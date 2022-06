Spojiť zábavu so vzdelávaním sa na Deň detí podarilo v Banskej Bystrici odpadovej spoločnosti Marius Pedersen, a.s.. Na podujatí EYOF - Európsky olympijský festival mládeže, deti zaujalo smetiarske auto, ktoré mohli vyskúšať ako skutoční smetiari.

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., ktorá sa zaoberá zberom, odvozom a spracovaním odpadov v mnohých regiónoch Slovenska, je oficiálnym partnerom EYOF. Preto sa na podujatí rozhodla prezentovať svoju spoločnosť aj mladšej generácii. „Iniciatíva umiestniť na akciu vozidlo s polepom, kde by sa deti mohli podpisovať, vyšla od nás. Čerpali sme z predchádzajúcich skúseností. Deti totiž často kývajú našim vozidlám a zamestnancom, ktorí jazdia po meste. Mnohí z nich dokonca snívajú o tom, že raz chcú byť smetiarmi. Toto vozidlo bude jazdiť po meste až do ukončenia EYOF,“ uviedla Marianna Klobušická, regionálna riaditeľka Marius Pedersen, a.s., z prevádzky v Banskej Bystrici.

Na akcii bolo pristavené komunálne vozidlo s polepom „Triedime s Bystríkom“, na ktorý sa deti mohli podpisovať. Rovnako nechýbala ani vzorka polopodzemných kontajnerov, čím spoločnosť Marius Pedersen, a.s. pripomenula občanom, že v Banskej Bystrici sa čoskoro začne budovať tento typ stojísk. Pre návštevníkov boli pripravené rôzne súťaže s cieľom naučiť deti správne triediť odpad, za čo boli odmenené rôznymi drobnými darčekmi.

Najväčší záujem bol o možnosť sadnúť si do vozidla, prípadne postaviť sa na „stupačku“. „Program zaujal predovšetkým tých najmenších. Deti veľakrát nechceli vystúpiť z vozidla a niektoré si veru aj poplakali. Tiež sa veľmi tešili, že budú vidieť svoje podpisy na vozidle jazdiacom po meste. Pri našej expozícii bolo stále plno,“ dodala Marianna Klobušická s tým, že udalosť zanechala v tíme Marius Pedersen, a.s. ten najlepší dojem. Zabaviť sa prišli aj samotní zamestnanci odpadovej spoločnosti so svojimi deťmi či vnúčatami.

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. je pripravená takéto akcie podporiť aj v budúcnosti. „Sú dobré aj z hľadiska edukatívnej činnosti a zároveň zvyšujú povedomie ľudí. Tí sa pýtajú, čo kam patrí a my im radi a ochotne vysvetlíme aj to, prečo je potrebné triediť odpady,“ uzavrela regionálna riaditeľka spoločnosti Marianna Klobušická.

Festival EYOF

Festival je organizovaný v spolupráci s hostiteľskými mestami Európske olympijské výbory, ktoré majú na podujatie aj exkluzívne práva. Udržateľnosť je v súčasnosti nepochybne jednou z najpotrebnejších výziev, ktorá sa dotýka širokého spektra sociálnych, environmentálnych a ekonomických záležitostí. Otázky zmeny podnebia, hospodárskej nerovnosti a sociálnej nespravodlivosti ovplyvňujú ľudí na celom svete. Ide o problémy, ktoré v značnej miere ovplyvňujú aj športovú komunitu, a teda samotný výbor si uvedomuje svoju zodpovednosť voči mladým ľuďom a budúcim generáciám. Je dôležité si pripomenúť, že šport má bezkonkurenčnú schopnosť motivovať a inšpirovať veľké množstvo ľudí.

Organizátori EYOF Banská Bystrica 2022 sú presvedčení, že EYOF má určitú povinnosť i príležitosť aktívne prispievať ku globálnej udržateľnosti. Správne a vedomé nakladanie a spracúvanie odpadov je jednou z vecí, ktorými ľudia dokážu zmierniť svoju ekologickú stopu.

Celkovo sa na EYOF-e bude súťažiť v desiatich športoch. Slovensko ako usporiadateľská krajina má miesto vo všetkých tímových súťažiach. „Sme radi, že naša reprezentácia nebude chýbať v Banskej Bystrici v žiadnom z kolektívnych športov. V júli sa k nám zíde to najlepšie, čo európska hádzaná, volejbal a basketbal v daných vekových kategórií ponúka. Pevne verím, že okrem získaných skúseností si naši športovci vybojujú aj skvelý výsledok,“ povedal športový riaditeľ EYOF 2022 Marek Majerčák.

Podujatie sa koná pod olympijskou vlajkou a je bohaté na rôzne olympijské tradície. Nechýba olympijský oheň či slávnostný sľub športovcov a funkcionárov. EYOF je bránou na olympijské hry, veľa medailistov z festivalu získalo neskôr cenný kov aj na olympijských hrách.

EYOF poskytuje príležitosť pre mladých športovcov vyskúšať si, ako olympijské podujatie skutočne vyzerá a zároveň povzbudzuje mladých ľudí do športových aktivít a zdravého životného štýlu

