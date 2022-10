Keď ide o cholesterol, máme pocit, že je to niečo, čoho sa treba zbaviť. Pritom sa bez neho nedá žiť, len ho nesmie byť priveľa. Ako sa tomu vyhnúť podľa Doc. MUDr. Kataríny Rašlovej, CSc.? (diabetologička, zakladateľka Slovenskej asociácie aterosklerózy a projektu vyhľadávania pacientov s vrodenou vysokou hladinou cholesterolu – projekt MEDPED).

Na čo máme cholesterol, keď spôsobuje vážne zdravotné problémy?

Bez cholesterolu neexistuje žiadna živočíšna bunka. Je súčasťou všetkých bunečných membrán živočíchov vrátane membrány, ktorá ohraničuje bunku voči ostatným, ale aj prostrediu. Zároveň tvorí obal, ktorý obklopuje takzvané axóny nervových buniek. Tie by sa dali prirovnať k elektrickému vedeniu, lebo sa mu podobajú nielen tvarom, ale aj tým, že prenášajú signál z nervových buniek do tkanív a orgánov. Cholesterol je tiež základom molekuly steroidných hormónov, ktoré majú zásadnú úlohu v regulácii mnohých procesov v našom organizme.

Ako si vie telo zabezpečiť cholesterol aj samo a nie je závislé len od stravy?

Hladina cholesterolu v krvi nemôže byť závislá iba od toho, či bude prijatá v potrave. Každá bunka ho dokáže syntetizovať, a to na základe toho, či ho potrebuje pre svoju funkciu, alebo preto, že sa bunka delí a vznikajú z nej nové, hlavne u rastúceho organizmu. Pre bunku je ľahšie získať cholesterol z krvi, lebo na syntézu cholesterolu musí vynaložiť viac energie. Ale príroda to zariadila tak, že stačí nízka koncentrácia cholesterolu v krvi, aby boli bunky „nasýtené“.

A čo ten zvyšok? To je ten cholesterol, ktorý škodí?

Áno, nadbytok cholesterolu v krvi sa dostáva do prostredia, ktoré sa nachádza pod povrchovou časťou tepien, ktorými krv preteká. Ukladá sa tam a tým sa začína proces, ktorému hovoríme ateroskleróza – po slovensky kôrnatenie tepien.

Koľko cholesterolu je teda tak akurát?

Optimálna hladina, teda koncentrácia cholesterolu v krvi, je naozaj nízka, pričom sa do nej ráta súčet tohto takzvaného dobrého aj zlého, čiže LDL-cholesterolu. Práve o ňom máme podstatné vedecké poznatky. Napríklad novorodenec má hladinu LDL-cholesterolu okolo 0,6 mmol/l. Tá je spojená s najvyššou aktivitou receptora, ktorý zabezpečuje, aby sa čiastočky LDL dostali dovnútra bunky. Je to tiež spojené s najnižším výdajom energie pre bunky, ktoré cholesterol potrebujú pre svoju činnosť. Keď sme však robili najnovšiu štúdiu, v ktorej sme na Slovensku vyšetrili 4 600 mužov a žien vo veku 40 rokov, ukázalo sa, že ich priemerná hladina LDL-cholesterolu bola už 3,1 mmol/l. Na základe toho možno povedať, že generácia 40-ročných by bola určite zdravšia, keby mala LDL-cholesterol aspoň 4-násobne nižší.

Čím si jeden vyslúžil prívlastok dobrý a druhý zlý?

LDL-cholesterol je zlý vtedy, keď je ho viac ako treba, pričom viac ho má väčšina z nás. Vyššia hladina cholesterolu bola výhodou, keď ľudia zomierali na epidémie infekčných ochorení a kto to prežil, mal vďaka nemu lepšiu schopnosť regenerácie tkanív. Tiež sa z poranení zotavili lepšie ľudia, ktorí mali vrodenú predispozíciu k vyššej hladine LDL-cholesterolu. Dnes je to naopak, vyššia hladina náš život skôr ohrozuje. Vieme nielen liečiť poranenia, ale aj predchádzať infekčným ochoreniam, napríklad vakcináciou.

A čo dobrý cholesterol?

HDL-cholesterol sa nazýva „dobrým“ preto, lebo výskumy, ktoré hodnotili súvislosť medzi jeho hladinou a rizikom úmrtí, ukázali, že ľudia, ktorí ho majú vysoký, majú nižšie riziko srdcovo-cievnych ochorení a úmrtí naň. Naopak, často patria k dlhovekým. Čiastočky HDL-cholesterolu, teda lipoproteínov s vysokou hustotou, totiž obsahujú veľa bielkovín a teda majú mnoho funkcií. V látkovej premene lipidov má HDL úlohu v tzv. reverznom transporte cholesterolu z buniek do pečene, ktorá ho dokáže vylúčiť vo forme žlčových kyselín.

Avšak HDL čiastočky transportujú aj cholesterol uložený v aterosklerotických plátoch tepien, a preto dostal názov „dobrý“. Zatiaľ sa však nepodarilo nájsť liek, ktorý by cestou zvýšenia hladiny HDL-cholesterolu znížil riziko úmrtí.

Vráťme sa teda k tomu zlému, čo sa deje v tele, keď ho máme dlhodobo priveľa…

Ako som už spomínala, nadbytočný LDL-cholesterol sa ukladá v tepnách, čím spôsobuje ich kôrnatenie. Postupne sa prierez tepien zužuje, čím sa zhoršuje prekrvenie tkanív. Orgány, ktoré potrebujú veľmi veľa živín a kyslíka a čerpajú ho z krvi, tým trpia a môže dôjsť až k takému poškodeniu, že odumrú – čomu hovoríme infarkt.

Ten si spájame väčšinou len so srdcom, ale zjavne sa týka aj ostatných orgánov. Čo znamená pre ne?

Smrteľné následky môže mať napríklad infarkt srdca alebo mozgu, čiže mŕtvica, ale vážne poškodenia spôsobuje ateroskleróza napríklad aj na tepnách dolných končatinách. Jej dôsledkom bývajú často až amputácie.

Zvyšujeme si cholesterol sami zlou životosprávou alebo môže byť aj dedičný?

Vrodená predispozícia k vysokému „zlému“ LDL-cholesterolu je dokonca častá. Súvisí to s tým, čo som už opísala ako výhodu v časoch, keď ľudia zomierali hlavne na infekcie a poranenia. Nestihli sa tak dožiť infarktov. Dnes majú naopak ľudia s vrodenou predispozíciou k vysokému LDL-cholesterolu výrazne vyššie riziko včasných úmrtí na srdcové a mozgové infarkty. Pritom najzávažnejšou, geneticky podmienenou poruchou látkovej premeny cholesterolu je familiárna hypercholesterolómia, ktorou je postihnutý 1 človek z 250 až 300.

Na Slovensku tak máme asi 40 tisíc ľudí s týmto ochorením, ktoré od narodenia spôsobuje veľmi vysokú hladinu cholesterolu, a tým aj výskyt predčasných úmrtí na jeho komplikácie. Ide však o veľmi dobre liečiteľné ochorenie.

V čom táto liečba spočíva?

Liekmi prvej voľby sú statíny. Cieľom je dosiahnuť takú hladinu LDL-cholesterolu, pri ktorej máme vedecké dôkazy o tom, že sa znižuje výskyt srdcovo-cievnych ochorení a úmrtí na ne. Pritom tí najrizikovejší ľudia by mali mať LDL-cholesterol pod 1 mmol/l, takmer ako novorodenec. To sa dá dosiahnuť kombináciou statínu a inhibítoru resorpcie cholesterolu. Ak to nestačí, máme možnosť pridať nové lieky, ktoré navyše dokážu znížiť cholesterol až o 50 percent. Všetky tieto skupiny liekov, odborne nazývané hypolipemiká, majú vedecké dôkazy zo štúdií na tisícoch pacientov, že osoby na aktívnej liečbe významne zdravotne profitovali v porovnaní s tými, ktorí túto liečbu nemali. A, samozrejme, že lieky, ktoré sú indikované pre tak veľa ľudí, musia mať veľmi prísne kritériá na bezpečnosť, aby boli registrované a predpisované lekármi.

Lieky sú ale zrejme len časť liečby a chce to aj zmenu životného štýlu. Ako by mal vyzerať?

Ku každej porcii hlavného jedla by sme si mali pridať porciu ovocia či zeleniny, znížiť konzumáciu živočíšnych tukov, ale aj sladkostí. Nefajčiť a hýbať sa. Najjednoduchšie je zaradiť do denného režimu chôdzu. Napríklad denne prejsť desaťtisíc krokov – dnes nám ich spočíta každý mobil.

