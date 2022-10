Neziskový projekt Digitálni Anjeli , však vytvoril priestor pre dobrovoľníkov a neziskovky, kde konečným produktom sú nielen skúsenosti, ale aj spolupráca a kontakty.

V rozhovore sa dočítate, ako prebiehal projekt v Občianskom združení Detská železnica Košice.

Ako ste sa dostali k Digitálnym Anjelom?

O projekte sme sa dozvedeli zo sociálnych sietí a registrovali sme sa v októbri minulého roka. Už o dva dni k nám akoby z neba prišiel prvý anjel v podobe grafičky Zuzky.

V čom spočívala vaša hlavná motivácia zaregistrovať sa?

Primárnou motiváciou bola určite potreba riešiť v našom OZ digitálne problémy a výzvy, ktoré nás presahovali a zároveň sme si uvedomovali, že ich vyriešiť musíme a bez toho to ďalej nepôjde. Preto nám prišlo fajn zapojiť sa do projektu, ktorý má niečo také v náplni a je šitý pre potreby nízkorozpočtových združení.

Ako by ste zhrnuli priebeh vašej spolupráce?

Spolupráca je presne taká, ako už názov hovorí - anjelská, rýchla a nečakaná. Už o dva dni po registrácii sa nám prihlásila prvá dobrovoľníčka - grafička Zuzka. Veľmi nás to potešilo, a preto sme neváhali a spojili sa telefonicky. Po našom prvom rozhovore, v ktorom sme vysvetlili, čo by sme potrebovali akútne vyriešiť, Zuzka hneď pochopila, čo má robiť a do niekoľkých dní sme mali v e-maili publikačný plán.

Nasledovali grafiky, ktoré sme už o pár dní aj využili v našej kampani na dve percentá z daní. Veľmi sme si rozumeli, no naša intenzívna a plodná spolupráca bola veľmi krátka, keďže Zuzka získala platenú prácu, ktorej sa už musela venovať naplno. I napriek tomu sme jej veľmi vďační a na túto spoluprácu spomíname len v tom najlepšom.

S čím vám pomáhal náš dobrovoľník?

Dobrovoľníkov, ktorí sa nám prihlásili, bolo viac. S niektorými sme si vymenili zopár e-mailov a k hlbšej spolupráci nedošlo. Momentálne sme začali spolupracovať s Jozefom - profesionálnym marketérom, ktorý sa po konzultácii s nami rozhodol, že nám pomôže s vylepšením webovej stránky. Sme na začiatku, prebieha analytická časť.

Bola vaša komunikácia s dobrovoľníkmi pravidelná alebo prebehla iba formou jednorazovej konzultácie?

Jednorazové konzultácie sme nemali, skôr vyhľadávame tie dlhodobejšie.

Prezraďte nám, akým spôsobom ste s dobrovoľníkmi komunikovali?

Väčšinou komunikujeme e-mailom, telefonicky a videohovorom. Často ide o ľudí, ktorí sú od nás geograficky vzdialení, čo však v dnešnej dobe vieme prekonať veľmi ľahko.

Boli očakávania z vašej strany splnené?

Priznám sa, že očakávania sme nemali žiadne. Každá pomoc je dobrá pomoc a pri tej v Digitálnych Anjeloch si vážime aj flexibilitu a rýchlosť.

Máte z týchto spoluprác nejaké pekné spomienky?

Už sme spomenuli vyššie. Každý jeden človek, ktorý je ochotný zapojiť sa do takéhoto projektu, je pre nás vzácny a veľmi si ho vážime. Myslím si, že spolupráca dobrovoľníka z Digitálnych Anjelov a neziskovky je svojím spôsobom obohacujúca pre obe strany.

Mnoho neziskoviek rieši dilemu, či sa do projektu zapojiť. Chceli by ste im niečo odkázať?

Určite by to mali vyskúšať, dať tomu šancu a byť otvorení pre druhých, ktorí môžu byť veľkým obohatením.

Aké je vaše vnímanie projektu Digitálni Anjeli po doterajších skúsenostiach?

Projekt vnímame presne tak, ako je pomenovaný. Anjel k vám príde v pravú chvíľu, nečakane, pomôže a znova odletí tam, kam ho najviac potrebujú a vám ostane dobrý pocit, že je tu niekto, kto na vás myslí a nie ste na všetko sami.

