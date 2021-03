Zdôrazňuje, že nákupom domácich potravín podporia vytváranie pridanej hodnoty na Slovensku, zamestnanosť a potravinovú sebestačnosť, ktorej dôležitosť potvrdzuje aj rok pretrvávajúca pandémia. Tradičný predajca predáva 70 % slovenských potravín a v čase koronavírusu predstavuje istotu spolupráce pre stovky celoplošných a viac ako tisíc lokálnych dodávateľov.

Veľkonočné sviatky sú hneď po Vianociach obdobím najväčšieho predaja potravín. Nákupný košík spotrebiteľov tvorí najmä šunka, údené mäso, klobásy, zemiaky, listová zelenina, paradajky, lahôdková cibuľka, vajíčka, med, kvasnice a múka. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu sa však aj tohtoročné sviatky jari budú niesť v režime prísnych bezpečnostných opatrení, čo ovplyvní zvyklosti veľkonočného nakupovania. Návštevy sa realizovať nebudú a Slováci si tak typické veľkonočné špeciality vychutnajú v kruhu svojich najbližších. Pri tejto príležitosti COOP Jednota pripomína, že nový koronavírus v plnej nahote odkryl nedostatočnú potravinovú samostatnosť Slovenska a ukázal nevyhnutnosť podpory domácej produkcie.

„Pandémia nám už rok ukazuje, že Slovensko je na tom s potravinovou sebestačnosťou veľmi zle. Do krajiny denne prúdia stovky kamiónov so zahraničným tovarom, odberateľov stratili aj lokálni producenti, ktorí doplácajú na zavreté gastroprevádzky. Títo všetci potrebujú podporu úpenlivejšie ako kedykoľvek predtým. Som preto veľmi rád, že COOP Jednota stojí na strane slovenských dodávateľov už 150 rokov,“ hovorí Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko. Predajná sieť prostredníctvom viac ako 2 000 predajní poskytuje istotu spolupráce aj stovkám regionálnych dodávateľov. Nie je nám jedno, či výrobok cestuje na pulty cez pol sveta, nesie v sebe uhlíkovú stopu a cenovou politikou devalvuje kvalitnú slovenskú produkciu. Naším cieľom je ponúkať spotrebiteľom domácu kvalitu s ohľadom na podporu celej potravinovej vertikály od obratia plodiny na poli, cez jej spracovanie až po dodanie do predajne. Predajom domáceho mäsa a hydiny podporujeme aj spracovateľský priemysel, ktorý je už roky finančne poddimenzovaný,“ pokračuje Branislav Lellák a poukazuje na to, že jedným z benefitov kúpy slovenskej produkcie je kvalita zdôrazňovaná hygienikmi a veterinármi.

Zdroj: COOP Jednota

Obmedzenie návštev sa minulý rok prejavilo poklesom predaja typického veľkonočného sortimentu, akým sú veľkonočné cukrovinky. „Oproti roku 2019 sme v roku 2020 zaznamenali pokles v predaji čokoládových vajíčok a čokoládových figúrok približne o desať percent. Nakoľko ide o kategóriu, ktorá sa kontrahuje vo veľkom časovom predstihu, v dostatočnom množstve ich máme v ponuke aj tento rok,“ približuje obchodný riaditeľ B. Lellák.

Medzi najpredávanejšie komodity nielen počas Veľkej noci patria vajíčka. COOP Jednota ich ponúka výlučne od slovenských chovateľov. Ide o kategóriu, o ktorú prejavili zákazníci mimoriadny záujem aj vlani. „V roku 2020 sme zaznamenali nárast predaja vajec približne o 40%,“ zdôvodňuje Branislav Lellák.

Na rozdiel od minulého roka, keď marcové a aprílové nákupy sprevádzalo veľké zásobovanie sa trvanlivými potravinami, tento rok je situácia stabilizovaná, zákazníci si v obchodoch bez problémov kúpia aj kvasnice, o ktoré bol vlani mimoriadny záujem. Počas jarných mesiacov 2020 zaznamenali v COOP Jednote nárast predaja kvasníc až o 80 %.

Najväčšia slovenská maloobchodná sieť aj vzhľadom na aktuálnu situáciu a rôzne obmedzenia zákazníkom odporúča, aby si nenechávali svoje nákupy na poslednú chvíľu. „Predajne máme dostatočne zásobené sortimentom, plnohodnotne sme pripravení aj po stránke hygieny a bezpečnosti,“ uzatvára vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko Branislav Lellák. COOP Jednota spotrebiteľom zároveň pripomína, že vzhľadom na stále platné obmedzenia počtu zákazníkov na meter štvorcový, núdzový stav a zákaz vychádzania po 20.00 hod nemôže predĺžiť otváracie hodiny svojich predajní, ako v minulosti zvykla. Počas Veľkého piatka, Veľkonočnej nedele a Veľkonočného pondelka budú všetky prevádzky COOP Jednoty zatvorené. Konkrétne otváracie hodiny všetkých viac ako 2 000 predajní sú zverejnené na vchodových dverách jednotlivých prevádzok.