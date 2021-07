Aj vďaka svojmu odhodlaniu majú dnes isté miestenky na letné olympijské hry, ktoré sa v japonskom Tokiu začínajú už 23. júla. Slovenskí vrcholoví športovci hovoria o motivácii v čase koronakrízy, vyrovnávaní sa s neistotou, ale aj o tom, akým kreatívnym spôsobom sa dá k tréningu pristupovať v domácom prostredí.

Pandémia výrazným spôsobom zasiahla aj oblasť športu. Príkladom sú aj Letné olympijské hry v Tokiu, ktoré sa mali pôvodne konať vlani na prelome júla a augusta, no nakoniec ich museli odložiť o rok.

Psychiku netreba podceňovať

Novej situácii sa okrem iných slovenských športovcov musela prispôsobiť aj lukostrelkyňa Alex Longová. Priestor pre kreatívne riešenia sa objavil najmä potom, keď sa minulý rok v marci vrátila zo sústredenia v Juhoafrickej republike. Aj keď povinnú karanténu zaviedli až deň po jej prílete, aby ochránila seba aj blízkych, rozhodla sa na štrnásť dní dobrovoľne izolovať od svojho okolia. V domácom prostredí doháňala okrem kondičného tréningu aj mentálnu prípravu, ktorú predtým často zanedbávala.

Zdroj: Alex Longová

„Pri lukostreľbe je sústredenie kľúčové, navyše musím trénovať trpezlivosť. Venujem sa preto aj joge či dychovým cvičeniam. No potom sú tu aj činnosti, ktoré ma bavia, ako napríklad čítanie. Po knihe často siaham aj počas súťaže. Nevnímam celý text, aby som sa stratila v myšlienkach, niekedy len počítam slová vo vete. Zvyknem tiež počúvať hudbu, vymaľovávať mandaly či navliekať miniatúrne korálky, čím trénujem hlavne odolnosť a jemnú motoriku. Pomáha aj to, keď si lukostreľbu len predstavujem. Vtedy si človek uvedomí každý sval a pohyb, aj to, kde robí chyby, a naozaj sa to potom prejaví aj v realite,“ približuje svoje tréningové metódy prvá slovenská športovkyňa, ktorá sa v tejto disciplíne kvalifikovala na olympijské hry v Riu v roku 2016.

Čo sa týka najbližších letných olympijských hier v Tokiu, lukostrelkyňa ich odklad najskôr vnímala ako ideálnu príležitosť na ďalší tréning. Dnes to však vidí trochu inak, najmä kvôli únave, ktorá sa časom dostavila. „Predsa len, je to rok tvrdého tréningu a odriekania navyše. Niekedy som ako na hojdačke. Raz mám horšiu náladu, inokedy lepšiu, no tak to má zrejme každý. Moja výhoda je možno v tom, že veľa športujem na vzduchu. Negatívnu zmenu vnímam skôr v rámci súťaží. Keďže som z toho celého procesu vypadla, počas pretekov pociťujem oveľa väčší stres,“ dodáva.

Ilustračné foto Zdroj: Heineken

Poctivá príprava sa vráti na súťaži

Do Japonska už onedlho pocestuje aj strelkyňa Danka Barteková. Príprava na olympiádu v čase koronakrízy však pre ňu rozhodne nebolo jednoduchá. „Keďže mám trénerov v Taliansku, pravidelné dochádzanie bolo spojené s novými povinnosťami ako vybavovanie PCR testov či sledovanie aktuálnych nariadení. Zároveň som si uvedomovala riziko nákazy a snažila sa byť v čo najmenšom kontakte s ďalšími ľuďmi. Namiesto lietania som preto zvolila cestovanie autom, čo je nesmierne vyčerpávajúce,“ hovorí o neľahkých momentoch bronzová medailistka z olympijských hier v Londýne.

Zlatý Bažant 0,0% je hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu na ceste do Tokia. V obľúbenej značke nealkoholických pív a radlerov majú naši športovci verného fanúšika. Rovnako ako slovenskí olympionici, ani Zlatý Bažant 0,0% počas pandémie nepoľavil a vytrvalo nasledoval svoj cieľ – zostať ľuďom nablízku aj v čase krízy a ponúknuť im to najlepšie letné osvieženie nielen počas športovania, ale aj za volantom. Zamestnanci v hurbanovskom pivovare usilovne pracovali na tom, aby priaznivcov osvieženia potešili čerstvými novinkami bez kvapky alkoholu. Vďaka nim si tak môžete vychutnať ovocné radlery v dvoch nových produktových radoch Svieži a Extra Svieži, ktorý je navyše bez pridaného cukru alebo umelých sladidiel. Zlatý Bažant 0,0% nezabúda ani na fanúšikov olympiády. Tí sa vďaka projektu Pripravení na Tokio, ktorého je značka hlavným partnerom, môžu tešiť na bohatý sprievodný program.

Hoci sa venuje športu vo vonkajšom prostredí, aj Danka Barteková si spomína na obdobie, keď im pre zhoršenú pandemickú situáciu na istý čas zatvorili strelnicu. Aby nevypadla z formy, rozhodla sa trénovať doma. „Mala som všetky možné nástroje. Naobjednávala som si, čo bolo treba, od švihadiel cez medicimbaly či fitlopty až po balančné podložky, na ktorých trénujem asi najviac. Balans a jadro sú pri streľbe nesmierne dôležité. Potom to bol samozrejme beh, no vo všeobecnosti som sa snažila striedať jednoduché tréningy so zložitými, aby ma to neprestalo baviť. Musela som byť naozaj kreatívna,“ opisuje domáci tréningový proces športovkyňa. Veľkou motiváciou boli pre ňu práve nadchádzajúce olympijské hry. Ako tvrdí, každý jeden deň bez poctivej prípravy by sa na športovom poli dvojnásobne vrátil.

Zdroj: Martin Beňuš

Základom je optimizmus

Absenciu medzinárodných súťaží pocítil aj vodný slalomár Matej Beňuš, ktorý bude pod piatimi kruhmi obhajovať striebornú medailu z olympijských hier v Riu. Podobne ako Alex Longová, aj on minulý rok v marci absolvoval po návrate z Austrálie dvojtýždennú karanténu. Potom už trénoval viac-menej na Slovensku. Po prvý raz po dvadsiatich rokoch tak trávil leto doma s rodinou. Ťažkú hlavu si však z obmedzení nerobil. „Keby som bol nahnevaný, nič sa tým nezmení. Navyše som mohol trénovať v Čunove, kde je vynikajúci a konkurencieschopný kanál. Tréningy a prípravu tak hodnotím celkom dobre. Aj keď mi svetové súťaže chýbali, vynahradil som si to slovenskými,“ hovorí športovec, ktorý si vyskúšal slovenský pohár v Žiline a Dolnom Kubíne.

Vynájsť sa dokázal aj v čase karantény. „Našťastie máme doma celkom veľkú terasu. Doniesol som si tam všetko vybavenie, žinenky, kettlebelly, rôzne činky, hrazdu, takže som mohol posilňovať každý deň bez toho, aby ma rušili deti. Občas bolo síce chladnejšie, ale človek sa zahreje, keď je v mikine a bunde,“ spomína na minulý rok vodný slalomár. Jedna vec mu však chýba už teraz – slovenskí fanúšikovia, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť olympijských hier a podporiť tak svojich favoritov.

„Sme radi, že sa táto olympiáda vôbec uskutoční, no predsa len to bude úplne iný zážitok. Pamätám si ten pocit, keď som stál na štarte a videl plné tribúny. Vždy vytvorili fantastickú atmosféru, ktorú, žiaľ, veľa športovcov v Tokiu nezažije. Najmä pre tých, ktorí na olympiádu cestujú po prvý raz, to bude určite ochudobnenie. Sám som zvedavý, ako to bude celé vyzerať,“ neskrýva sklamanie slalomár. Jednotlivé športoviská sa budú môcť zaplniť len do päťdesiatpercentnej kapacity a do maximálneho počtu 10-tisíc ľudí na jednom štadióne. Vstupenky sú však určené len pre Japoncov a v rámci bezpečnostných opatrení budú zakázané akékoľvek formy povzbudzovania.