Hlavným hrdinom kreatívy je mladý sprievodca svetom DATART, ktorý cez hrané príbehy v prostredí hôr a vesmíru približuje hodnoty značky a predstavuje hlavné služby pre zákazníka – DOPRAVART a RÝCHLART. Tvorcom reklamy je agentúra WMC Grey.

,,Základ kreatívy stojí na samotnej značke. Kvalitný predajca elektroniky so sieťou predajní a kvalitnými službami. Popri komunikačnom koncepte vznikal paralelne exekučný koncept, teda to, čo reklama hovorí a ako vyzerá. Reklama hovorí, že také služby, aké poskytuje DATART, ponúka jedine DATART. Z jeho pohľadu však ide o samozrejmosť, nebijeme sa do pŕs ani nekričíme. Len to v pokoji a s občasným humorom oznámime,“ hovorí David Suda, kreatívny riaditeľ agentúry WMC Grey z medzinárodnej siete GREY, ktorá bola vyhlásená za celosvetovú agentúru roka 2015.

Hlavným hrdinom kampane je mladý sprievodca RICHART, ktorý v úlohe horolezca v prostredí neprístupných hôr s nadsádzkou predstavuje službu DOPRAVART, teda doručenie tovaru DATART dopravou, a to so slovami „vynesieme vyššie než do základného tábora“. Ako dôstojník vesmírnej lode zase poukazuje na službu RÝCHLART, teda vyzdvihnutie objednávky do 30 minút od objednania a prenesene využíva prirovnanie k vyzdvihnutiu rýchlosťou svetla.

,,Chceli sme vytvoriť príbehovo aj obrazovo jedinečné spoty, ktoré diváka zaujmú a na prvý pohľad ich bude schopný odlíšiť od ostatných reklám. Výsledkom je hraná reklama, ktorá pracuje s trikmi a štylizovaným prostredím a umožňuje tak vytvoriť bohatý obraz, v ktorom divák bude mať stále čo objavovať. Je to unikátne zloženie 2D a 3D grafiky, ktorého štylizácia si berie inšpiráciu napríklad z klasickej tvorby českého režiséra Karla Zemana,“ hovorí režisér Martin Duda zo spoločnosti Punk Film a dodáva, že súčasťou tvorby bolo veľké množstvo rekvizít, ktoré bolo potrebné vyrobiť. ,,Vyrábali sme funkčných robotov, umelé skaly, kusy štylizovaných stien. Dýchlo na mňa také to klasické, poctivé ručné filmové remeslo starých majstrov, aj keď v novom kabáte,“ doplňuje Duda.

,,Cieľom novej kreatívnej kampane je budovanie značky DATART na slovenskom trhu a posilnenie jej pozície ako elektrošpecialistu, a to aj prostredníctvom predstavenia jej osobitostí a hodnôt, na ktorých si značka dlhodobo zakladá,“ prezrádza Sabina Boudová, marketingová manažérka DATARTu na Slovensku.

Novú kreatívnu reklamnú kampaň môžu vidieť diváci televíznych obrazoviek, ale svojich priaznivcov si nájdu aj ďalšie mediálne formáty. Na úvodné reklamy budú postupne nadväzovať ďalšie spoty, ktoré budú pokračovať v podobnom duchu.