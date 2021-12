Neprekonateľná únava, ktorá uberá zo životnej energie. Poznáte to aj vy? Riešenie máme pritom na dosah. Je ním podporná liečba infúznym vitamínom C. Chronická únava ako aj mnoho iných problémov (bolesti hlavy, svalov, poruchy koncentrácie a spánku), môžu byť nielen príznakom závažných chorôb, ale tiež nedostatku vitamínu C a prekonaných vírusových infekcií, medzi ktoré patrí určite aj COVID-19.

Chronická únava sa radí medzi najčastejšie komplikácie zvané postcovidový syndróm alebo tiež dlhý COVID (Long COVID). Po prekonaní koronavírusu naše telo bojuje s oxidačným stresom a nebezpečným nedostatkom vitamínu C, následkom čoho vzniká množstvo závažných chorôb. Preto doplnenie vitamínu C vo zvýšených dávkach cestou infúzneho podania môže byt jednou z mála možností, ako účinne a rýchlo bojovať s oxidačným stresom, chronicko únavou a postcovidovým syndrómom. No nielen s ním.

Únava a postcovidový syndróm – prečo pomáha infúzny vitamín C?

Vitamín C ( kyselina askorbová) je pre náš organizmus vzácny, pretože si ho telo nedokáže vyrobiť samo a nevieme si ho ani uskladniť do zásoby. Podieľa sa na mnohých životne dôležitých procesoch a posilňuje náš imunitný systém. Ak sme zdraví, dokážeme si dennú dávku vitamínu C pokryť stravou či poprípade doplniť tabletkami. To však pri zvýšenom strese a ochoreniach nestačí.

„Pri perorálnom užití ( ústami ) vitamínu C nie je možné dosiahnuť vyššie terapeutické koncentrácie v krvi. Je to spôsobené limitovaným vstrebávaním vitamínu C v tenkom čreve. Do krvi sa tým pádom dostane len určité množstvo vitamínu C. Optimálnym riešením pri nedostatku, resp. zvýšenej potrebe, je jeho infúzne podanie,“ hovorí Martin Ščerbák z nemeckej farmaceutickej spoločnosti PASCOE, ktorá už 3 generácie prináša zdravie ľuďom na celom svete. Práve táto spoločnosť sa podieľala na vývoji vysokodávkovaného infúzneho vitamínu C, ktorý je jednotkou na európskom trhu.

Výhody infúzneho vitamínu C

Infúziou je možné dosiahnuť vysoké terapeutické hladiny vitamínu C v krvi. Jej výhodami sú:

Priamy a rýchly účinok

Priama eliminácia oxidačného stresu

Dostatočne vysoká terapeutická dávka

Vitamín C pomáha nielen pri podpornej liečbe COVID-19, chronickej únavy a postcovidového syndrómu (následky súvisiace s prekonaním ochorenia COVID-19), ale tiež skvalitňuje život ľuďom s onkologickým ochorením, alergikom a tým, ktorí trpia chronickými zápalovými ochoreniami. Pomáha taktiež pri hojení rán. „Môj ošetrujúci lekár mi odporučil podpornú liečbu infúznym céčkom a tak už päť rokov chodím na pravidelné preliečenie týmito regeneračnými kúrami. Zistil som, že mi to naozaj pomáha, cítim sa plný energie a dokonca aj moje prejavy alergie sú miernejšie,“ hovorí o svojej skúsenosti s infúznym vitamínom C Peter z Bratislavy.

Ilustračné foto Zdroj: SITA