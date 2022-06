Priestor na zlepšovanie existuje vždy. Lidl preto v duchu svojho motta „Kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrý“ neustále hľadá spôsoby ako fungovať udržateľnejšie vo vzťahu k našej planéte. Najnovším opatrením je ďalšia úprava letáku. Výsledok? Úspora viac ako 200 ton papiera ročne. Diskont pokračuje v krokoch z minulých rokov, vďaka ktorým spotrebúva dokopy o 4500 ton papiera menej než predtým.

Prvým krokom bola výrazná zmena formátu letáku v roku 2018, keď vďaka prechodu z A3 rozmeru na A4 klesla ročná spotreba papiera o viac ako 1500 ton. V ďalšom roku zrušil Lidl distribúciu pravidelných akčných letákov v tretine regiónov, čo prinieslo úsporu ďalších 850 ton. Nasledovalo plošné zrušenie distribúcie do domácností, dnes už Lidl leták vo svojej poštovej schránke nenájdete a to bez ohľadu na to, kde na Slovensku bývate. Aktuálna zmena spočíva v zmenšení formátu letáku.

„Máme iba jednu planétu a žiaden plán B. Prírodné zdroje spotrebúvame čoraz rýchlejšie a aj k používaniu tých obnoviteľných musíme pristupovať zodpovedne. Ľudstvo sa dostalo do stavu kedy už nie je čas ďalej diskutovať o riešeniach, je nevyhnutné konať a prijímať skutočne zásadné rozhodnutia. Verím, že nás pri redukcii letákov budú nasledovať aj ďalšie firmy, pretože fungovať sa dá aj oveľa ekologickejšie než doteraz,“ vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za rezort nákupu a marketingu.

Celková úspora takmer 4500 ton papiera predstavuje ekvivalent približne 80 000 dospelých stromov. Tieto stromy dokážu vyprodukovať denne taký objem kyslíku, ktorý pokryje spotrebu neuveriteľného 3,5 milióna ľudí. Lidl čoraz viac investuje do komunikácie so zákazníkmi v online prostredí. Akčné ponuky predstavuje na svojej webovej stránke, profiloch na sociálnych sieťach, aplikáciách či v elektronických newslettroch. Pred časom sa Lidl na Facebooku spýtal svojich zákazníkov akú formu letákov uprednostňujú. Až 86% z celkového počtu 14 200 hlasujúcich sa vyjadrilo v prospech online verzie.

Tlačené letáky zákazníci stále nájdu v predajniach Lidla či ako prílohu vybraných denníkov. Objem takto distribuovaných letákov Lidl pravidelne prehodnocuje a podľa potreby optimalizuje.

Ilustračné foto Zdroj: LIDL