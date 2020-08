Obe sa prihlásili do projektu prostredníctvom online formulára na stránke www.chlebodarca.sk. Zástupcovia Chlebodarcu obe rodiny navštívili. Vzniklo milé video plné radosti, v ktorom rodiny ani napriek ťažkej situácii nestrácajú chuť žiť a navzájom sa podporujú.

Hravý Slávko s mentálnym hendikepom

Sympatický 41-ročný Slávko žije sám v rodičovskom byte pod starostlivým dohľadom svojej staršej sestry Marianny. Súrodenci nemali ľahké detstvo, časť z neho strávili v detskom domove, Slávko aj v internátnej škole pre nepočujúcich. Je členom Špeciálnych olympiád Slovensko, pred rokom sa stal majstrom Slovenska v chôdzi, získal druhé miesto vo vrhu guľou a pred dvomi rokmi bol tretí na Majstrovstvách Slovenska ŠOS v stolnom tenise.

Babička šoférka

Keď dcéra napísala pani Majke, že je v krízovom centre a plánuje dať svojho trojročného chorého syna do detského domova, tá si povedala, že to nedopustí. Pani Majka v tom čase odchádzala do dôchodku a zobrala si Tomáška k sebe. Chlapček chodil do škôlky, babka sa oňho starala, chodila s ním k lekárom. K tým ho sprevádza doteraz, keďže každý z lekárov je v inom meste, babka ho vozí autom. Chlapec má detskú mozgovú obrnu, ako osemmesačnému mu museli vyoperovať pravú obličku. Okrem toho má veľmi slabý zrak, problémy s rečou, ortopedické diagnózy a je atypický autista.

Chlebodarca je projekt o. z. BILLA ľuďom spustený v decembri 2018. Cieľom projektu je pomôcť rodinám v núdzi, ktorým zhodou nešťastných náhod, situácií a okolností nie je dopriaty život v dôstojných podmienkach. Spoločnosť BILLA sa zaviazala pravidelne podporovať rodiny, ktoré to potrebujú. Pomoc bude rozdelená na finančnú a potravinovú časť. Zaradiť sa medzi Chlebodarcov môže každý z nás. Stačí si v sieti supermarketov BILLA zakúpiť akýkoľvek chlieb (čerstvý, balený, krájaný, bezlepkový, atď.) a jeden cent z neho poputuje na konci mesiaca vybranej rodine. Finálna suma, ktorú jednotlivé rodiny mesačne dostanú, sa bude pohybovať v tisíckach Eur. Pre zákazníkov sa nič nezmení, chlieb nebude drahší, bude stáť rovnako - BILLA venuje tieto financie zo svojho zisku.

Ilustračné foto. Zdroj: BILLA