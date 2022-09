Čo by ste o cukrovke mali vedieť? V prípade, že sa nelieči, môže vážne poškodiť zdravie

„Diabetes je diagnostikovaný vtedy, keď hodnota glukózy v krvi (glykémie) nalačno dosahuje hodnotu vyššiu ako 7,0 mmol/l a 2 hodiny po konzumácii jedla alebo pri náhodnom stanovení je hodnota glykémie v krvi vyššia ako 11,0 mmol/l,“ vysvetľuje Ing. Martina Gažarová, PhD. z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Diabetes mellitus 1. typu sa najčastejšie objaví v detskom a mladom veku a ide o vrodenú poruchu. Lieči sa úpravou životosprávy a podávaním inzulínu

Až 3 % budúcich mamičiek potrápi tehotenská cukrovka. Hoci by po pôrode mala zmiznúť, pre ženu sa zvyšuje riziko vzniku cukrovky 2. typu v neskoršom veku

Diabetes mellitus 2. typu je najrozšírenejším typom cukrovky. Usmerňovanie glukózy v tele riadi inzulín, ktorý sa v tele síce produkuje, ale vzhľadom na vysoký príjem cukrov to nestačí

Pozor na stravovanie

Pre správne fungovanie ľudského tela je potrebné prijať dostatok energie, ktorá sa získava najmä zo sacharidov. Pri poruche metabolizmu cukrov alebo pri ich dlhodobej nadmernej konzumácii však môže dôjsť k vzniku a rozvoju cukrovky.

Predispozície k vzniku cukrovky 2. typu sa čiastočne dedia, no začiatok ochorenia ovplyvňuje viacero faktorov, ku ktorým patrí vek, strava s nadmerným príjmom energie a vysokým obsahom nasýtených mastných kyselín, fajčenie, stres, sedavý spôsob života, nadváha alebo obezita, nadmerné požívanie alkoholu, hypertenzia či hypercholesterolémia.

Ako Nutri-Score pomáha pacientom s diabetes?

„Označovanie potravín pomocou Nutri-Score môže mať významný vplyv vo výbere potravín u ľudí, vrátane diabetikov,“ hovorí Ing. Martina Gažarová, PhD.

Strava pacienta s cukrovkou by mala byť vyvážená a pestrá, upravená podľa jeho veku, typu práce, voľnočasových aktivít, miery pohybu a chorobnosti. Sacharidy nie je možné zo stravy vylúčiť úplne, ani by to nemalo byť cieľom diabetickej diéty.

„Nutri-Score pomáha vyberať si čo najvhodnejšie a podľa zloženia nutrične vyvážené potraviny, keďže hodnotí jednotlivé výrobky podľa ich energetického obsahu a zloženia živín,“ zdôrazňuje odborníčka.

Prevencia je dôležitá

„Na základe prehľadného a zrozumiteľného značenia potravín si každý z nás dokáže zvoliť potraviny s vysokou výživovou hodnotou a optimálnym zložením základných živín ako vhodnú alternatívu k výrobkom z opačného konca spektra, čo pomáha znižovať riziko výskytu civilizačných ochorení,“ dodáva na záver Ing. Martina Gažarová, PhD. z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Pri skladbe jedálnička je dôležité ustrážiť si celkový energetický príjem a množstvo sacharidov tak, aby ste neprekročili odporúčanú dennú dávku, a to s ohľadom na vaše aktuálne hodnoty glykémie a fyzický výdaj.

Z tohto pohľadu je Nutri-Score účinným pomocníkom pre informovanejšie a zdravšie nákupy.

