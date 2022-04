Luxusný 5 hviezdičkový hotel Thermia Palace oslavuje krásne životné jubileum. Také, ktoré by mu mohol kde – kto závidieť. Pri tej príležitosti ponúka všetky svoje exkluzívne služby vychýrené ďaleko za hranicami Slovenska aj s narodeninovým programom navyše. Bude to oslava, z ktorej sa vrátite oddýchnutí, krajší, zdravší a s chuťou plánovať ďalšiu návštevu piešťanského Kúpeľného ostrova.

Personifikácia je na mieste

Pripisovať hotelu ľudské vlastnosti sa môže zdať „na prvú“ trocha zvláštne. Avšak, pri luxusnom secesnom hoteli Thermia Palace to vôbec nie je nemiestne. Piešťanský Kúpeľný ostrov razil dlhú cestu, počas ktorej z bahenných jám prikrytých vetvami vznikla svetoznáma kúpeľná destinácia. Jamy v minulosti lemovali rieku Váh a ľudia v nich vďaka vzácnym geotermálnym prameňom nachádzali stratené zdravie. Dopyt po prírodnej liečbe pohybového aparátu stúpal a to ako príležitosť zbadal podnikateľ Ľudovít Winter. Rýchlo pochopil, že bez ubytovacích kapacít miesto nemá šancu pojať nápor ľudí. Počas jeho pôsobenia bol v Piešťanoch vybudovaný Kursalon, Františkove kúpele, Pro Patria ako aj spomínaná dáma oslavujúca v tomto roku svoje 110. narodeniny - Thermia Palace.

V prípade skvostu piešťanského Kúpeľného ostrova stojaceho priamo nad žriedlom termálnej minerálnej vody je vek naozaj len číslo. To pochopí každý hosť, ktorý prijme privítanie jej liečivej náruče cestou po červenom koberci. Thermia Palace totiž nie je žiadna vetchá starena. Je to mladica so štýlom, ktorý jej môžu závidieť mnohé oveľa mladšie dámy. Svoju povesť si dostojí aj pri príležitosti osláv svojich narodenín, na ktoré vás srdečne pozýva.

Ilustračné foto Zdroj: Thermia Palace

Rezervujte si čím skôr narodeninový pobytový balíček, ktorého súčasťou je pestrý program!

Okrem tradične dobrého jedla, jedinečného wellness zážitku z Bahniska, Zrkadliska a najväčšieho balneologického komplexu v strednej Európe Balnea Health Spa vás čakajú dni nabité kultúrou a zvučnými menami. Štedrá polpenzia a usmiaty personál je samozrejmosťou!

Váš pobyt v rozmedzí dátumov 29. apríl až 1. máj bude skrášlený VIP privítaním na izbe, užijete si tiež obľúbený neskorý check – out, bezplatné využívanie fitness a wellness a 1x bahennú masáž v cene pobytu. O relax a potravu pre telo bude postarané excelentne – prispeje k tomu slávnostná večera v jednej z najkrajších secesných reštaurácií s originálom obrazu Alfonsa Muchu priamo v hoteli Thermia Palace. Tí, ktorí túžia i po porcii potravy pre dušu uvítajú vystúpenie najznámejšieho slovenského súboru Lúčnica či nekonečný nedeľný brunch v doprovode Jazzovej kapely.

Ilustračné foto Zdroj: Thermia Palace

Tí, ktorých zaujíma, ako sa robia zázraky budú mať možnosť exkluzívneho náhľadu do zákulisia presláveného kúpeľného domu Irma, hotela Thermia Palace i do „kuchyne“, kde sa pripravuje nenapodobiteľné piešťanské bahno. Nebude chýbať ani sladká bodka – ochutnávka dezertu Bahno v Alexander Café.

Ilustračné foto Zdroj: Thermia Palace

Tešíme sa na všetkých, ktorí prídu vzdať hold oslávenkyni a užiť si ten pravý relax v dosť dobrej spoločnosti!

Všetky informácie o narodeninovom pobytovom balíčku nájdete na stránke www.thermiapalce.sk.