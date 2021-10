Tiež máte pocit, že neporiadok doma, v záhrade, v garáži či v dielni vzniká aj sám od seba? Nehovoriac o tom, keď sa pustíte do majstrovania alebo zveľaďovania vašich obľúbených priestorov. Vtedy by ste sa najradšej rozkrájali, aby ste všetko stíhali. Našťastie, šikovného pomocníka stačí zapojiť do zásuvky. Asi by ste ani nepovedali, koľko toho zvládne jeden človek so silným viacúčelovým vysávačom, ale inšpirovať sa môžete hudobníkom Mariánom Čekovským.

Ak máte dostatok úložného priestoru, elektrických pomocníkov môžete mať aj viac. S viacúčelovým vysávačom Kärcher WD 6 P Premium vám však naozaj bude stačiť jeden stroj, s ktorým zvládnete:

Vyčistiť naozaj všetky podlahy

Nielen koberce a drevené dlážky v obytnej časti domu, ale aj dlažba na terase či podlaha v dielni potrebujú pravidelný zásah proti prachu a špine. Zabudnite na metlu, s ktorou sa síce narobíte, ale výsledok nebude dôkladný. S extra silným, ale nastaviteľným výkonom sa viacúčelový vysávač a jeho rôzne nástavce postarajú o naozaj každý povrch a typ nečistôt.

Poupratovať auto aj garáž

Či už potrebujete povysávať omrvinky z rýchlych raňajok alebo kufor po prevoze stavebných materiálov, silný vysávač je pri upratovaní auta nenahraditeľný pomocník. Ten viacúčelový potom zvládne povysávať aj vysušené blato, ktoré ste do garáže nanosili zo záhrady.

Vysať vodu

Silný dážď alebo prasknuté potrubie môžu nepríjemne prekvapiť. Namiesto žmýkania handier takúto situáciu rýchlejšie dostanete pod kontrolu s vysávačom, ktorý zvládne sať aj vodu. Do viacúčelového vysávača Kärcher WD 6 P Premium sa naraz zmestí až 30 litrov. Vďaka vypúšťaciemu uzáveru v spodnej časti ho rýchlo a ľahko vyprázdnite aj pri veľkých množstvách vody.

Odfúknuť lístie v záhrade

Všade tam, kde sa nehodí vysávanie, pomôže praktická funkcia vyfukovania. S viacúčelovým vysávačom nepotrebujete samostatné zariadenie na fúkanie lístia na kopu. Táto funkcia sa hodí aj na jednoduché odstránenie špiny a prachu, napríklad zo štrku, alebo všade tam, kde by ste potrebovali kompresor. Poradí si s nafukovačkami aj s balónmi na detskú oslavu.

Vyčistiť odkvapy

Čistenie upchatých odkvapov pravdepodobne nie je vaša obľúbená činnosť, niekedy to však treba spraviť. Skúsili ste ich už povysávať? S predlžovacou hadicou, ktorú má viacúčelový vysávač Kärcher WD 6 P Premium, dosiahnete aj na strechu. Zvládne z odkvapov dostať aj navlhnuté nánosy nečistôt.

Pracovať s náradím bez zbytočného neporiadku

Pri hobľovaní, pílení alebo brúsení vzniká dosť pilín a prachu. Čo keby ste ich odsávali priamo pri práci? Zapojte elektronáradie do zásuvky viacúčelového vysávača a ten sa bude zapínať a vypínať spolu s elektrickým náradím. Po samotnej práci vás tak nebude čakať ešte ďalšie kolo upratovania.

Upratovať pri rekonštrukcii

Rekonštrukcie, renovácie a stavby sú nekonečným zdrojom prachu, špiny a neporiadku. Starostí je okolo toho dosť aj bez upratovania, uľahčite si ho teda najviac, ako môžete. Výkonný vysávač si poradí aj v takýchto náročných podmienkach. Vďaka inovačnej technike vyberania filtra ho rýchlo a pohodlne vymeníte aj bez kontaktu so špinou.

Máte pocit, že viacúčelový vysávač by u vás našiel využitie? Zoznámte sa s ním v niektorom z Kärcher centier, ktoré nájdete v siedmich mestách po celom Slovensku. Pozrite si, kde sa nachádza vaša najbližšia pobočka.