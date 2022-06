Pomáha Liptovu aj Orave

Milan Fiľo pomohol Liptákom aj Oravcom finančne, aby mohli dať tieto miesta do vhodného stavu. Námestovský cintorín pred troma rokmi zničili vandali. Vyvalili a poškodili 52 náhrobných kameňov. Po polroku intenzívnych prác ho dali do poriadku.

Cintorín Dolný Kubín

O cintorín sa od roku 2019 stará miestne OZ Aktiv-Relax. V čase, keď sa cintorína ujali bol vo veľmi zúboženom stave. Dobrovoľníci strávili na cintoríne desiatky hodín. Zrekonštruovali obradnú halu, očistili múry, odviezli tony sutiny zo schodov, ktoré následne zrenovovali. Vyrúbali náletové dreviny a nahradili ich výsadbou nových stromov a kríkov. 65 náhrobných kameňov opravili a postavili pamätník miestnym obetiam holokaustu. Sú na ňom mená tých, ktorí boli z mesta Dolný Kubín deportovaní do vyhladzovacích táborov, kde aj zomreli. V tom spočíva symbolika pamätníka – zvečňuje mená tých, ktorí si želali spočinúť na miestnom cintoríne. Holokaust však spôsobil, že o život prišli predčasne, v cudzej krajine, preto doma žiaden náhrobný kameň nemajú.

Ilustračné foto Zdroj: ECO-INVESTMENT

Cintorín Ružomberok

Zrekonštruované bolo lapidárium na mestskom cintoríne v Ružomberku (doň boli premiestnené náhrobné kamene zo zaniknutého židovského cintorína). Postavený bol pamätník s menami obetí holokaustu, ktorých telesné pozostatky sa na Slovensko nikdy nevrátili.

Pamätníky ako umelecké diela

Oba pamätníky v Dolnom Kubíne aj v Ružomberku navrhla umelkyňa Adriana Kutak. Práve výstavbu pamätníkov finančne podporil majiteľ holdingu ECO – INVESTMENT a.s. priemyselník Milan Fiľo. „Židia v minulosti pozitívne ovplyvnili územie dnešného Slovenska. Rozvíjali priemysel, kúpeľníctvo, vedu, techniku, školstvo a úroveň vzdelanosti. O to smutnejšie je uvedomiť si, že táto komunita skončila svoju pozemskú púť predčasne, v plynových komorách a mimo miest, ktoré im boli srdcu blízke. Nespočinuli tam, kde si to želali a dnes nemajú meno napísané na náhrobnom kameni. Preto je nesmierne dôležité uchovať ich pamiatku na miestach, kde žili, tvorili hodnoty a prežívali bežné radosti a starosti každodenného života. Preto som rád, že sa v Ružomberku a Dolnom Kubíne podarilo postaviť dôstojný pamätník napĺňajúci jednu zo zásad judaizmu – zachovať meno zosnulého na jeho večnú pamiatku,“ povedal počas slávnostného ceremoniálu Milan Fiľo.

Projekty v Dolnom Kubíne a Ružomberku sú príkladom fungujúceho partnerstva

Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richard Duda vo svojom príhovore uviedol: „Židovská komunita na Slovensku takmer zanikla. Tí, ktorí o život prišli v koncentračných táboroch zanechali po sebe nezmazateľnú stopu v podobe kultúrneho a architektonického dedičstva. Keďže sa dnes na Slovensku hlási k židovstvu len dvetisíc občanov, ak sa chceme o naše hmotné dedičstvo postarať, kľúčovým slovom je partnerstvo. Projekty zrealizované v Dolnom Kubíne a Ružomberku sú príkladom takéhoto fungujúceho partnerstva zanietených aktivistov, židovských obcí a šľachetného donora, bez ktorého by sa úžasné dielo nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca.“

Ilustračné foto Zdroj: ECO-INVESTMENT

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.