„Ako spoločensky zodpovedný obchodný reťazec považujeme za dôležité zabezpečit možnosť vrátenia PET fliaš a plechoviek aj obyvateľom menších miest a obcí, kde naša konkurencia kvôli nízkej rentabilnosti nepôsobí. Výrazným zapojením sa do dobrovoľného zberu zároveň značne podporíme ciele zálohového systému,“ hovorí Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko. „Pre tamojších ľudí sú naše predajne často jedinou možnosťou, ako si zabezpečiť aspoň základné druhy potravín bez toho, aby museli precestovať niekoľko kilometrov, a preto sme im vyšli v ústrety aj v oblasti zálohovania,“ pokračuje Branislav Lellák. Z 2 100 predajní združených v obchodnom systéme COOP Jednota sa do zálohovania zapojí viac ako 1 200. Z toho vo viac ako 900 prevádzkach bude nainštalovaný automat a takmer 400 predajní bude využívať ručný zber.

COOP Jednota sa na zálohovanie poctivo pripravovala celý rok. Najväčší obchodný systém musel zabezpečiť jednotlivé prevádzkové jednotky z pohľadu odberného miesta od umiestnenia samotného automatu až po napojenie sa na IT infraštruktúru. Rovnako musel pripraviť skladové priestory na dočasné umiestnenie vykúpených obalov. „Po celý čas sme v intenzívnom kontakte s dodávateľmi automatov aj so samotným Správcom zálohového systému. Postupne školíme personál a pripravujeme komunikačnú kampaň, prostredníctvom ktorej edukujeme aj samotných spotrebiteľov,“ uvádza obchodný riaditeľ COOP Jednoty Slovensko.

Zákazníci COOP Jednoty si v uplynulých mesiacoch mohli zálohovanie vyskúšať vo vybraných predajniach regionálnych spotrebných družstiev, ktoré za každú vyzbieranú fľašu finančne pomohli vybranej inštitúcii pôsobiacej v danej lokalite. „Tisícky vyzbieraných fliaš dokazujú, že spotrebitelia si zálohovanie postupne osvojujú, ale stalo sa nám, že doniesli už aj postláčané obaly. Sme si vedomí, že najmä prvých šesť mesiacov od spustenia zálohovania bude náročných,“ tvrdí Branislav Lellák z COOP Jednoty Slovensko.

Kľúčová informácia pre zákazníka je, že sa budú zálohovať len obaly s označením (Z) umiestneným v blízkosti čiarového (EAN) kódu a s textom ZÁLOHOVANÉ. Zákazníci si budú musieť zvyknúť, že zálohomat bude akceptovať len nové a nestlačené obaly s ikonkou (Z) a „staré“ obaly ešte budú musieť vhadzovať do žltých kontajnerov. Spotrebiteľom sa odporúča, aby po použití zálohované obaly opláchli a vrátili ich na odberné miesto nestlačené spolu s vrchnákom. Dôležité je, aby na fľašiach ostal čitateľný čiarový kód. Zálohované obaly sa vracajú na označené odberné miesta do označených automatov alebo v prípade ručného zberu pri pokladni. Výška zálohu je 0,15 eur rovnako pre PET fľaše aj plechovky.

Zálohovanie bude na Slovensku povinné od 1. januára 2022 pre predajne nad 300 m2. V COOP Jednote to predstavuje 300 predajní, ktoré sú už na legislatínu povinnosť pripravené. Zvyšných viac ako 900 predajní sa do zálohovania zapojí v priebehu najbližších týždňov. „Chceli by sme vyzvať našich zákazníkov, aby si neodklali staré fľaše, ktoré nepodliehajú zálohovaniu a nenosili nám ich do predajní. Naše priestorové kapacity sú obmedzené a hromadenie nepotrebných fliaš zbytočne zahltí náš personál. Zároveň by som rád spotrebiteľov požiadal o trpezlivosť, zálohovanie predstavuje úplne nový systém, na ktorý si musíme zvykať všetci bez ohľadu na to, či ide o zákazníka alebo predajcu,“ uzatvára vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko Branislav Lellák.

Na prípravu a vybudovanie odberných miest na zálohovanie investuje maloobchodná sieť COOP Jednota približne 15 miliónov eur.

Ilustračné foto Zdroj: COOP Jednota