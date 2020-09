Na slovenskom trhu sa stále objavujú autá v exekúcii, kradnuté vozidlá alebo vozidlá so stočenými kilometrami. Vyskytujú sa v inzerátoch od súkromníkov, ako aj v niektorých autobazároch

Čo by ste si určite mali preveriť pred kúpou auta v dobe koronakrízy

Kúpa auta nie je až takou jednoduchou záležitosťou, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, hlavne v dnešnej dobe koronakrízy. Ponuka ojazdených vozidiel sa v dôsledku pandémie značne zúžila. Množstvo ľudí je na tom ekonomicky zle a niektorí v predstave rýchlo získaných peňazí predávajú svoje auto aj so skrytými vadami, na stránkach dokonca inzerujú aj neexistujúce vozidlá. Problémom sa stal aj predaj dovezených automobilov zo zahraničia, kedy mnoho tuzemských predajcov ponúka autá v horšom stave. Vozidlá od súkromných osôb, ako aj z menších autobazárov nemusia byť vždy riadne preverené, preto si treba dávať väčší pozor jednak na technický stav auta, ako aj na stočený tachometer. Ďalším častým rizikom je kúpa automobilu, ktorý sa nachádza v exekúcii.

Automobilov so stočeným tachometrom sa u nás objavuje stále veľké množstvo. Autá s nižším počtom najazdených kilometrov sú na trhu ojazdených áut logicky hodnotnejšie ako tie, ktoré majú najazdených kilometrov viac. Najčastejšie býva manipulované s tachometrom pri dovážaných autách zo zahraničia. Stočený tachometer môžeme rozpoznať aj voľným okom, napríklad, ak sa pod sklom prístrojovej dosky nachádzajú odtlačky prstov alebo iné nečistoty. Ďalšou možnosťou je kontrola pomocou internetových databáz, kde vám na kontrolu stačí zadanie VIN kódu. Okrem počtu najazdených kilometrov vám systém skontroluje aj ďalšie záležitosti, či nebolo auto kradnuté alebo či nie je majetkom leasingovej spoločnosti.

„Stav najazdených kilometrov dôkladne kontrolujeme, nespoliehame sa pri tom iba na údaje z ODO-PASS-u. Podľa dostupných záznamov tretích strán zhodnotíme, či u vozidla nie je podozrenie na neoprávnenú manipuláciu. Okrem toho máme ešte vlastnú databázu, v ktorej je približne 1,3 milióna vozidiel predaných od roku 1992 a tiež aj niekoľko miliónov záznamov o autách, ktoré navštívili náš výkup bez uzatvorenia obchodu. Kontinuálne tiež analyzujeme inzertnú ponuku ojazdených vozidiel v západnej a strednej Európe a sledujeme, ako sa mení ich nájazd po dovoze na Slovensko a tieto informácie si archivujeme. Súkromní predajcovia alebo menšie bazáre tieto možnosti nemajú,“ vysvetľuje opatrenia proti výkupu stočeného auta prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO Petr Vaněček.

Ďalším vážnym problémom by mohla byť kúpa automobilu, ktorý je v exekúcii. Dlžníci sa snažia auta zbaviť skôr, než si ho zoberie exekútor. V takejto situácii môžete skončiť bez auta, aj bez vrátenia peňazí, ktoré ste do kúpy vozidla investovali. Praktické skúsenosti sú také, že až 90 % ľudí si pred kúpou vozidlo nepreverí. Exekúcia sa vždy vzťahuje len na majiteľa auta, nie na automobil. Ak má majiteľ exekúciu, vozidlo je na dopravnom inšpektoráte blokované a nedá sa prepísať na nového majiteľa. „Skoro každý týždeň nám telefonujú podvedení ľudia, ktorí riešia tento problém. Žiaľ, vozidlo si vopred neoverili a až na dopravnom inšpektoráte im oznámili, že sa nedá prepísať na novú osobu,“ informuje Asociácia overovateľov vozidiel. Ak nastane situácia, pri ktorej sa exekútor nevie dopátrať k vozidlu, príde na rad polícia, ktorá vám auto zadrží. Ak je motorové vozidlo blokované a predávajúci túto skutočnosť pri podpise zmluvy zamlčí, musíte si podľa podľa paragrafov 596 – 597 Občianskeho zákonníka vymáhať právo na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci je totiž povinný kupujúceho upozorniť na akékoľvek vady predávanej veci. Problémom s takýmto vozidlom môžete predísť, ak si ho kúpite u veľkého predajcu, ktorý má dostatočné skúsenosti a je schopný takéto praktiky odhaliť. „Pri výkupe automobilov kontrolujeme históriu vozidla, ako aj 107 mechanických parametrov na každom aute a z dôvodu právnych alebo mechanických vád odmietame až 65 - 70 % ponúkaných vozidiel. Vďaka všetkým kontrolám môžeme zákazníkom poskytnúť 100 % záruku na pôvod auta. V prípade vzniku právnej vady vraciame plnú kúpnu cenu. Zároveň všetky automobily vlastníme, takže sa kupujúci nemusia obávať, že sa nebudú mať na koho obrátiť s prípadnou reklamáciou. V prípade, ak sa nový majiteľ auta rozhodne, že mu nevyhovuje, môže si ho u nás bez udania dôvodu do 7 dní vymeniť za iné,“ vysvetľuje prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO Petr Vaněček.