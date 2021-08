Čo by mali deti jesť na desiatu? Pripravili sme pre vás malý návod na to, ako pripraviť zdravú desiatu, a pridali 5 receptov, vďaka ktorým bude desiata chutiť aj vášmu školákovi.

Ako vyzerá zdravá desiata do školy?

Zdravá a chutná desiata vášmu školákovi uľahčí sústredenie, zníži večerné chute na sladké a pomôže predchádzať detskej nadváhe. Chystáte sa pripraviť vášmu školákovi niečo dobré pod zub aj vy? Pripravte desiatu tak, aby v nej nechýbali žiadne dôležité látky: sacharidy (pečivo, cereálie, ovocie), bielkoviny (šunka, syr, vajcia, mliečne výrobky ako jogurty, tvarohovo-smotanové krémy atď.) a zelenina.

Vyvážená desiata pre deti by sa mala rovnať 10 % celodenného príjmu energie. Ak váš školák športuje, môže to byť až 15 %. Na prvom stupni je to približne 800–1000 kilojoulov, u starších detí je to približne 1300 kilojoulov. Záleží samozrejme nielen na veku, ale aj na výške dieťaťa.

TIP: Kvalitná dóza na potraviny udrží desiatu dlho čerstvú a chutnú. Navyše nehrozí vytečenie jogurtu alebo šťavy z ovocia do školského batohu.

Ideálna desiata môže byť:

- jogurt alebo tvaroh + vločky, domáca marmeláda, orechy alebo ovocie,

- pečivo s maslom (alebo iným kvalitným tukom), šunka/syr + nakrájaná zelenina

- pečivo a domáca nátierka (mrkvová, tvarohová, vajíčková, zeleninová, tuniaková atď.)

- mini mozzarely + paradajky, uhorky alebo paprika

- domáce sladké pečivo (vianočka, muffin) + ovocie

Možno si teraz hovoríte, že najťažšie je každý deň vymýšľať nové a nové desiate, aby váš školák nejedol každý deň to isté. Aj keď budete obmieňať pečivo alebo ovocie, inšpirácia sa čoskoro vyčerpá. Preto prinášame 5 super receptov na desiatu do školy:

1. Farebná a zdravá desiata do školy

Do boxu na desiatu pripravte celozrnné sušienky (alebo sušienku – podľa veľkosti), jogurt, tvaroh alebo malý kysnutý nápoj a k tomu domáci ovocný šalát:

- exotický: banán, mandarínka, ananás

- sezónne ovocie: slivka, hruška, jablko

- lesné plody: čučoriedky, maliny, jahody

TIP: Nezabúdajte ani na pravidelný pitný režim. Dehydrované deti častejšie bolí hlava, sú nesústredené a unavené. Najlepšia je čistá voda. Tú môžete zriediť s džúsom (minimálny pomer 1:1) alebo sirupom. Spraviť deťom môžete aj domáci ľadový čaj.

2. Desiata v podobe wrapu

Deti wrapy milujú. Navyše sa rýchlo pripravujú. Vyskúšajte wrap s tuniakom. Polovicu avokáda nakrájajte na tenké plátky, rozložte ich na tortillu a pokvapkajte citrónom, na to naukladajte natenko nakrájanú mrkvu, potrite tuniakovou nátierkou (alebo kúskami mäsa z tuniakovej konzervy), a pridajte trochu pokrájanej čerstvej červenej kapusty.

Ak vaše dieťa neobľubuje tuniaka, pripravte mu wrap so šunkou, syrom, kukuricou a obľúbeným dipom.

V každom prípade dajte tortillu na chvíľu zapiecť do kontaktného grilu.

TIP: Nakúpte všetky ingrediencie online z pohodlia domova. Vďaka službe Tesco online nákupy si môžete v rámci jedného nákupu zaobstarať aj desiatové boxy, ktoré majú pevné veko a nepretečú. Celý nákup vám kuriér privezie na vami zvolenú adresu v deň a čas, ktorý si vyberiete. Žiadne ťažké tašky, žiadne fronty v obchode. Len čerstvé a lahodné potraviny, ktoré sú vložené do košíka s rovnakou starostlivosťou, ako keby ste si ich vyberali sami.

3. Desiata do školy v tvare zvieratka

Každá desiata môže byť veselá, ak máte správnu inšpiráciu. Toastový chlieb položte na plytký tanier a vezmite si veľkú vykrajovačku na medovníky. Chlieb potrite nátierkou alebo maslom so šunkou, prikryte ho horným dielom a vykrajovačkou vykúzlite tvar rybky, prasiatka, mačičky alebo iného zvieratka. Očko spravíte z čučoriedky, klinčeka alebo čiernej olivy.

4. Rýchla desiata do školy hotová do 10 minút: Vaječná omeleta so zeleninou

Vyšľahajte jedno alebo dve vajíčka so štipkou soli a pripravte si ingrediencie, ktoré má vaše dieťa rado v omelete. Napríklad cibuľku, šampiňóny, kukuricu, šunku, syr, varené zemiaky pokrájané na malé kocky atď. Tieto ingrediencie dajte opražiť na panvicu a zalejte pripraveným vajíčkom. Pridajte soľ, čierne korenie, oregano a mletú červenú papriku. Nechajte vychladnúť a dajte do desiatového boxu.

5. Pečená sladká desiata

Pripravte deťom zdravé domáce sušienky z vločiek. Zmiešajte 1 šálku ovsených vločiek, 1 šálku celozrnnej špaldovej múky, 1 šálku strúhaného kokosu, 125 g masla, 2 lyžice vody, 5 lyžíc medu, a 1 a pol lyžičky jedlej sódy. Vypracujte cesto, vytvarujte malé kolieska a pečte na plechu (vyloženom papierom na pečenie) asi 15 až 20 minút na 150 °C.

