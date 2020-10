,,Sme radi, že otvorením ďalšej predajne v Prešove budeme zase o niečo bližšie k našim zákazníkom v Prešovskom kraji. Otvoreniu predajne sa tešíme o to viac, že pre zákazníkov bude dostupná aj počas predvianočného obdobia a budú si v nej môcť bezplatne vyzdvihnúť aj svoje objednávky z nášho e-shopu www.DATART.sk,“ hovorí marketingová manažérka DATARTu, Sabina Boudová a dopĺňa: ,,Tovar dostupný v predajni si môžu zákazníci rezervovať online a my ho pripravíme k osobnému odberu do 30 minút od rezervácie.“

Nová predajňa DATART s predajnou plochou takmer 800 m2 je navrhnutá podľa moderného konceptu, kde sa zákazníci rýchlo zorientujú a pohodlne vybavia svoj nákup. Nájdu v nej bohatú ponuku produktov z rôznych kategórií – IT, mobilné telefóny, príslušenstvo a tiež veľké a malé spotrebiče do domácnosti.

,,V predajni môžu zákazníci využiť okrem nákupu produktov aj bohatú ponuku služieb, ako sú splátky, prémiová DATART doprava, blesková výmena či poistenie produktov a vybavia v nej aj reklamácie výrobkov zakúpených v predajni alebo online,“ dodáva Boudová z DATARTu.

Otvorenie predajne DATART bude 8. októbra o 9.00 hod. Zákazníci sa môžu pripraviť na špeciálne zľavy na vybrané produkty. ,,Prví návštevníci predajne sa môžu tešiť na darčeky v podobe zľavových kupónov na ďalšie nákupy v hodnote 500 eur, ale tiež na mimoriadne zľavy na vybrané spotrebiče a nákup na splátky bez navýšenia,“ prezrádza marketingová manažérka.

Predajňa DATART bude pre návštevníkov nákupného centra Novum otvorená od pondelka do nedele v čase od 09.00 do 21.00 hod.