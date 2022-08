Dôsledky pandémie, čipovej krízy a najnovšie aj pretrvávajúceho vojenského konfliktu na Ukrajine sa premietajú do problémov na trhu automobilov aj u nás. Výrobcovia sa museli vysporiadať s nedostatkom i obmedzenými dodávkami dielov dôležitých pre produkciu áut. To všetko spôsobilo, že ceny za nové autá doslova vystrelili nahor. Okrem toho, ak plánujete výmenu svojho staršieho vozidla za nové, budete si musieť počkať pokojne aj rok. Niektorí predajcovia vám nevedia nielen zaručiť presný termín dodania, ale dokonca ani cenu kupovaného vozidla v čase naskladnenia. Tak vzniká nepríjemná situácia nielen pre bežných súkromných zákazníkov, ale taktiež pre firemné flotily.

Pomocná ruka od Japoncov

Ak sa u predajcu zastavíte napríklad aj dnes, v mnohých prípadoch si do auta nesadnete skôr ako po roku čakania. To je pre mnohých záujemcov neakceptovateľná doba, počas ktorej musia používať svoje staršie vozidlo, fungovať bez neho alebo hľadať alternatívy inde. Napríklad aj na podobne problematickom trhu s ojazdenými vozidlami. No čo ak máte záujem o nové auto? Aj v týchto neľahkých časoch, keď modely zdražujú snáď každým mesiacom, sa nájde výnimka s hneď niekoľkými ihneď dostupnými modelmi. A čo viac, aj s cenovým zvýhodnením.

Len nedávno sme vás informovali o možnosti zaobstarať si kľúčový model prémiovej japonskej značky Lexus, kedy plnohodnotné SUV RX 300 môžete dostať prakticky bez čakania a vďaka akciovému variantu Final Edition ušetriť až 15-tisíc eur. S bohatou výbavou ho tak môžete získať za 49 900 eur. Je však potrebné sa poponáhľať, nakoľko akcia je viazaná na počet dostupných áut.

Svojou ponukou však dokáže zaujať i „sesterská“ Toyota. Napriek ťažkej situácii v automobilovom priemysle spôsobenej nedostatkom polovodičov sa značke aj tento rok v predajoch darí, len za prvých sedem mesiacov Toyota u nás zaregistrovala 5 265 vozidiel a obsadila celkovo štvrtú priečku.

Najpredávanejšie auto sveta

Toyota sa, ako zavedený japonský výrobca, snaží zákazníkom vyhovieť a ide proti prúdu. Na rozdiel od iných značiek poskytuje napríklad obľúbený rad Toyota Corolla sedan či populárne SUV RAV4 v benzínových verziách nielen ihneď, ale zároveň aj so slušnou zľavou.

Corolla sa pritom vyznačuje svetoznámou spoľahlivosťou a radí sa k vôbec najpredávanejším vozidlám sveta. V karosárskom prevedení sedan je to auto poskytujúce nielen skvelé pohodlie, ale aj úctyhodný batožinový priestor objemom 471 litrov. Cenové zvýhodnenie, ako aj okamžitá dostupnosť, sa vzťahuje na výbavy Active a Comfort. V základnej výbave Active dostanete inteligentný adaptívny tempomat, predné projektorové svetlá a denné LED svietenie, multimediálny systém Toyota Touch 2 s osempalcovým displejom, šesticou reproduktorov a podporou rozhrania Android Auto a Apple CarPlay. Vyšší stupeň k slušnému „základu“ pridáva navyše 16-palcové zliatinové disky, predné hmlové LED-ky, dvojzónovú automatickú klimatizáciu, zadnú parkovaciu kameru, elektronickú parkovaciu brzdu či kožený volant.

Pod kapotou sa v prípade akciového modelu ukrýva úsporná benzínová jednotka 1,5 Dynamic Force s výkonom 123 koní spolupracujúca so šesťstupňovým manuálom. O bezpečnosť posádky sa okrem iného postará predkolízny bezpečnostný systém PCS s detekciou chodcov a cyklistov. Výbava Active získala zvýhodnenie 1 900 eur a k dispozícii je od 16 990 eur, zatiaľ čo vyšší stupeň so zvýhodnením takmer tritisíc eur dostanete od 17 990 eur.

Obľubujete aj terén?

Toyota však neuspokojí iba dopyt po bežných modeloch typu sedan, ale poteší aj záujemcov o trendové SUV. Známa „RAV-ka“ patrí na Slovensku medzi športovo-úžitkovými vozidlami k bestsellerom a je vynikajúcou voľbou pre rodiny či zákazníkov, ktorí vyžadujú viac priestrannosti, SUV modely sú im sympatické a kde-tu využijú aj vyššiu svetlú výšku s dobrou priechodnosťou mimo spevnených ciest.

Batožinový priestor RAV4 ponúka základný objem vynikajúcich 580 litrov a v prípade výhradne benzínového prevedenia dostanete stále veľmi úspornú pohonnú jednotku 2,0 Valvematic s výkonom 175 koní spojenú so šesťstupňovým manuálom alebo prevodovkou Multidrive S.

K dispozícii je tiež pohon predných či všetkých štyroch kolies, pričom základné prevedenie Active vás spolu s balíkom Toyota Safety Sense 2 vyjde len na 27 690 eur. Balík Toyota Safety Sense 2 poskytuje pokročilú bezpečnosť s automatickým prepínaním diaľkových svetiel, inteligentným adaptívnym tempomatom, predkolíznym bezpečnostným systémom s rozpoznávaním chodcov a cyklistov, asistentom udržania v jazdnom pruhu a systémom rozpoznávania dopravných značiek.

Tam však výbava SUV nekončí a už v základe získate aj Bi‑LED svetlomety (parabolické), farebný multi‑informačný TFT displej s uhlopriečkou 4,2-palca, osempalcovú farebnú dotykovú obrazovku infotainmentu s podporou Apple CarPlay a Android Auto, elektricky ovládané predné a zadné okná, vyhrievané a elektricky ovládané spätné zrkadlá a mnoho ďalšieho.

Vyšší stupeň Comfort je k dispozícii od 30 490 eur a pýši sa automatickou dvojzónovou klimatizáciou, zadnou parkovacou kamerou s dynamickými vodiacimi čiarami, vyhrievanými prednými sedadlami, inteligentnými stieračmi s dažďovým senzorom, strešnými lyžinami či napríklad parkovacími senzormi. Stačí si len vybrať.