierkou v našich predajniach. A tento rok navyše aj finančným darom. Sme veľmi radi, že narcis ako symbol spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou bude na pár dní aj našou súčasťou a môžeme tak podporiť činnosť Ligy proti rakovine. Lebo každý jeden dar sa ráta a dá nádej na lepší život,“ povedal Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.



Pri tejto príležitosti spoločnosť vydala aj dm podcast s Evou Kováčovou, riaditeľkou Ligy proti rakovine, v ktorom sa dozviete veľa zaujímavých informácií nielen o Dni narcisov, ale aj o organizácii, jej projektoch a aktivitách. Podcast nájdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube.



Do zbierky ku Dňu narcisov sa možno zapojiť aj formou SMS na číslo 848 (hodnota SMS je 3 eurá) či zaslaním ľubovoľnej sumy na účet SK0909000000005454545454, a to všetko v termíne od 17. do 28. apríla 2023.