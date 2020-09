Leto ubehlo rýchlejšie, než sme si želali. Ak ste sa počas neho nevenovali predškolským prípravám vašich detí, tento týždeň je ideálny na to, aby ste to dohnali.

Čo nakúpiť školákovi: 3 tipy na nákupy, ktoré by ste mali stihnúť ešte dnes

V týchto dňoch sa ako rodičia určite usilujete čo najlepšie zladiť svoj pracovný režim s novým školským režimom svojich detí. Táto základná trojica školských pomôcok vám v tom zaručene pomôže. Ak ste ju nepripravovali počas prázdnin, už to viac neodkladajte. V druhom týždni školy by nemala chýbať žiadnemu školákovi ani školáčke.

Ilustračné foto. Zdroj: Kaufland

Určite by ste nemali zabudnúť kúpiť...

1. Školskú tašku

Dnes už len zriedka uvidíte školáka nosiť aktovku. Teraz sa nosia batohy – ale pozor, len tie s označením školské! Dizajnových variánt je na trhu obrovské množstvo, myslite však na to, že správny batoh by mal byť ľahučký, ergonomicky tvarovaný a pevný. Veľkou výhodou je čo najväčšie množstvo priehradiek. Menej ako dve znamenajú veľký neporiadok! Myslite na to, že batoh treba vyskúšať, pretože musí dobre držať na chrbte a určite nesiahať nižšie. Vy skontrolujte kvalitu batohu, ale dieťa nechajte vybrať si jeho dizajn, aby ho nosilo rado.

2. Písacie a kreatívne potreby

Do tašky patrí peračník a nemal by byť prázdny. Pripravte pero, plniace pero s bombičkami a zmizík, ceruzky a strúhadlo, gumu, farbičky a fixky. Podľa ročníka pridajte aj pravítka, kružidlo, či uhlomer. Pripravte kreatívne potreby na výtvarnú výchovu, ktoré deťom vydržia aj viac ročníkov. Nezabudnite na desiatový box, fľašu na vodu a samozrejme aj zošity. Tie zostanú po celý rok ako nové, ak použijete obaly a uložíte ich do školských dosiek.

Ilustračné foto. Zdroj: Kaufland

3. Pohodlné oblečenie

Každé dieťa chce byť v škole v prvom rade cool, no prioritou pre rodiča by nemal byť len vzhľad oblečenia. Aj tu platí, že dôležitá je hlavne jeho kvalita. Školáci totiž potrebujú oblečenie, v ktorom sa budú cítiť hlavne pohodlne a príjemne. Pri jeho výbere by ste sa preto mali vyhnúť syntetickým materiálom, ktoré pri celodennom nosení môžu pôsobiť dráždivo. Nenechávajte si nákupy na poslednú chvíľu a skúste sa poobzerať po výbave, ktorá nezruinuje váš rodinný rozpočet už teraz.

