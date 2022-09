Keby vám niekto povedal, že pivom môžete prispievať k čistejšej prírode a zmierňovaniu otepľovania, verili by ste mu? Pritom je to možné!

Pivári sa určite potešia. Veď povedať doma, že idete ochraňovať prírodu, a pritom skočiť na jedno chladené, znie naozaj lákavo. Trochu vás však musíme uviesť do reality, pretože nie pitím piva, ale jeho výberom môžete prispieť k čistejšej planéte. A to by mal už dnes robiť povinne každý, komu záleží na tom, či jeho deti a vnuci budú mať čo jesť, piť a dýchať.

Dali ste si už Budweiser Budvar Original v ekologickom balení? Zdroj: Budweiser Budvar

Rovnaká chuť prírody všade na svete

Takto uvažujú aj v Budějovickom Budvare , starom dobrom českom pivovare s históriou siahajúcou do roku 1895. Aby sme však boli ešte presnejší, je to iba rok založenia pivovaru. Pivo sa v Budějoviciach varilo už od roku 1265. Za tie roky sa z piva Budweiser Budvar stala tradičná značka, ktorú dnes pozná celý svet. Keďže sa varí len a len v pivovare Budějovický Budvar, jeho pivo má tú istú chuť v Budějoviciach, u vás doma v obývačke, ale aj v Londýne, Záhrebe, Dubaji alebo trebárs v bare na Zanzibare. Budvar sa z Českých Budějovíc totiž vyváža do 80 krajín sveta. Ale poďme späť do českého národného pivovaru, kde varia pivo výlučne z prírodných surovín – vlastnej vody z artézskej studne, celých hlávok žateckého chmeľu – žiadne lisované granule(!), a z toho najkvalitnejšieho moravského sladového jačmeňa. Z prírody však nemôžeme iba brať, treba ju aj chrániť.

Nové papierové obaly 6-balenia plechoviek sú ekologické, praktické a aj dobre vyzerajú Zdroj: Budweiser Budvar

Tradičná značka a svetový inovátor

Preto už pred dvoma rokmi vymenil Budvar ako prvý pivovar v Česku a na Slovensku svoje hliníkové fólie na hrdlách fliaš za papierové a teraz spravil aj ďalší ekologický krok. A sme pri pive v papierových obaloch. Nie, nebojte sa, pivo z krabice vám neponúkneme, tak ako Budvar nikdy neponúkal pivo z plastovej fľaše. Ale 6 plechoviek Budweiser Budvar Original, teda poctivej 12-ky, alebo minuloročnej horkej novinky Budvar 33 v novom papierovom obale ste možno už v obchode videli. Tým, že Budějovický Budvar prestal plechovky baliť do fólie, ušetrí až 85 ton plastu ročne! Neviete si to predstaviť? Tak si skúste predstaviť 5-tisíc kilometrový pás, po ktorom by ste prešli z Budějovíc až do Kanady. Papier na kartón pochádza z dreva, pestovaného v súlade s ekologickými podmienkami a nová linka, ktorá tieto plechovky plní a balí, efektívne využíva vodu, teplo a elektrinu.

Teraz už určite rozumiete, ako môžete výberom osviežujúceho horkého moku prispieť k čistejšej planéte aj vy. Jednoduché a príjemné, čo poviete?