Séria jednodňových festivalov s kapacitou 1000 ľudí s názvom Pohoda on the Ground dnes odštartovala aj v znamení zodpovednosti a podpory iniciatívy „Svet bez dymu“.

Organizátori festivalu Pohoda on the Ground a spoločnosť Philip Morris sa v rámci osvety o škodlivosti cigaretového dymu dohodli, že historicky prvýkrát nebude priamo v areáli možné zakúpiť žiadne klasické tabakové výrobky. V rozhovore s Katarínou Kováčovou z organizačného tímu festivalu Pohoda sa dozviete ako ovplyvnila prípravy programu pandémia, aké zmeny a ekologické „vychytávky” na festivale pribudli a aj to, čo v najbližšie dni čaká organizátorov legendárneho festivalu.

Pohoda on the Ground je historicky prvýkrát, v rámci podpory zodpovednosti k okoliu a osvety, bez predaja klasických tabakových výrobkov. O bezdymovej Pohode ste uvažovali dlhšie? Ako to podľa Vás príjmu návštevníci?

Našich návštevníkov sme vždy vyzývali k tolerancii, aj čo sa týka fajčenia. Úplný zákaz je vo Family Parku, na tribúnach, či v uzatvorených a zastrešených stavbách. Rovnako sme ľudí vyzývali, aby boli ohľaduplní, ak sú v dave. Bezdymová Pohoda je aj pre nás tak trošku experiment, no ľudia na festival chodia kvôli zážitkom, emóciám, kvalitnému programu a službám, atmosfére slobody a tolerancie, takže verím, že zmenu vezmú pozitívne.

Viete si predstaviť Svet bez dymu? Ako by vyzeral?

Závisí to od toho bez akého dymu. Bez dymu z ohňa pred chalupou alebo toho pred DJom počas setu asi nie. To sú tie príjemné druhy dymu. No napríklad bez cigaretového určite áno. Mne osobne cigarety smrdia. Špeciálne napríklad, keď bežím mestom a niekto vyfúkne dym, keď bežím okolo. To mi naozaj prekáža.

Približne koľko ohorkov sa v minulosti vyzbieralo na Pohode?

Toto asi nevieme kvantifikovať, no v roku 2017 sme po festivale zorganizovali Upratéku, kedy sme my sami spolu s brigádnikmi, dobrovoľníkmi a kamošmi čistili areál a ohorkov tu bolo neúrekom. Letisko musí ostať po festivale dokonalo čisté, takže to bola celkom výzva. Vtedy sme si naplno uvedomili, že sa musíme zamerať na znižovanie odpadu a znečistenia aj v tejto oblasti a už na ďalšej Pohode sme zriadili napríklad ďalšie nádoby na ohorky a rozdávali sme osobné popolníky.

Priemerne koľko „odpadkov“ musíte odpratať po skončení festivalu? Máte za tie roky nejaké ekologicko-edukačné vychytávky na elimináciu znečisťovania?

Pohoda je naozaj čistý festival a nehovorím to len zo strany organizátora, počúvame to často od domácich aj zahraničných návštevníkov. Znižovaniu odpadu a celkového dopadu festivalu na životné prostredie sa venujeme dlhodobo, za zlepšenia dostal festival niekoľko ocenení, máme v tíme kolegu, ktorý sa tejto téme špeciálne venuje.

Už niekoľko rokov používame na festivale vratné poháre na studené nápoje, v tomto roku ich začíname používať aj na teplé. Navyše festivalová reštaurácia nášho partnera bude používať vratné obaly na jedlo. Nealko partner zasa na Pohodu on the Ground prinesie čapovanú pramenitú vodu. Od tejto „vychytávky“ si sľubujeme ďalšie zníženie plastového odpadu. Nezávislý audit jednej zahraničnej organizácie dokonca zhodnotil, že tým, že návštevník príde na festival, nezaťaží životné prostredie viac ako doma. Ak ste videli fotky z niektorých zahraničných festivalov, respektíve z areálu po festivale, kde ľudia nechávajú altánky, stany, spacáky, rozumiete, že toto je naozaj veľká vec.

Triedený odpad, vrátane separovania kuchynského odpadu, je úplná samozrejmosť.

Koľko úsilia musíte vynaložiť po festivale do očistenia areálu? O čo všetko sa musíte postarať po skončení festivalu?

Areál čistíme priebežne. Máme na to špeciálny tím brigádnikov a dobrovoľníkov a areál upratuje okolo 100 ľudí prakticky nonstop. Po skončení festivalu a prác sa areál ešte dočisťuje. Dokonca súčasťou dohôd s partnermi je bod, ktorý hovorí o tom, že musia uviesť miesto svojej prezentácie do pôvodného stavu, aj čo sa týka čistoty.

Ako festival máme šťastie na uvedomelých návštevníkov. Svojim správaním počas eventu a separovaním nám do veľkej miery pomáhajú. Plus funguje taký ten prístup, že vidím čistý areál a kamoša, ktorý hodil papier do smetnej nádoby na papier, takže ja ho nehodím ani na zem ani do plastu.

Aké ďalšie pravidlá sú pripravené pre fajčiarov na Pohoda on the Ground?

Okrem toho, že festival bude bez predaja klasických tabakových výrobkov, náš partner umiestni v celom areáli koše na ohorky s označením „Ďakujeme, že ste zodpovední“, prostredníctvom ktorých budú môcť ľudia hlasovať, ktorý klubový program sa im páčil viac. V roku 2018 sme zasa ľuďom distribuovali „osobné“ popolníky. Stále sa snažíme priniesť niečo nové aj v tejto oblasti.

Korona nám všetkým skomplikovala aj pracovný život. Ako vyzerala vaša práca a príprava na Pohoda on the Ground?

Robíme živú kultúru, radi spolu riešime veci naživo. Čas home officeov a online meetingov bol pre nás náročnejší. Potom, čo sme sa rozhodli Pohodu 2021 presunúť na rok 2022 sme sa postupne začali stretávať v kancelárii. Ako tím sme boli pomerne skoro zaočkovaní, väčšina z nás je už po druhej dávke, takže aktuálne fungujeme v „klasickom“ režime. Momentálne sa už nachádzame na trenčianskom letisku a máme pocit, akoby sme organizovali „veľkú“ Pohodu a všetko sa vrátilo do normálu. Ten závan normálnosti je veľkým osviežením.

Na čo sa najviac tešíte v rámci Pohoda on the Ground a prečo?

Na ľudí! Na emócie, na živé hranie, na stretnutia s partnermi, kamošmi, umelcami. Niektorých ľudí zo širšieho tímu sme nevideli celú pandémiu. Tešíme sa na unavené rána, keď sa všetci spolu stretneme na produkčných raňajkách, na západy slnka nad areálom, tie tu naozaj stoja za to. Tešíme sa, že môžeme konečne robiť svoju prácu, aj keď v menšom a že sa o ňu konečne môžeme podeliť s návštevníkmi.

Podľa akých kritérií ste zostavovali line up na Pohoda on the Ground? Bolo zložitejšie vyberať interpretov v dobe covidovej?

Line up sa v tomto roku zmenil na naozajstné dobrodružstvo. Časť dramaturgie sme vôbec po prvýkrát pustili z rúk a dôveru vložili do 11 slovenských klubov. Dramaturgiu na Pohoda stagei sme riešili my. Pár týždňov pred festivalom nám však zamiešala karty situácia vo Veľkej Británii a s tým súvisiace opatrenia. Kapely z Británie sa nám však podarilo v krátkom čase nahradiť. Do Trenčína tak príde napríklad holandská kapela nominovaná na Grammy Altın Gün, ktorá kombinuje rock, psychedéliu i turecký folk. Predstavia sa aj belgickí Shht, ktorých bláznivo-geniálnu live show označuje PR manažérka Pohody Suzanne Verschueren za vôbec najlepšiu na svete. Je inak zaujímavé ako pandémia a aj samotný brexit zamiešali karty, čo sa týka cestovania a celkového fungovania.

Aké posolstvá pre ľudí chcete tento rok priniesť s Pohoda on the Ground?

Minulý rok sme boli „in the Air“, organizovali sme online festival. Tento rok sme pristáli „on the Ground“, môžeme opäť areál otvoriť pre ľudí. To je asi to najsilnejšie. Posledný rok sme videli, ako veľmi nám chýbali stretnutia, objatia, iní ľudia, kultúra, sloboda. Bude veľmi silné, keď sa areál opäť zaplní návštevníkmi. I keď menší areál s oveľa menším počtom návštevníkov. Myslím, že nás to všetkých dojme.

Ako budú vyzerať najbližšie dni organizátorov legendárneho festivalu?

S kolegami sa mesiac pred festivalom vždy smejeme, že ešte trikrát sa vyspíme a je tu Pohoda. Čakajú nás náročné dni, nonstop zvoniace telefóny a plniace sa e-mailové schránky. Málo spánku, veľa práce. Michal to nazýva „bzukotom“. Festivalový office vtedy bzučí, pulzuje. Ten bzukot má každý z nás rád i keď dokáže byť dosť vyčerpávajúci. My však máme šťastie, že máme super šéfa a výborný tím so skvelými ľuďmi, s ktorými sa všetko zvláda ľahšie. Presne ten pocit pohody, ktorý na festivale majú návštevníci, si dokážeme preniesť aj do týchto náročných pracovných dní.