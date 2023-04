Digitálny žiak úspešne odštartoval - po mesiaci hlási tisíce zaregistrovaných

Pilotný ročník projektu pre žiakov základných a stredných škôl predstavilo Ministerstvo investícií v spolupráci s Digitálnou koalíciou koncom februára. V rámci podpornej schémy môže historicky po prvý raz získať finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu viac ako 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl. „Aktuálne evidujeme viac ako 21-tisíc registrácií žiakov prvého ročníka stredných škôl, druhou najpočetnejšou skupinou sú žiaci, ktorí pochádzajú z domácností, ktorých príjem nedosahuje 60% medián príjmu,“ vysvetľuje predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský.

Kto má na príspevok nárok?

· žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)

· žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí

· žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)

· žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka 8-ročných študijných odborov stredných škôl

Ako je možné príspevok získať?

O príspevok na nákup novej digitálnej techniky môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia požiadať do konca júna. Podmienkou získania príspevku je vyplnenie registračného formulára na www.digitalnyziak.sk. „Registrácií každý deň pribúda. Na to, aby mohli žiaci čo najskôr začať pracovať so svojimi zariadeniami je potrebné, aby štátne orgány v čo najkratšom možnom čase dáta zaregistrovaných overili a potvrdili ich nárok na príspevok,“ pokračuje predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský. MIRRI v súčinnosti s ministerstvom školstva aktuálne testuje technické riešenie overovania údajov žiakov a ich zákonných zástupcov, ktorých registrácia prebieha prostredníctvom www.digitalnyziak.sk. S overovaním dát by mal rezort začať v priebehu tohto týždňa.

Národný projekt v celkovej hodnote 65,4 milióna eur je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra z prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, ktorú má na starosti ministerstvo informatizácie a slúži na digitalizáciu krajiny.

Ilustračné foto Zdroj: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.