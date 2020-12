Najväčšia slovenská maloobchodná sieť prvenstvom nadviazala na predchádzajúce úspechy na tejto najväčšej odbornej súťaži, keď v roku 2014 uspela s produktom kremžská horčica COOP Jednota Mamičkine dobroty a v roku 2017 so strúhaným chrenom COOP Tradičná kvalita.

„Toto víťazstvo je najlepším vysvedčením. Som veľmi rád, že výrobky COOP Jednoty sa pýšia nielen lahodnou chuťou, výbornou cenou, pekným balením, ale aj svetovým ocenením. Rád by som sa poďakoval našim dodávateľom za spoluprácu, obzvlášť spoločnosti Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica, ktorá pre nás víťazný čaj vyrába,“ hovorí Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko. O víťazstve v kategórii potraviny pre deti rozhodlo viacero faktorov: chuť, kvalita, vzhľad, inovatívnosť, dizajn obalu a pomer kvalita/cena.

Krabička plná liečivých byliniek

Bylinnú zmes detského čaju tvorí slez maurský (20 %), kvet bazy čiernej (20 %), fenikel obyčajný (20 %), rasca lúčna (10 %), rumanček kamilkový (10 %), list ostružiny malinovej (10 %) a mäta pieporná (10 %). Bylinky pochádzajú z ekologicky nezaťaženého prostredia Pienin a Magury pod Vysokými Tatrami. „Pri spracovaní čajových zmesí spolupracujeme s poprednými odborníkmi v oblasti fytoterapie, všetky naše výrobky sú čisté, bez umelých chutí, farieb a aróm. Vážime si, že maloobchodná sieť COOP Jednota dáva priestor slovenským producentom v brandových aj v privátnych výrobkoch. Je to pre nás ďalšia možnosť, ako sa dostať bližšie k zákazníkovi,“ tvrdí Helena Petrusová, konateľka spoločnosti Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica.

Víťazný detský čaj je mimoriadne obľúbený aj medzi slovenskými zákazníkmi. V prvom polroku 2020 ovládol spotrebiteľskú súťaž Voľba spotrebiteľa-Najlepšia novinka 2020 v kategórii detské čaje. V sortimente čajov vlastnej značky COOP Jednoty je na výber celkovo deväť druhov čaju. Medzi populárne patrí napríklad šípkový s rakytníkom, medovkový či ovocný. „Od januára do septembra tohto roku sme predali 50 tisíc krabičiek čaju vlastnej značky, šálku čaju si ale naši zákazníci najradšej vychutnávajú počas chladnejších mesiacov, a to v čase od októbra do marca,“ pokračuje B. Lellák.

Ilustračné foto. Zdroj: COOP Jednota

Vysoké nároky COOP Jednoty na produkty vlastnej značky

Kvalita produktov COOP Jednoty súvisí aj s najvyššími kritériami na výrobky vlastnej značky. „Iniciatívne ich každý mesiac podrobujeme viacstupňovým kontrolám v nadnárodných laboratóriách. Zásada - čím viac kontrol, tým lepšie chránené oprávnené záujmy spotrebiteľa u nás platí dvojnásobne,“ dodáva Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko. Tradičný reťazec má svoju obchodnú politiku postavenú predovšetkým na ponuke slovenských potravín, ktoré tvoria až 70 % z celkového predaja. Slovenské výrobky dominujú aj v sortimente vlastnej značky. Z viac ako 700 druhov tovaru až 85 % pochádza od slovenských dodávateľov.

Asociácia výrobcov privátnych značiek (PLMA) bola založená v roku 1979 s cieľom propagovať vlastné značky. Je to jediná organizácia svojho druhu zastupujúca viac ako 4 500 členských výrobcov na celom svete. Medzi členov PLMA patria veľké nadnárodné korporácie aj malé rodinné podniky. Veľtrh pozostáva z potravinárskeho aj nepotravinárskeho segmentu.

Privátna značka slovenského reťazca ovládla tento rok aj spotrebiteľskú súťaž Voľba spotrebiteľa-Najlepšia novinka 2020, kde získala prvenstvo v kategóriách Cestoviny a strukoviny (COOP mak modrý 300 g), Detské čaje (COOP Detský čaj 40 g), Mliečne výrobky (COOP Bryndza plnotučná v dyhe 250 g), Maslá (COOP Maslo 100 g a 250 g). COOP Jednota sa zároveň s najvyšším počtom hlasov stala absolútnym víťazom programu.