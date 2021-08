Na svoje si prídu všetky romantické duše, milovníci akčných filmov a ukrátení nebudú ani najmenší diváci. Stačí si len vybrať z bohatej septembrovej ponuky Cinema City a bezpečne kinovať naplno so všetkým, čo k tomu patrí aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX a to bez nutnosti testu či potvrdenia o očkovaní.

Septembrové kino zážitky odštartujeme pokračovaním série After. Fanušíkovia romantiky sa môžu tešiť a vychutnať si premietanie všetkých troch častí na After: Maratón. Fenomén s názvom After sa zrodil na internete, kde autorka Anna Todd začala písať príbeh lásky slušného dievčaťa Tessy a „zlého chlapca“ Hardina. Z kníh sa stali bestsellery a z filmov kinohity. Dnes má sága After milióny čitateľov a divákov po celom svete. Prvé dva sfilmované diely mali obrovský úspech aj v slovenských kinách. Nové filmové pokračovanie s názvom After: Tajomstvo sľubuje nečakané odhalenia o rodinách Tessy i Hardina a tvrdý boj o budúcnosť ich vzťahu. Tessin život sa rozpadáva. Vie, že Hardin ju miluje a urobí všetko preto, aby ju chránil, lenže niekoho ľúbiť a dokázať s ním žiť nie je to isté. Tessu vyčerpáva nekonečný kruh záchvatov žiarlivosti, nepredvídateľného hnevu a odpúšťania. Silu jej citu k Hardinovi už nikdy neprekoná iný muž, žiaden iný bozk jej neposkytne toľko radosti ako Hardinov – stojí však neskrotná vášeň medzi nimi za ten nekonečný boj? Kedysi im na prekonanie problémov stačilo, že jeden druhého ľúbia. Ak sa však Tessa rozhodne poslúchnuť hlas svojho srdca, bude to znamenať... koniec? Maratón romantickej ságy si môžete pozrieť už 1. septembra v Cinema City.

Animovaná komédia Baby šéf : Rodinný podnik, ktorá poteší nielen deťúrence, ale aj dospelákov je späť. Baby šéf Ted a jeho brat Tim sú už dospelí a ich cesty sa rozišli, avšak spoločný nepriateľ ich vracia späť do kín. Musia totiž znovu spojiť svoje sily v boji proti ďalšiemu zloduchovi. Tým je Dr. Erwin Armstrong, ktorý má špeciálnu školu, kde učí a vychováva z detí tie najneposlušnejšie malé stvorenia. Jednou zo žiačok tejto školy je práve Timova staršia dcéra, zatiaľ čo jej mladšia sestra Tina sa ako nová agentka organizácie BabyCorp snaží jeho zámer prekaziť. Bez otca a jeho brata to nezvládne - na to, aby do školy zapadli musia omladnúť. Baby šéf od 2. septembra vo všetkých kinách Cinema City.

Filmová novinka, ktorá poteší všetkých fanúšikov marvelovského univerza: Shang-Chi: Legenda o desiatich prsteňoch prináša do sveta Marvelu prvého čínskeho superhrdinu. Snímka rozpráva príbeh bojovníka a asasína, ktorý žije normálnym životom až pokiaľ ho nedostihne jeho minulosť. Shang-Chi je zrazu nútený konfrontovať sa so svojou minulosťou a organizáciou, ktorá sa nazýva Desať prsteňov. Ako to už býva zvykom, aj 25. film spoločnosti Marvel sa inšpiroval komiksovou predlohou. Akčnú novinku si môžete vychutnať od 2. septembra aj v kinosále 4DX v Cinema City Aupark.

Tak ako každý mesiac, aj v septembri si budú môcť užiť dámy svoj večer na Ladies Movie Night s premiérou českej romantickej komédie Jedine Tereza. Film vás presvedčí, že boj o lásku môže byť niekedy neuveriteľne náročný. Hlavne ak vám život dáva jednu facku za druhou. Tomáš s Terezou prežívajú lásku ako z učebnice. Iskra medzi nimi preskočila už na strednej škole, kde sa spoznali. Po vysokej spolu zostali v Prahe, meteorológ Tomáš získal skvelú prácu televízneho moderátora počasia a Tereza sa zas snaží rozbehnúť predaj a výrobu ručne šitých topánok. Na Štedrý deň pristihne Tereza polonahého Tomáša v zdanlivo chúlostivej situácii s populárnou televíznou moderátorkou. Nepríjemnú situáciu by Tomáš síce mohol celkom racionálne vysvetliť, ak by k tomu dostal príležitosť. Udobrovanie mu ale prekazí neplánovaný pobyt na policajnej stanici. Keď sa konečne dostane domov, narazí na prázdny byt a výzvu, aby sa zbalil a odsťahoval. Tomáš sa ale nevzdáva. Rád by Terezu obmäkčil veľkým romantickým gestom. Kamarát Karol, filmový fanatik mu vnukne nápad inšpirovať sa scénami zo slávnych romantických filmov. Lenže Tomáš čoskoro zistí, že to, čo na filmové hrdinky stopercentne zaberá, nemusí nutne fungovať aj v šedivej realite. Najmä ak sa mu do cesty pripletie charizmatický fotograf, ktorá sa o Terezu zaujíma viac, ako je zdravé. Aké pokračovanie bude mať príbeh lásky Terezy a Tomáša sa dozviete na Ladies Movie Night 7. septembra v Cinema City Eurovea alebo od 9. septembra vo všetkých kinách Cinema City.

Oasis Knebworth 1996 prinesie na plátna kín príbeh víkendu 10. a 11. augusta 1996, kedy sa v Knebworth parku zišlo 250 000 mladých fanúšikov kapely Oasis, aby videli dve prelomové show, ktoré tvorili dejiny. Vstupenky na tieto koncerty boli vypredané behom jedného dňa. Show sa odohrávali v dobe, kedy sa Veľká Británia pomaly spamätávala z obdobia hospodárskeho prepadu. Príbeh tohto víkendu a špeciálny vzťah medzi Oasis a ich fanúšikmi je vyrozprávaný z pohľadu divákov, ktorí koncerty navštívili. Pridané sú rozhovory s členmi kapely a organizátormi. Režisér Jake Scott tak vytvoril vynikajúcu filmovú oslavu jedného z najdôležitejších koncertov za posledných 25 rokov. Koncerty v Knebworth obsahujú skladky od začiatku do konca éry Oasis, vrátane hitov Champagne Supernova, Wonderwall či Don’t Look Back In Anger, ktoré sa stali vrcholom kariéry tejto kapely a symbolom danej generácie. Atmosféru koncertov, ktoré vás vrátia späť v čase si môžete užiť od 23. septembra vo všetkých kinách Cinema City.

V akčnom filme Nie je čas zomrieť sa opäť stretávame s tajným agentom Jamesom Bondom. Ten si po odchode z aktívnej služby užíva pokojný život na Jamajke. Jeho pokoj však naruší starý priateľ Felix Leiter z CIA, ktorý ho požiada o pomoc. Záchranná misia, pri ktorej musia oslobodiť unesených vedcov sa ale ukáže byť oveľa zradnejšia, ako očakávali. Bond príde na stopu tajomnému zloduchovi, ktorý je vyzbrojený nebezpečnou novou technológiou. Ako dopadne ďalšia z náročných misií tohto tajného agenta sa dozviete od 29. septembra v Cinema City. Od 30. septembra si môžete film vychutnať aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN alebo sa ponoriť do deja filmu a stať sa súčasťou príbehu v 4DX.

