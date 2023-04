Už dávno je dobre známe, že farby ovplyvňujú našu náladu, a tiež, že ich výber odráža náš charakter. Tak sa na to pozrime. Kto si vymaľuje steny na sivo a kto na krikľavo oranžovo?

Farby miestností vo vašej domácnosti slúžia aj ako priamy odraz vašej osobnosti.

BIELA

Najpoužívanejšia farba na stenách našich príbytkov. Odtiene bielej si volia ľudia praktickí a pragmatickí, riadiaci sa viac rozumom, než citmi. To však neznamená, že ich nemajú! Ľudia, žijúci medzi bielymi stenami, majú radi spoločnosť, ale nebývajú v nej stredobodom pozornosti. Často sú to introverti s bohatým vnútorným svetom a výbornými pozorovacími schopnosťami.



MODRÁ

Táto farba má toľko odtieňov, že sa azda nenájde človek, ktorý by aspoň jeden z nich nemal v obľube. Je to studená farba a preto je vhodná do južne a západne orientovaných miestností. Osviežujúci pocit dokonale navodí napríklad odtieň Morský akvamarín. Modrú farbu stien si vyberajú ľudia, ktorí svoj domov vnímajú ako bezpečnú oázu pred hektikou vonkajšieho sveta. Milovníci modrej farby pôsobia jemne a múdro, majú pevný charakter a súcitné správanie.



EXTRA: Tmavé odtiene modrej, rovnako ako sivej a čierna, pôsobia vo veľkých celkoch depresívne. Preto sú vhodnejšie ako akcentové a doplnkové farby.

FIALOVÁ

Jemné pastelové odtiene fialovej sú obľúbené v izbách malých detí, tmavšie fialové steny sú skôr výnimočné a uplatnia sa všade tam, kde chcete zdôrazniť intimitu a útulnosť. A to je aj jedna z charakteristických čŕt ľudí, ktorí si nimi vymaľujú steny. Túžia sa odlíšiť, ukázať svoju kreatívnu originalitu, sú nekonvenční, dobrodružní, sebavedomí. Môžu pôsobiť trochu tajuplne až nedosiahnuteľne.

ZELENÁ

O tejto studenej farbe je známe, že pôsobí upokojujúco. A rovnako pôsobia ľudia, ktorí k nej inklinujú. Hľadať a nachádzať rovnováhu sa im darí vo svojom súkromnom živote a pomáhajú ju nájsť aj svojim priateľom a blízkym. Dôležitá je pre nich harmónia, sú tvoriví, nápadití, kreatívni. Možno im v tom napomáhajú aj odtiene zelenej farby, pri ktorých sa darí vypnúť, relaxovať a meditovať. Pre svoje vlastnosti je vhodná do spální; v pracovni bude pôsobiť motivujúco, keď bude zvolená ako doplnková farba.



EXTRA: Neveríte, že zelená upokojuje? Zadívajte sa na chvíľu na tento odtieň Uralský malachit a uvidíte, čo to s vami spraví!

ŽLTÁ

Slniečková farba vzbudzuje optimizmus. Keď vojdete do miestností natretých na žlto, môžete si byť istí, že po tejto farbe siahli bezproblémoví ľudia, večne dobre naladení a hľadiaci do budúcnosti s nadšením a zvedavosťou. Svoj pozitívny prístup k životu dokážu rozdávať svojmu okoliu plnými priehrštiami. Sami však potrebujú pravidelne „dobíjať baterky“, a preto by nemali zabúdať sami na seba. Na stenách je žltá ideálna všade tam, kde chcete viac svetla a pocitového tepla.

ORANŽOVÁ

Tak, ako je táto farba plná energie a vitality, tak pôsobia aj ľudia, ktorí nájdu odvahu vymaľovať si ňou steny. Medzi odtieňmi teplej oranžovej farby žijú priateľskí, zvedaví a nebojácni ľudia, užívajúci si všetky príjemné stránky života. Títo výnimočne spoločenskí jedinci sú však aj trochu nestáli a nerozhodní, no túto stránku ich povahy vyvažuje ich starostlivosť o druhých. Oranžová farba patrí medzi najteplejšie, preto je ideálna do miestností, kde sa slniečko dlho nezdrží.

ČERVENÁ

V izbe vymaľovanej touto ohnivou farbou, by ste dlho nevydržali. Preto je vhodná ako doplnková farba. Odvahu na ňu nachádzajú ľudia vrúcni, vášniví, rázni, impulzívni. Sú v neustálom pohybe, vyhovuje im zmena a rozhodne sa s nimi nenudíte. Čím intenzívnejšia červená je na stenách, tým ohnivejšia osobnosť medzi nimi žije.

SIVÁ A BÉŽOVÁ

Tieto farby sú spolu s bielou tými najuniverzálnejšími. Univerzálni a prispôsobiví sú aj ľudia, ktorí majú steny natreté týmito farbami. Títo optimisti sa dokážu prispôsobiť akýmkoľvek zmenám, sú kreatívni a majú veľký zmysel pre estetiku. Nepotrebujú vynikať za každú cenu, pritom si ich každý všimne pre ich dobrý vkus a slušné správanie. Izby vo farbách ako Egyptský alabaster, Mesačný kameň či Spišský travertín rovnako dobre pôsobia na ženy aj na mužov.



Inšpirujte sa a vyberte si svoj farebný trend!