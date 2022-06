Leto sa blíži a s ním aj Veľká letná súťaž od sieti multikín Cinema City Slovensko. Nezáleží či si k nám ideš užiť pohodové rande, zasmiať sa s priateľmi na skvelej komédii alebo chceš so svojimi deťmi prežiť príbeh obľúbeného hrdinu. Do konca júla u nás vyhráva každý filmožrút!

Aj tento rok si v Cinema City môžete zotrieť skvelé ceny za každým, keď si pôjdete vychutnať naše filmové novinky. Podmienky sú jednoduché: pri návšteve ktoréhokoľvek kina Cinema City dostanete ku každej vstupenke stierací žreb, s ktorým okamžite hráte o skvelé ceny. Máme pre Vás viac ako 200 tisíc výhier, medzi ktorými nájdete aj 2x VIP vstupenku na preteky SLOVAKIA RING, 1x zážitkový balíček pre 2 osoby od SLOVAKIA RING, 2x vstupenku na preteky od SLOVAKIA RING a mnoho iných zaujímavých výhier. Vychutnajte si bohatú ponuku filmových noviniek na veľkom plátne aj v špeciálnych formátoch SUPERSCREEN a 4DX s obľúbenou Pepsi, voňavým popcornom, či nachos. Stierať začíname už 16. 06. 2022 a súťaž bude trvať do 31. júla. So Cinema City vyhráva každý filmožrút.

Tipy na horúce filmové trháky, ktoré si určite nemôžete nechať ujsť

Ak ste náhodou ešte nevideli, odporúčame si na veľkom plátne pozrieť film TOP GUN: Maverick. Tom Cruise je viac než 30 rokov v službe. Pochvaly. Vyznamenania. Jediný, kto za posledných 40 rokov zostrelil tri nepriateľské lietadlá. Napriek tomu ho nikdy nepovýšili. Prečo? Pretože je to Maverick. Rebel, ktorý počúva len sám seba. Aj napriek tomu dostane ponuku stať sa inštruktorom elitných pilotov stíhačiek v programe Top Gun, ktorých má pripraviť na úlohu spadajúcu do kategórie Mission Impossible. Okrem tejto misie bude musieť Maverick zvládnuť ďalšiu náročnú súkromnú misiu. Jedným z pilotov, ktorých má pripraviť na akciu, je Bradley Bradshaw (Miles Teller), syn jeho priateľa a navigátora Goosea. Znalci prvého Top Gunu, vedia, že Goose zahynul, keď sa neúspešne katapultoval z neovládateľnej stíhačky, ktorú pilotoval práve Maverick. A jeho syn ho obviňuje zo smrti svojho otca. Maverick za žiadnu cenu nechce, aby Bradleyho postihol rovnaký osud ako jeho otca. Pritom si uvedomuje, že šanca, že jeden z pilotov plánovanú leteckú operáciu neprežije, nie je vôbec malá. Okrem 2D premietania si môžete akčnú drámu pozrieť vo 4DX a ponoriť sa tak do deja a stať sa súčasťou filmu. Ak chcete zažiť viac, práve SUPERSCREEN s ešte väčším plátnom a dokonalým viacrozmerným Dolby Atmos zvukom je tá správna kombinácia pri tomto filme.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Dinosaury žijú medzi nami. Veľkolepý záver k filmom Jurský park a Jurský svet hľadá odpoveď na otázku, či by sme prežili medzi dinosaurami. Colin Trevorrow, režisér prvého dielu, pod dohľadom producenta Stevena Spileberga vytvoril sen každého fanúšika o napätí, akcii a prehistorických jašteroch. Príbeh filmu Jurský svet: Nadvláda sa odohráva štyri roky po zániku ostrova Isla Nubar, pôvodného domova oživených jurských tvorov. Medzitým sa začali kontrolovane aj nekontrolovane rozmnožovať, v dôsledku čoho sme si museli zvyknúť na ich prítomnosť v našom ekosystéme a na to, že už pravdepodobne nestojíme na vrchole potravinového reťazca. Na jednej strane sú ľudia, ktorí chcú túto novú obrovskú silu využiť vo svoj prospech, a na druhej strane ľudia, ktorí im v tom chcú zabrániť a snažia sa udržať svet v čo najväčšej rovnováhe. Patrí k nim aj Owen Grady (Chris Pratt) a jeho priateľka Claire (Bryce Dallas Howard), ktorí v prvých dvoch filmoch získali patričné skúsenosti. Doplnia ich hviezdy Jurského parku, paleontológovia Alan Grant (Sam Neill) a Ellie Sattlerová (Laura Dern), a teoretik so zmyslom pre detail Ian Malcolm (Jeff Goldblum). Všetci sa púšťajú do dychvyrážajúceho boja s časom, ľudskými a jašterími nepriateľmi, aby sa pokúsili o nemožné v situácii, ktorá netrvá päť minút, ale dvanásť. Film Jurský svet: Nadvláda si môžete užiť aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN alebo sa ponoriť do deja filmu a stať sa súčasťou Jurského sveta vo 4DX v Cinema City Aupark.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Každý filmový fanúšik má rád dobrého hrdinu, niekoho, koho môže obdivovať, komu môže fandiť. Praví filmoví hrdinovia prekonávajú neprekonateľné prekážky, aby neustále zachraňovali alebo ochraňovali. Buzz Lightyear je presne takýmto typom hrdinu a zároveň aj veľkým fenoménom strieborného plátna. A presne takéhoto hrdinu si predstavovali filmári pri vytváraní postavy Buzza pre celovečerný film „Toy Story“ štúdia Pixar Animation z roku 1995. Prešlo 21 rokov a režisér Angus MacLane prichádza s novým príbehom o tomto populárnom neohrozenom hrdinovi. Akčné dobrodružné sci-fi a príbeh o Buzzovi Lightyearovi sleduje legendárneho vesmírneho strážcu na intergalaktickom dobrodružstve. Príbeh filmu začína keď vesmírny strážca Buzz Lightyear a jeho veliteľka Alisha Hawthornová s posádkou viac ako tisíc vedcov a technikov sa vracajú domov zo svojej poslednej misie. Približne 4,2 milióna svetelných rokov od Zeme im senzor signalizuje blízkosť neprebádanej, ale na zdroje potenciálne bohatej planéty. Buzz vydá rozkaz presmerovať ich prieskumnú loď na močaristú planétu s agresívnymi lianami a obrovskými rojacimi sa chrobákmi. Snaha o rýchly odlet sa však náhle nešťastne zvrtne a vyvrcholí haváriou, ktorá zničí palivový článok a Buzz, Alisha a celá ich posádka uviaznu na nie príliš prívetivej planéte. Ako dopadne príbeh vesmírneho strážcu Buzz Lightyear sa dozviete vo všetkých kinách Cinema City od 16. júna.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Elvis je veľkolepý film Baza Luhrmanna sa ponára do života a hudby Elvisa Presleyho (Austin Butler) a jeho vzťahu s jeho záhadným manažérom, plukovníkom Tomom Parkerom (Tom Hanks). Príbeh sa ponára do komplexnej dynamiky medzi Presleym a Parkerom trvajúcej viac ako 20 rokov, od Presleyho vzostupu k sláve až po jeho neslýchaný úspech, na pozadí rozvíjajúcej sa kultúry a straty nevinnosti v Amerike. Stredobodom tejto cesty je jedna z najvýznamnejších a najvplyvnejších osôb v Elvisovom živote, Priscilla Presley (Olivia DeJonge). Film Elvis si môžete pozrieť od 23. júna vo všetkých kinách Cinema City.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Najžltšia a najúspešnejšia animovaná filmová séria sa vracia do kín vo svojom absolútne kľúčovom momente. V animovanom filme Mimoni 2: Zloduch prichádza sa konečne dozvieme, ako sa Mimoni a superzloduch Gru nerozlučne spojili. Každý pozná Grua ako hlavného majstra zločinu. Teraz sa však vraciame do 70. rokov kedy sa stretávame so zakomplexovaným dvanásťročným chlapcom, ktorý o tejto kariére sníva zatiaľ len vo svojej spálni. Šťastnou náhodou jedného pekného dňa narazí na štvoricu úplných Mimoňov (starí známi Kevin, Stuarta, Bob a nováčik Otto- Mimoň so zubným strojčekom a akútnou potrebou objatia ). Hoci je to ťažko uveriteľné, rýchlo s nimi nájde spoločnú reč, a s ich pomocou postaví svoj prvý zloduchov brloh, skonštruuje svoju prvú zbraň a naplánuje prvú tajnú misiu. Cieľom tejto akcie je stať sa členom Šialenej šestky, absolútnej elity medzi zloduchmi. Ako dopadne tento príbeh, to sa dozviete 30. júna vo všetkých kinách Cinema City.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Začiatkom júla zaplesajú srdcia všetkým fanúšikom marveloviek. V novom filme od Marvel Studios s názvom Thor: Láska a hrom sa Thor (Chris Hemsworth) vydáva na cestu, ktorá sa nepodobá ničomu, čo ho kedy stretlo – na cestu za vnútorným pokojom. Thorov odchod na odpočinok však preruší galaktický zabijak známy ako Gorr (Christian Bale), ktorý sa usiluje o vyhubenie bohov. V boji proti hrozbe si Thor prizve na pomoc Valkyriu (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) a bývalú priateľku Jane Foster (Natalie Portman), ktorá – na Thorovo prekvapenie – nevysvetliteľne ovláda jeho magické kladivo Mjolnir ako mocný Thor. Spoločne sa vydávajú na strastiplné vesmírne dobrodružstvo, aby odhalili tajomstvo pomsty a zastavili ho skôr, než bude neskoro.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City