Výrobky TAURIS či RYBA Košice spoločnosti TAURIS a.s. sa držia tradičných receptúr a ich kvalita je už každoročne potvrdzovaná mnohými oceneniami. Z prestížneho veľtrhu Danubius Gastro 2023, ktorý sa konal v bratislavskej Inchebe, si tradičný slovenský výrobca odnáša hneď niekoľko cien.

Obrovský úspech pre naše novinky

TAURIS zabodoval so svojou špeciálnou zverinovou salámou – jelením fuetom – ktorá sa vyrába v závode v Mojmírovciach. Je charakteristická svojím úzkym tvarom a výbornou chuťou. Ide o trvanlivý tepelne neopracovaný mäsový výrobok, ktorý vzniká procesom fermentácie a následným sušením, ktoré trvá niekoľko týždňov. Vyrába sa z jelenieho mäsa, ktoré pochádza z vlastnej zverinovej rozrábky a dochucuje sa radom korenín, ako napríklad zelené korenie alebo cesnak. Medzi najlepšími produktami, ktoré získali ocenenie, je aj domáca bravčová masť zo závodu v Rimavskej Sobote, ktorá sa získava zo slaniny z čerstvej bravčovej polovičky. Masť je vyrobená procesom suchého škvarenia, ktorý sa často využíva aj na tradičných sezónnych zabíjačkách a má pravú domácu chuť.

Ocenenie si však vyslúžili nielen novinky od TAURIS-u, ktoré sa vyznačujú svojou nezameniteľnou chuťou a kvalitou. Odborníkov zaujali aj novinky v produktovom rade rybacích šalátov od RYBA Košice – rybací šalát so sušenými paradajkami, rybací šalát so sušenými slivkami, rybací šalát v horčicovej omáčke a rybací šalát exklusiv pikantný, ktoré sú charakteristické svojím vysokým podielom marinovaných sleďových filetiek bez kože a lahodnými kombináciami vyladených chutí.

Úspech žali aj ZIPSER utopence špekáčiky a Zipser utopence mini koktail párky z exkluzívneho subbrandu Piknik Exklusiv. V produktoch sú použité skvelé Zipser špekáčiky a Zipser párky v hravej mini verzii, ktoré sa vyznačujú vysokým obsahom čerstvého bravčového mäsa pochádzajúceho z vlastnej rozrábky.

Kvalita je beh na dlhú trať

„Musím v prvom rade poďakovať svojim kolegom a spolupracovníkom, ktorých ich dvetisíc. Spoločne dlhodobo pracujeme na tom, aby tradičné produkty od TAURIS-u vykazovali tú najvyššiu kvalitu,“ hovorí prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo, do ktorého portfólia patrí aj TAURIS a.s.

O tom, že kvalitu si výrobky od Tauris, a.s. udržujú dlhodobo, svedčia mnohé ďalšie ocenenia, vrátane Značky kvality, ktorú udeľuje rezort poľnohospodárstva. Za rok 2023 ju získalo viac ako 14 produktov spoločnosti. Práve na výstave Danubius Gastro 2023 bola jedinečná možnosť tieto ocenené výrobky ochutnať aj vo výstavnom stánku Značky kvality pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva.

Spoločnosť TAURIS a.s. už piatykrát po sebe vyhrala v spotrebiteľskej ankete Najdôveryhodnejšia značka v kategórii „Mäsa a mäsových výrobkov“. Tento rok jej pribudlo na konto aj prestížne ocenenie Superbrands 2023. Udeľuje ho expertná skupina Brand Council na základe verejného prieskumu zrealizovaného renomovanou agentúrou GfK. Základom je vysoká kvalita a vynikajúce renomé. Držitelia tejto ceny patria do skupiny elitných značiek predstavujúcich vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky.

„Sme hrdí na to, že naše výrobky kontinuálne oceňujú spotrebitelia aj odborná porota. Viem, čo sme do týchto výrobkov dali, akú energiu, s akou poctivosťou a s akým fortieľom ich vyrábame, je to beh na dlhú trať. Sme radi, že sme nepodľahli tlakom na znižovanie kvality na úkor ceny, a že spotrebiteľom prinášame iba naozaj hodnotné výrobky z najkvalitnejších surovín,“ dodal generálny riaditeľ spoločnosti Tauris a.s. Richard Duda.