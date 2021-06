Aj šéfkuchárovi občas z hrnca vykypí

„Aj mne sa občas stáva, že mi z hrnca na sporáku vykypí alebo jedlo trochu presolím. Hlavne vtedy, keď sa snažím robiť veľa vecí naraz a šetriť čas,“ prezrádza na seba Daniel Hrivňák. Poznáme ho aj z televíznych obrazoviek, kde sa už viac ako 10 rokov objavuje v rôznych programoch a predvádza nám svoje kuchárske umenie. Okrem toho má rozbehnutých niekoľko ďalších aktivít, napríklad projekt krabičkovej diéty. „Venujem sa Aproxime - je to obrovský koncept spoločného stravovania, kde za deň vydáme 6-tisíc jedál. Okrem toho som aj spolumajiteľom a zároveň jediným kuchárom v bistre Utoroque v blízkosti bratislavského Draždiaka,“ pokračuje úspešný šéfkuchár, ktorý sa k vareniu dostal už na základnej škole a svoju cestu si vybral z tvrdohlavosti, aby sa vyhol štúdiu elektrotechniky.

K foteniu jedál sa dostal náhodou, dnes patrí k európskej špičke

Food fotograf Dušan Křístek plánoval štúdium práva, no jeho odhodlanie časom opadlo a nakoniec ostal pri fotení. „Fotil som už na strednej škole, vo fotokomore a na foteniach som strávil veľmi veľa času,“ hovorí Dušan Křístek. Momentálne patrí medzi európsku špičku vo fotografovaní jedla, k tejto práci sa však dostal náhodou. „Vo vydavateľstve, v ktorom som pracoval, vznikla potreba fotenia jedla a ja som bol jediný, kto hneď nepovedal nie. Tak som to skúsil a už som pri tom ostal,“ prezrádza fotograf, ktorý je podpísaný pod viac ako 60 kuchárskymi knihami.

Dušan Křístek patrí medzi európsku špičku vo fotografovaní jedla Zdroj: Dušan Křístek

Šéfkuchár musí byť kreatívny

„Ľudia majú talent na rôzne veci, ja som do daru dostal varenie. Inšpiráciu nachádzam v sebe a čerpám z toho, čo mi napadne. Šéfkuchár musí byť kreatívny, aby bol známy jeho rukopis,“ hovorí Daniel Hrivňák. Vďaka vareniu precestoval kus sveta. „Najväčším zážitkom a zároveň najďalej od domoviny bolo Thajsko. Tá komunita ľudí, ruch veľkomesta, samotná súťaž a hodnotenie svetových rozhodcov, ktorí s nami potom debatovali. Bolo to ozaj nezabudnuteľné,“ spomína šéfkuchár. Aké jedlo varí najradšej? „Všetko, kde sa dá využiť mäso. Naopak, vôbec som sa nenašiel v cukrárstve, ktoré radšej prenechám iným,“ hovorí Daniel Hrivňák, ktorý nerozumie tomu, prečo je meno Hrivňák automaticky spájané s hamburgerom. „Možno preto, že fastfoody sú moja slabosť,“ smeje sa sympatický šéfkuchár. Naše typické jedlá chutia aj zahraničným turistom. „Nemal som zatiaľ negatívnu skúsenosť pri využití slovenskej kuchyne pre zahraničného hosťa. Nestretol som sa ani s tým, že by nemala úspech napríklad bryndza. Aj ja osobne odpadávam z bryndzových halušiek,“ hovorí Daniel Hrivňák.

Pivo v sebe musí mať iskru

K dobrému jedlu má veľmi blízko aj Dušan Křístek. Čo všetko zahŕňa práca food fotografa? „Nafotiť menu je len zlomok mojej práce. Sú to zväčša reklamy, fotky do časopisov a do kuchárskych kníh. Celý jedálny lístok sa mi už podarilo nafotiť aj za dve hodiny, ale to bol naozaj extrém. Naopak, zažil som aj to, že sme fotili dve jedlá osem hodín. Raz sa nám podarilo za šestnásť hodín spraviť fotky približne sto jedál. To sa mi potom tri dni snívalo o fotení,“ smeje sa Dušan Křístek. Práve skĺbenie svetla, aranžmánu a dobre pripraveného jedla sú základom kvalitnej fotografie, pri ktorej dostanete chuť na jedlo. Nápoje sa však fotia náročnejšie. „Pri nápojoch a pri pive musí byť vidieť práve tú iskru. Je potrebné vystihnúť samotnú tekutinu a v tom je to zložitejšie ako fotenie jedla. Môžem tiež povedať, že najťažšie sa fotí pivo. Aj tak ma však fotenie nápojov baví viac ako fotenie jedla, je to väčšia výzva,“ priznáva fotograf. Každá kuchyňa sa fotí odlišným spôsobom a potrebuje iný aranžmán. Ako je na tom naša slovenská? „Tradičná slovenská kuchyňa je o zemiakoch a kapuste, takže je menej kreatívna. Farebné kuchyne sú ázijská a napríklad mexicko-španielska, tie aj veľmi rád fotím, lebo sa s tým môžem vyhrať,“ hovorí Dušan Křístek.

Šéfkuchár s prázdnou chladničkou

„Vo voľnom čas je gastro tabu, jednoducho vypnem. Radšej sa idem najesť do rýchleho občerstvenia alebo do obľúbenej reštaurácie, ako keby som mal stráviť pol dňa za sporákom,“ hovorí Daniel Hrivňák, ktorý prezradil, že v čase, keď s nami robil rozhovor mal tiež úplne prázdnu chladničku. Aj keď veľa voľna nemá, snaží sa ho rozdeliť medzi motorku, rybárčenie, šport, no predovšetkým jeho dve deti. „Najväčšiu iskru v srdci majú podľa mňa moje deti. Majú ešte tie svoje detské radosti a nevnímajú problémy. Okrem nich je to aj každý človek, ktorý si z tohto náročnejšieho obdobia zobral aj pozitíva. A v neposlednom rade je to môj otec, ktorý má zdravotné problémy, no svoj hendikep prevrátil na srandu. Toto sú pre mňa tí hrdinovia, ktorí majú iskru v srdci,“ pokračuje. Jeho deti milujú „slížikovú polievku“ a občas sa im ujdú aj menej zdravé, ale za to obľúbené hranolky. Danielova jeden a pol ročná dcéra už dokonca pomáha v kuchyni pri pečení. „Aj naďalej chcem variť a dávať ľuďom to, čo si myslím, že je najlepšie. Každý jeden zákazník, ktorý vkročí do bistra a teší sa, že sa dobre naje, mi dodá iskru aj v ten najnáročnejší deň,“ uzatvára známy šéfkuchár.

Daniel Hrivňák sa vareniu venuje od základnej školy Zdroj: Dušan Křístek

Fotenie jedla môže byť niekedy riskantné

„Mal som fotiť mäsovýrobu a tomu predchádzalo aj fotenie dobytka. Ja ako chlapec z Bratislavy, som sa hneď na začiatku postavil do stredu paše a bola len otázka času, kedy ma pošliapu kravy,“ smeje sa Dušan Křístek a dodáva, že našťastie to dopadlo bez akejkoľvek ujmy na jeho zdraví či technike. Prezrádza, že fotenie jedla má aj niekoľko pravidiel a fínt. „Snažíme sa, aby jedlo vyzeralo čerstvo a pútavo. Občas si trochu pomôžeme tým, že postriekame ovocie a zeleninu vodou či olejom. Mäso sa pripravuje len na nejakých 70 %, aby malo na fotke peknú šťavnatú farbu. Šéfkuchári sú zvyknutí na to, že jedlo na fotenie sa pripravuje trochu inak ako na konzumáciu,“ vysvetľuje.

Vo svojom voľnom čase rád varí mäsové guľôčky, ktoré má najradšej. „Rád jazdím na motorke a veľa cestujem so svojou manželkou. Vtedy už ale so sebou neťahám techniku a fotím len na mobil. Veľmi rád by som sa vrátil do New Yorku, ktorý je naplnený energiou,“ pokračuje Dušan Křístek. A kto v jeho okolí má najväčšiu iskru? „Je to moja manželka. Asi by som dostal škaredý pohľad, keby som povedal niečo iné,“ smeje sa, „veľmi si ju vážim za jej neustále dobrú náladu a komunikatívnosť,“ uzatvára úspešný food fotograf, ktorý si svoju iskru udržiava aj dobrým nápojom a jazdou na motorke.

Šariš Značka Šariš má za cieľ spájať všetkých Slovákov, ktorí majú iskru v srdci bez ohľadu na ich pôvod, profesiu, vek či pohlavie. V novom seriáli postupne predstaví zaujímavých ľudí z celého Slovenska, ktorí svoju iskru v srdci majú a radi sa s ňou podelia aj s ostatnými. S radosťou a nadšením sa venujú svojej profesii a rozžiarujú takto aj svoje okolie. Pretože - hoci sme každý iný, spája nás práve iskra v našich srdciach.

Dušan Křístek nafotil už viac ako 60 kuchárskych kníh Zdroj: Dušan Křístek