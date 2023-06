V projekte Digitálny žiak je už zaregistrovaných vyše 80-tisíc žiakov a študentov. To je už viac než polovica tých, ktorí majú nárok na 350-eurový príspevok na nákup výpočtovej techniky, potrebnej k vzdelávaniu sa. O ten je možné požiadať do konca júna, využiť ho sa dá až do 31. októbra tohto roka. Ako by ho využili tí, pre ktorých sú počítače, notebooky či tablety pracovný nástroj?



„Zvážil by som asi laptop MSI Katana GF76 . Síce stojí skoro liter, ale vďaka digitálnemu príspevku ťa výjde necelých šesť stoviek. Môžeš sa na ňom vzdelávať a zároveň si aj oddýchnuť od učenia pri drtení hier. Plus vyzerá brutálne dobre, podsvietená klávesnica, pevná konštrukcia, takže náhodou, keď to "učenie" nepôjde podľa predstáv, prežije to,“ vyjadril sa pre planeo.sk herec a youtuber Lukáš Frlajs.

Takto by vyriešil Lukáš Digitálneho žiaka, keby bol v škole dnes

Lukáš Frlajs zverejnil na svojom IG aj video s trochou nadsázky. Zdroj: Planeo